Představitel Mr. Beana: Byl jsem fanda aut na baterky, teď se cítím být podvedený

Je smutné, že ponechat si své staré benzínové auto může být lepší než si nyní kupovat elektromobil, píše komik Rowan Atkinson pro deník Guardinan. Podle něj „existují rozumné ekologické důvody, proč po autě na elektřinu zatím nesáhnout“. Které to jsou?

Reklama

„Elektromobilita je něco, o čem bych měl něco vědět,“ píše pro britský deník Guardian Rowan Atkinson, herec a komik, který se celosvětově proslavil rolí Mr. Beana s tím, že svůj první vysokoškolský diplom získal v oboru elektrotechnika a elektronika. Navazující magisterské studium pak absolvoval v řídicích systémech.

Atkinson je známým fandou a sběratelem automobilů. Není to klasický „petrolhead“, nevyhýbá se ani vozům s hybridním či plně elektrickým pohonem. „Svůj první hybrid jsem si koupil před 18 lety a první čistě elektrický vůz před devíti lety a svůj čas s oběma jsem si velmi užil,“ vzpomíná Atkinson.

Rowan Aktinson se proslavil rolí Mr. Beana. Na snímku z roku 2015, kdy sitcom slavil 25 let. ČTK

Elektromobily jsou podle něj prý možná trochu bez duše, ale jsou to úžasné stroje: rychlé, tiché a donedávna velmi levné na provoz. „Čím dál tím víc se ale cítím trochu podvedený,“ konstatuje Atkinson s dovětkem, že když se trochu víc zašťouráte ve faktech, nezdá se, že by elektromobilita byla tak docela ekologickým všelékem, za který se vydává.

Auta na elektriku ztrácí body. Levněji mnohdy vyjde živit nehospodárný benzíňák Money Provoz elektrických aut měl být levný, pak ale přišla energetická krize. V některých případech je tak jízda na elektřinu dražší než na benzin či naftu. ČTK, vku Přečíst článek

Žádný ekologický všelék

Britská vláda již navrhla zákaz prodeje nových benzinových a naftových vozů po roce 2030. Problém tohoto nápadu podle Atkinsona spočívá v tom, že se zdá být založen na závěrech vyvozených pouze z jedné části životního cyklu vozu: během jeho provozu.

Elektromobily mají samozřejmě nulové emise výfukových plynů, což je skvělý posun zejména s ohledem na kvalitu ovzduší v centrech měst. „Pokud ale poodstoupíte a podíváte se na věc v širším kontextu, který zahrnuje výrobu vozu, je situace velmi odlišná,“ upozorňuje komik.

Před klimatickou konferencí COP26 ve skotském Glasgow v roce 2021 automobilka Volvo zveřejnila údaje, které tvrdí, že emise skleníkových plynů při výrobě elektromobilu jsou o 70 procent vyšší než při výrobě benzínového. Jak to? „Problém spočívá v lithiových bateriích, kterými jsou v současnosti vybaveny téměř všechny elektrická vozidla. Jsou těžké, k jejich výrobě je zapotřebí mnoho vzácných kovů a obrovské množství energie, a nakonec vydrží jen asi 10 let,“ vypočítává Atkinson nedostatky současných elektromobilů. „Zdá se, že došlo ke špatné volbě zbraní, s nimiž vést automobilový boj proti změně klimatu.

Volkswagen včetně Škody a spol. mají velký problém: příliš levné tesly Zprávy z firem Elon Musk sklízí plody své cílené práce z posledních deseti let. Automobilka Tesla se definitivně přehoupla z fáze nejistého start-upu do pozice dominantního dodavatele luxusních elektromobilů. Po sérii rekordních výsledků začíná diktovat podmínky na trhu celé mobility. A zejména pro německé vozy včetně Škody Auto to začíná být velký problém, míní Stanislav Šulc Přečíst článek

Líbánky končí

Atkinson dále zmiňuje, že je potřeba pracovat na dalších alternativních pohonech. Především zmiňuje syntetická paliva, která by pomohla udržet v provozu spalovací motory, i pokud by došlo k ukončení výroby paliv z ropy, a vodík. „Měli bychom pokračovat ve vývoji vodíku a syntetických paliv, abychom ušetřili sešrotování starších aut, která mají stále co nabídnout,“ argumentuje Atkinson.

„Stále více mám pocit, že naše líbánky s elektrickými auty se chýlí ke konci, a to není nic špatného,“ uzavírá Atkinson. Prý jsme si tak uvědomili, že je třeba prozkoumat širší škálu možností, chceme-li náležitě řešit velmi závažné ekologické problémy, které naše používání automobilů způsobilo.