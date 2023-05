Volvo Trucks dodá Švýcarům tisícovku elektrických náklaďáků

Automobilka Volvo Trucks získala rekordní objednávku na 1000 elektrických kamionů. Dodá je švýcarské stavební společnosti Holcim.

Společnost Volvo Trucks podepsala předběžnou objednávku se švýcarskou stavební společností Holcim na dodání 1000 elektrických kamionů v příštích sedmi letech. Pro Volvo je to největší komerční zakázka na elektrické nákladní vozy, uvádí se v dnešním sdělení automobilky. Hodnota objednávky nebyla zveřejněna.

Prvních 130 vozů Volvo FH a Volvo FM by mělo být dodáno v období od čtvrtého čtvrtletí letošního roku do konce roku příštího. Vozidla chce Holcim používat mimo jiné ve Francii, Německu, Švýcarsku a Británii.

Elektřina i vodík

Nahrazením 1000 kamionů s naftovým motorem elektrickou verzí se může snížit produkce emisí oxidu uhličitého až o 50 tisíc tun ročně, tvrdí automobilka.

Generální ředitel Holcimu Jan Jenisch uvedl, že cílem firmy je, aby do roku 2030 tvořily těžké nákladní vozy s nulovými emisi až 30 procent vozového parku. Firma je zastoupena ve více než 60 zemích a má zhruba 60 tisíc zaměstnanců.

Volvo Trucks plánuje, že do roku 2030 budou mít elektrické nákladní vozy na jeho celkovém prodeji podíl 50 procent. V posledních čtvrtletích zaznamenává vysoký příliv objednávek na elektromobily. Vzhledem k očekávanému růstu poptávky tak Volvo začalo zvyšovat výrobu ve třech závodech ve Švédsku, Francii a ve Spojených státech, ve třetím čtvrtletí chce zahájit výrobu v Belgii.

Všechny nákladní vozy pro Holcim budou bateriové. Volvo ale také pracuje na nákladních vozech poháněných vodíkem, které chce nabídnout ve druhé polovině tohoto desetiletí, uvedla agentura Reuters.

