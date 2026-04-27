Zapomeňte na iPhone. Děti objevují kouzlo pevné linky
Novým hitem mezi dětmi je pevná linka za 100 dolarů, kterou rodiče i školy berou jako obranu proti smartphonům a sociálním sítím. Retro telefon, který připomíná 90. léta, se v USA mění v nečekaný fenomén.
Zatímco technologické firmy soupeří o další hodinu dětské pozornosti na displejích, v USA se nečekaně prosazuje opačný trend. Návrat k jednoduché technologii. Startup Tin Can uspěl s produktem, který připomíná klasickou domácí pevnou linku, a podle serveru agentury Bloomberg se z něj během jediného roku stal fenomén mezi rodiči, školami i dětmi.
Zařízení za 100 dolarů (v přepočtu zhruba 2,1 tisíce korun) funguje přes Wi-Fi, umožňuje bezplatné hovory mezi uživateli Tin Can a volání na tísňové linky. Za měsíční poplatek 10 dolarů (asi 208 korun měsíčně) mohou děti volat i na vybraná čísla schválená rodiči. Telefon má reproduktor, předvolby, záznamník a design odkazující na domácí telefony z 80. a 90. let.
Digitální detox pro děti: jednoduchá technologie místo sociálních sítí
Právě nostalgie je jedním z důvodů úspěchu. Zakladatel startupu Chet Kittleson Blombergu řekl, že chtěl vytvořit produkt, kterému rodiče intuitivně rozumějí a který jim připomene jednodušší dětství bez smartphonů a sociálních sítí. Prodaly se už stovky tisíc kusů, především díky doporučením mezi rodiči.
Ještě zajímavější je ale rostoucí zájem škol. Tin Can uvádí, že školní objednávky patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty. Některé americké školy už rozdávají zařízení všem rodinám a berou je jako nástroj, jak oddálit nákup prvního smartphonu a podpořit zdravější digitální návyky.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Například Nativity Parish School v Kansasu zapojila zhruba 95 procent rodin s dětmi od školky po pátou třídu. V Los Angeles zase St. James’ Episcopal School plánuje rozdat telefon všem 220 rodinám, aby děti přes léto zůstaly v kontaktu bez skupinových chatů a sociálních sítí.
Trend zapadá do širší debaty o digitálním zdraví dětí. Rodiče, školy i politici stále častěji hledají cesty, jak omezit čas na obrazovkách a oddálit vstup dětí na sociální sítě. Úspěch Tin Can ukazuje, že odpovědí nemusí být nová aplikace, ale někdy naopak návrat k jednodušší technologii.
