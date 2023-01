Máte elektromobil? Dobít v Česku můžete už na téměř 1400 stanicích

Elektromobilita je v Česku na vzestupu. Loni vznikly stovky nových dobíjecích stanic pro elektrická auta. Spolu s tím významně vzrostly i spotřeba a počet dobíjení uživateli, u některých provozovatelů i více než dvojnásobně. Počet stanic bude přibývat i v příštím roce, trendem jsou především ultrarychlé dobíjecí stojany. Vyplývá to z informací velkých provozovatelů dobíjecích stanic. V České republice bylo ke konci loňského roku podle statistik úřadů kolem 1360 dobíjecích stanic.

Prudký růst využívání dobíjecích stanic postupuje společně se stoupajícím zájmem o elektrická auta. Elektrických osobních aut bylo v Česku ke konci loňského roku evidováno 14 316, což je o 5075 meziročně víc. Kromě toho po tuzemských silnicích jezdí desetitisíce hybridních aut, které kombinují elektrický pohon s klasickým spalovacím motorem.

Na to reagují i největší tuzemští provozovatelé dobíjecích stanic pro elektromobily, kterými jsou zejména velké energetické firmy. Polostátní společnost ČEZ loni nově zprovoznila 130 stanic. Celkem jich tak má v zemi 500. Řidiči loni podle firmy u jejích stojanů načerpali při 265 tisících zastaveních přes 4,4 GWh energie, což znamená meziroční nárůst o 25 procent.

Rychlodobíjecí stojany mají drtivý podíl na trhu

Největší počet dobíjení ČEZ zaznamenal v Praze, kde jich řidiči provedli přes 28 procent. Téměř pětinový podíl byl ve Středočeském kraji. Další kraje mají podíl na dobíjení pod deseti procenty. Nejvytíženější byly podle společnosti rychlodobíjecí stojany, které měly více než 91procentní podíl na všech odběrech.

„Letos cílíme znovu na více než 20procentní růst odběrů a výrazné překročení hranice načerpaných pěti milionů kWh. Mělo by se to podařit i díky zrychlení výstavby ultrarychlých stojanů, kterých zprovozníme asi 40," řekl ředitel elektromobility ČEZ Tomáš Dzurilla.

Dynamický rozvoj dobíjecí infrastruktury zaznamenala také Pražská energetika (PRE). Ta loni otevřela skoro 200 nových stanic, jejich počet se tak rozšířil na více než 500. Spotřeba energie u nich loni podle firmy meziročně stoupla o 121 procent. Elektromobilisté u stojanů odebrali téměř tři MWh energie. Většinu stanic, konkrétně 370, má PRE v Praze, zbylých 130 stanic firma postavila po celé republice.

Ambice na udržení současného tempa výstavby si dělá PRE i tento rok. „Letos nás čeká především zahušťování dobíjecí sítě v Praze a tolik očekávané navyšování nabíjecího výkonu stávajících dobíječek u dálnic,“ řekl Vojtěch Fried z oddělení Rozvoj elektromobility v PRE.

Dvojnásobné množství odebrané energie i dvojnásobný počet využití dobíjecích stanic ve srovnání s rokem 2021 vykázal E.ON. Řidiči podle společnosti v její sítí více než 260 stanic odebrali přes 1,3 GWh elektrické energie. Celkově provedli 80 tisíc dobití. Nejvytíženější byly podle E.ON rovněž ultrarychlé stanice.

„Trendem poslední doby je také soustředění dobíjecích bodů do společných hubů. Naše ultrarychlé stanice nestojí osamoceně, ale jsou doplněné o další dobíječky tak, abychom byli schopní uspokojit co největší počet zájemců o dobíjení," řekl jednatel společnosti E.ON Drive Infrastructure Martin Klíma.

