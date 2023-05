Dříve symbol levného šuntu. A teď je Čína poprvé největším světovým vývozcem aut

Čína předstihla Japonsko na pozici největšího světového vývozce aut. V prvním čtvrtletí Čína vyvezla podle oficiálních statistik 1,07 milionu vozů, což je meziročně o 58 procent více. Z Japonska putovalo na světové trhy 954 185 automobilů, o šest procent více než ve stejném období loni, píšezpravodajský server BBC.

Čínský vývoz podpořila poptávka po elektromobilech a prodej do Ruska.

Ještě předloni třetí

V loňském roce Čína předstihla Německo a stala se druhým největším vývozcem automobilů na světě. Podle čínské Generální celní správy vyvezla Čína v roce 2022 zhruba 3,2 milionu vozidel, zatímco Německo exportovalo 2,6 milionu vozidel.

Vzestup čínského automobilového průmyslu pomohl podpořit odklon od fosilních paliv. Vývoz nových energetických vozidel (NEV), mezi něž patří i elektromobily, vzrostl v prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím rokem o více než 90 procent.

Vzestup i díky Tesle

Mezi největší čínské vývozce NEV patří čínská pobočka americké společnosti Tesla, SAIC, vlastník značky MG, a fima BYD, kterou podporuje americký investor Warren Buffett.

Tesla má v Šanghaji obrovský výrobní závod, který vyváží do regionů včetně Japonska a Evropy. Obří továrna Tesly zvaná gigafactory je v současné době schopna vyrobit 1,25 milionu vozidel ročně, společnost plánuje další zvýšení kapacity. Minulý měsíc začala vyrábět sportovně-užitkové vozy Model Y určené na vývoz do Kanady.

Od začátku války na Ukrajině, kdy západní země uvalily na Moskvu obchodní sankce, zaznamenala Čína také prudký nárůst vývozu do Ruska. V loňském roce čínské automobilky - včetně společností Geely, Chery a Great Wall - vykázaly skokový nárůst svého podílu na ruském trhu poté, co po invazi na Ukrajinu ze země odešli jejich konkurenti včetně německého Volkswagenu a japonské Toyoty.

