Macron: Uznání Palestiny je nejlepším způsobem jak izolovat Hamás
Uznání Státu Palestina je nejlepší způsob, jak izolovat Hamás, který nechce dvoustátní řešení, ale chce zničit vás, řekl podle AFP v rozhovoru s izraelskou stanicí Channel 12 francouzský prezident Emmanuel Macron.
Uznání palestinského státu znamená říci, že legitimní perspektiva palestinského lidu a utrpení, jímž dnes prochází, nemají nic společného s Hamásem, dodal Macron. Francie a řada dalších států formálně oznámí uznání palestinského státu v pondělí na půdě OSN v New Yorku.
Valné shromáždění OSN již podle Macrona výraznou většinou podpořilo jeho plán, který bude doprovázet pondělní uznání palestinského státu a který jasně vylučuje jakýkoliv podíl teroristického hnutí Hamás na budoucí vládě v Pásmu Gazy.
Jsi jen užitečný idiot, děláš jim užitečného idiota, ještě zadarmo a ani o tom nevíš. Tuhle nadávku uslyšíte ve veřejné debatě i politice dost často, střílí se s ní na sítích, ale co za tím je? V dnešním komplexním prostředí různých zájmů a málo srozumitelného světa, se může v některý moment stát takovým užitečným idiotem každý z nás. Ale víme o tom, nebo jen hrajeme, že to nevíme, a jak to vidí ostatní? Tuto sváteční glosu s láskou a pochopením věnuji všem užitečným idiotům, a že nás všech v různých situacích je. A do nového roku trochu šetřeme s rychlými nálepkami.
Přístup současné izraelské vlády, zvláště některých ministrů, je podle Macrona cílen na zničení jakékoliv možnosti dvoustátního řešení. Vzhledem k hrozbám anexe Západního břehu Izraelem bylo podle Macrona naléhavé přistoupit k uznání palestinského státu. "Byla to poslední příležitost, než se dvoustátní řešení stane zcela nemožným," dodal francouzský prezident. Macron v rozhovoru uvedl, že před cestou do New Yorku chtěl odjet do Izraele, aby vysvětlil svůj postoj, izraelská strana to podle něj ale odmítla.
Izrael svým postupem v Pásmu Gazy podle Macrona zcela ničí svůj "obraz a důvěryhodnost" v očích světové veřejnosti, a to kvůli civilním obětem mezi tamním obyvatelstvem. Vedení současných vojenských operací v pásmu je podle něj zcela kontraproduktivní a představuje neúspěch. Hnutí Hamás je podle něj nutné rozložit a zničit, nicméně toho nelze dosáhnout pouze vojenskými prostředky.
Belgie na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uzná existenci Státu Palestina. Napsal to belgický ministr zahraničí Maxime Prévot, podle něhož je třeba zvýšit tlak na izraelskou vládu i hnutí Hamás. Belgie se tak přidá k Francii a dalším zemím, které se na newyorském jednání za tři týdny chystají existenci samostatného státu Palestinců uznat.
Belgie na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uzná existenci Státu Palestina. Napsal to belgický ministr zahraničí Maxime Prévot, podle něhož je třeba zvýšit tlak na izraelskou vládu i hnutí Hamás. Belgie se tak přidá k Francii a dalším zemím, které se na newyorském jednání za tři týdny chystají existenci samostatného státu Palestinců uznat.