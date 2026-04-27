Zapomeňte na iPhone. Děti objevují kouzlo pevné linky

Novým hitem mezi dětmi je pevná linka za 100 dolarů, kterou rodiče i školy berou jako obranu proti smartphonům a sociálním sítím. Retro telefon, který připomíná 90. léta, se v USA mění v nečekaný fenomén.

Zatímco technologické firmy soupeří o další hodinu dětské pozornosti na displejích, v USA se nečekaně prosazuje opačný trend. Návrat k jednoduché technologii. Startup Tin Can uspěl s produktem, který připomíná klasickou domácí pevnou linku, a podle serveru agentury Bloomberg se z něj během jediného roku stal fenomén mezi rodiči, školami i dětmi.

Zařízení za 100 dolarů (v přepočtu zhruba 2,1 tisíce korun) funguje přes Wi-Fi, umožňuje bezplatné hovory mezi uživateli Tin Can a volání na tísňové linky. Za měsíční poplatek 10 dolarů (asi 208 korun měsíčně) mohou děti volat i na vybraná čísla schválená rodiči. Telefon má reproduktor, předvolby, záznamník a design odkazující na domácí telefony z 80. a 90. let.

Digitální detox pro děti: jednoduchá technologie místo sociálních sítí

Právě nostalgie je jedním z důvodů úspěchu. Zakladatel startupu Chet Kittleson Blombergu řekl, že chtěl vytvořit produkt, kterému rodiče intuitivně rozumějí a který jim připomene jednodušší dětství bez smartphonů a sociálních sítí. Prodaly se už stovky tisíc kusů, především díky doporučením mezi rodiči.

Ještě zajímavější je ale rostoucí zájem škol. Tin Can uvádí, že školní objednávky patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty. Některé americké školy už rozdávají zařízení všem rodinám a berou je jako nástroj, jak oddálit nákup prvního smartphonu a podpořit zdravější digitální návyky.

Například Nativity Parish School v Kansasu zapojila zhruba 95 procent rodin s dětmi od školky po pátou třídu. V Los Angeles zase St. James’ Episcopal School plánuje rozdat telefon všem 220 rodinám, aby děti přes léto zůstaly v kontaktu bez skupinových chatů a sociálních sítí.

Trend zapadá do širší debaty o digitálním zdraví dětí. Rodiče, školy i politici stále častěji hledají cesty, jak omezit čas na obrazovkách a oddálit vstup dětí na sociální sítě. Úspěch Tin Can ukazuje, že odpovědí nemusí být nová aplikace, ale někdy naopak návrat k jednodušší technologii.

Pravidelná ranní rutina většinou slouží jako soubor návyků vedoucích k vyšší produktivitě, disciplíně nebo jednoduše lepšímu životu. Co nám ale také může umožnit, je celkově lepší regulace našeho organismu. První hodiny dne představují období, kdy se nastavuje základní fyziologický i mentální tón a jakým způsobem do nich vstupujeme, má dopad na to, jak bude tělo i mysl fungovat po zbytek dne. Jde tedy o vědomé vytvoření podmínek, ve kterých může organismus fungovat předvídatelněji, stabilněji a tak nějak s větší lehkostí.

Jak se dožít vyššího věku ve zdraví? Kardiolog Táborský má překvapivě jednoduchou odpověď

Zdraví se nedá outsourcovat ani koupit v longevity programu. Podle kardiologa Miloše Táborského rozhodují o délce života ve zdraví překvapivě „běžné“ věci: spánek, pohyb, strava a prevence. V rozhovoru vysvětluje, proč Češi stárnou nemocní a proč většina longevity trendů míří vedle.

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Biohacking: Johnson doporučuje deset dřepů každých 40 minut jako jeden z léků na delší život

Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.

Bryan Johnson, technologický podnikatel známý především jako zakladatel platební platformy Braintree a projektů zaměřených na dlouhověkost, je v posledních letech spojován hlavně se svým experimentálním režimem sledování zdraví. Pozornost získal i díky dokumentu Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever, který zachycuje jeho přístup k biologickému věku a každodennímu fungování. Svoje strategie k dosažení dlouhověkosti veřejně sdílí a nabízí také ke koupi potraviny a doplňky k napodobení jeho životního stylu. Ty jsme podrobně recenzovali i v našem seriálu

Biohacking: Proč záleží na jediné bakterii víc než na dietě

Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.

Na nedávné konferenci Business Insideru mluvil o dlouhověkosti způsobem, který kombinuje konkrétní časové odhady s popisem fyziologických procesů. On sám vypíchl rok 2039, kdy by podle něj mohl nastat stav, ve kterém „uplyne jeden rok a člověk nezestárne“. Tuto formulaci vysvětloval jako scénář, ve kterém se podaří zpomalit tempo biologického stárnutí natolik, že čas sice plyne, ale biologický věk se neposouvá očekávaným  tempem. Zároveň dodal, že organismus stále podléhá entropii a že tak půjde o kombinaci zpomalování těchto procesů a budoucích zásahů, kdy budeme schopni implementovat strategie ke zvrácení již naakumulovaného stárnutí z dřívější doby. 

Popisoval také vlastní experiment s psychedeliky, konkrétně s psilocybinem, který označil jako kvantifikovaný pokus o sledování této látky dopadu na organismus. Uvedl, že impuls přišel ze studie na zvířatech, která naznačovala možné prodloužení života. Jeho vlastní pokus podle něj sledoval více biologických parametrů současně. Zmiňoval změny v oblasti mozku, střevního mikrobiomu a metabolismu, včetně změn v regulaci krevní glukózy. Zdůrazňoval přitom, že jde o první pozorování a že z těchto výsledků nelze vyvozovat obecné závěry. U populárního mikrodozování psilocybinu uvedl, že není dostatečně prozkoumané a že jeho efekt může být odlišný. 

Biohacking: Nová éra péče o pleť. Kosmetika se zaměřuje na regeneraci buněk

Kosmetický průmysl prošel v posledních desetiletích výraznou transformací v přístupu k péči o pleť. Zatímco dříve dominovaly ingredience zaměřené na agresivní exfoliaci a povrchovou obnovu kůže, současný trend směřuje k podpoře buněčného zdraví a zachování integrity kožní bariéry. Moderní kosmetika se tedy zaměřuje na podporu přirozených regeneračních mechanismů, posílení mikrobiomové rovnováhy a optimalizaci buněčné funkce. Zásadní je také pochopení, že péče o pleť nestojí na jednotlivých produktech, ale na celkovém konzistentním přístupu, který respektuje fyziologické potřeby kůže a minimalizuje nadbytečnou zátěž.

Mluvil také o sexualitě a o tom, jak lidé získávají informace o vlastním těle. Popsal fyziologické reakce na dotyk a uváděl, že rychlost dotyku ovlivňuje, jak jej nervový systém zpracovává. Rychlý dotyk označil za běžnou stimulaci, zatímco pomalý dotyk podle něj aktivuje jiné nervové dráhy spojené s vnímáním intimity.

Reagoval i na přístup, kdy lidé v technologickém prostředí omezují vztahy a osobní život ve prospěch práce, zvaný „monk mode“. Tento přístup odmítal a uvedl, že oddělování zdraví, vztahů a výkonu nedává smysl. Zdůraznil, že fyzický stav, mentální stav a výkon jsou propojené a že zanedbání jedné oblasti se promítá do ostatních.

Zmiňoval také fyziologické ukazatele, které nejsou běžně sledované. Noční erekce popsal jako indikátor cévního zdraví a krevního oběhu a uvedl, že jejich absence může souviset se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních problémů. Vysvětloval to tím, že jde o proces závislý na kvalitě cévního systému. Dodal, že podobné fyziologické mechanismy existují u obou pohlaví.

Jako praktický tip uvedl jednoduchou strategii k zařazení do běžného dne, konkrétně deset dřepů každých přibližně čtyřicet minut. Uvedl, že tím dochází k aktivaci svalů a ke zlepšení práce organismu s krevní glukózou. Tento typ pravidelného pohybu popsal jako způsob, jak narušit dlouhé sezení a udržovat metabolickou aktivitu a jeho benefity srovnal s denní půlhodinovou procházkou.

Dalším příkladem byl test rovnováhy na jedné noze se zavřenýma očima. Popsal ho jako jednoduchý orientační ukazatel biologického stárnutí. Vysvětloval, že schopnost udržet stabilitu souvisí s funkcí nervového systému a koordinací, které se s věkem zhoršují. Uváděl orientační rozmezí, podle kterého 0–7 sekund odpovídá zhruba věku 60–80 let, 7–15 sekund věku 40–60 let a 15–30 sekund věku 20–40 let. 

V závěru reagoval na otázky týkající se budoucnosti a schopnosti předpovídat vývoj. Uvedl, že lidé historicky nebyli dobří v předpovídání budoucnosti a že v současném prostředí rychlých technologických změn je to ještě obtížnější. Řekl, že schopnost vytvářet přesné predikce je velmi omezená a jako posledního relevantního futurologa označil Raye Kurzweila. 

FOTOGALERIE: Zámky na prodej. Podívejte se, kolik stojí historické skvosty v Česku

Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

Na českém trhu s luxusními nemovitostmi se objevilo hned několik výjimečných historických objektů. Nabídka zámků a tvrzí napříč republikou ukazuje rostoucí trend, v němž se památková architektura propojuje s moderními technologiemi, a tyto nemovitosti jsou stále častěji využívány nejen pro bydlení, ale i jako investiční projekty.

Například nabídka zámku v Trnové u Prahy. Objekt s kapacitou desítek hostů a vlastním wellness cílí nejen na soukromé zájemce, ale i na investory z oblasti hotelnictví či firemní klientely. Právě kombinace reprezentativních prostor a komerčního využití je podle realitních makléřů v tomto segmentu stále žádanější.

Ještě rozsáhlejší možnosti nabízí historická tvrz v Třebotově, jejíž historie sahá až do raného středověku. Vedle obytných částí disponuje i kulturním a společenským zázemím, od kaple přes galerijní prostory až po vinárnu ve sklepích. Podobné objekty často slouží jako multifunkční centra kombinující bydlení, eventový provoz a turistické služby. Majitelé za tvrz chtějí necelých 65 milionů.

Na severu Čech se pak za 15 milionů korun prodává barokní zámek Cítoliby u Loun, který představuje spíše investiční příležitost. Nemovitost s dochovanými historickými prvky čeká na další rekonstrukci, což je typický scénář u části památkových objektů mimo hlavní turistické trasy.

Podobný charakter má i zámecký areál ve Vršovice na Lounsku, kde se nabízí rozsáhlý komplex budov vhodných k přestavbě na ubytovací či zdravotnické zařízení. Lokalita u řeky Ohře přitom zvyšuje jeho potenciál pro rekreační využití.

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

