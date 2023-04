Dvacet let nadvlády končí. Volkswagen už není v Číně jedničkou, předstihla ho místní značka BYD

Německá automobilová skupina Volkswagen přišla v prvním čtvrtletí o pozici nejprodávanější značky osobních automobilů v Číně, předstihla ji místní značka BYD. Ta celkem prodala 440 798 aut, zatímco druhý Volkswagen 427 269 vozů. Pro čínskou BYD je to významný milník a firma teď má naději, že sesadí Volkswagen z první příčky i za celý rok. Volkswagen je jedničkou na čínském trhu zhruba 20 let.

V současnosti je situace na čínském trhu úplně jiná než v době, kdy Volkswagen na čínský trh vstoupil a musel tam vyrábět v rámci partnerských podniků s místními společnostmi. Domácí čínské automobilky nyní ovládají polovinu trhu, přitom ještě v roce 2008 měly na domácím trhu čtvrtinový podíl. Tento trend urychlil nárůst obliby elektromobilů, které se v letošním roce budou na prodeji aut v Číně podle odhadů podílet asi 40 procenty.

Společnost BYD, kterou podporuje americký miliardář Warren Buffett, je největším čínským výrobcem elektromobilů. Zisk firmy se loni zvýšil více než čtyřnásobně a podnik směřuje k tomu, aby do konce letošního roku ukončit dvacetileté působení Volkswagenu jako jedničky na čínském trhu.

Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume je teď na autosalonu v Šanghaji. Od loňského září, kdy nastoupil do nejvyššího vedení, je to už jeho třetí cesta do Číny. Tentokrát s ním do odcestovalo celé představenstvo, aby lépe pochopilo problémy, kterým automobilka na svém největším trhu čelí.

Volkswagen se chce bránit tím, že do poloviny desetiletí hodlá více než ztrojnásobit kapacitu výroby elektromobilů v Číně, a to na jeden milion aut ročně. Do konce desetiletí chce také mít v zemi více než 30 modelů elektromobilů. Jochen Siebert ze šanghajské poradenské společnosti JSC Automotive agentuře Bloomberg řekl, že Volkswagen bude muset výrazně přeorientovat své čínské aktivity na elektromobily tím, že bude vyrábět modely, které se osvědčí stejně, jak jeho vozy se spalovacím motorem. To ale nebude snadné a je to stále těžší, protože domácí konkurenti jsou čím dál silnější a vyrábějí stále lepší auta. Podle Sieberta má však Volkswagen k dispozici dostatek finančních prostředků a obrovský rozsah k tomu, aby to zvládl.

Čínští výrobci většinou zaostávali za zahraničními v prodeji automobilů s benzinovým motorem. Tento trend se ale obrátil s nástupem elektromobilů, které vláda podpořila pobídkami k nákupu.

„Tlak Číny na elektrifikaci byl z velké části způsobem, jak vyrovnat podmínky mezi zavedenými hráči a těmi čínskými,” uvedl analytik firmy Jefferies Philippe Houchois. Vzestupu čínských automobilek napomáhají také místní technologičtí giganti, kteří od roku 2021 společně investovali do technologií souvisejících s automobily více než 19 miliard dolarů (405,1 miliardy Kč) a kteří pracují na autonomním řízení či inteligentních funkcích kabiny.