Recenze: Mandarin Oriental Vienna. Historický soud se proměnil v luxusní hotel v centru města
Vídeň patří dlouhodobě mezi evropská města s největší koncentrací luxusních hotelů. Přesto zde donedávna chyběla jedna ikonická značka. Mandarin Oriental to nyní změnil – a otevřel hotel v historické budově bývalého soudu jen pár minut chůze od katedrály sv. Štěpána.
Hotel Mandarin Oriental Vienna vznikl citlivou rekonstrukcí historické budovy z počátku 20. století, která dlouhá léta sloužila jako sídlo obchodního soudu. Architekti zachovali řadu původních prvků – monumentální schodiště, vysoké stropy i velká okna – a doplnili je moderním designem typickým pro tuto hongkongskou hotelovou skupinu. Výsledkem je elegantní kombinace vídeňské historie a současného luxusu.
Deluxe apartmá
Ubytovali jsme se v pokoji kategorie DeluxeSuite, jehož cena se pohybuje zhruba kolem 900 eur (okolo 22 tisíc korun) za noc. Apartmá nabízí oddělený obývací prostor, velkou ložnici a prostornou mramorovou koupelnu s vanou i walk-in sprchou.
Interiér je laděn do světlých tónů a pracuje s přírodními materiály, především dřevem a kamenem. Nechybí ani detaily typické pro Mandarin Oriental – například motiv vějíře, který se objevuje v dekoru i architektonických prvcích hotelu.
Spa jako oáza klidu pod rušným centrem
Jedním z nejsilnějších zážitků pobytu bylo hotelové spa, které se nachází v podzemním podlaží. Celý prostor působí jako klidná oáza uprostřed rušného centra města.
Součástí podzemního wellness jsou bazén, sauna, parní lázeň i moderně vybavené fitness centrum. Atmosférou připomíná například spa v předloni otevřeném sesterském hotelu Mandarin Oriental Mayfair v Londýně.
Vyzkoušel jsem zde masáž Inner Balance, která patřila k nejlepším hotelovým masážím, jaké jsem kdy zažil. Procedura kombinuje relaxační techniky s hlubším uvolněním svalů a celý zážitek podtrhuje velmi profesionální přístup terapeutů.
Gastronomie pod jednou střechou
Zajímavě řešená je také gastronomická část hotelu. Všechny podniky se nacházejí v jednom velkém prostoru, který vznikl zastřešením bývalého vnitrobloku budovy.
Restaurace Atelier 7 tak trochu připomíná food court v obchodním centru – jen v pětihvězdičkové verzi. Prostor je rozdělen do tří částí: uprostřed je hlavní restaurace, z jedné strany bar servírující japonské izakaya pokrmy a z druhé kavárna. Večer se část prostoru, kde se během snídaní nachází menší bufet, proměňuje ve fine dining restauraci Le Sept – tu jsem během svého pobytu nestihl vyzkoušet.
Snídaně s důrazem na à la carte
Snídaně v Atelier 7 stojí méně na velkém bufetu a více na à la carte menu, což zaručuje čerstvě připravená jídla a velmi pěknou prezentaci. Mezi moje favority patřily avokádový toast a také superfoodbowl s açaí, granolou a čerstvým ovocem.
Při večeři jsem vyzkoušel krabí koláček a jako hlavní chod mořského vlka s cassoulet z bílých fazolí a kousků kuřete. Tato kombinace může znít nezvykle, ale ve výsledku fungovala překvapivě dobře.
Jeden z nejzajímavějších nových hotelů ve Vídni
Mandarin Oriental Vienna patří bezpochyby mezi nejzajímavější hotelové novinky posledních let ve městě. Silnou stránkou je nejen samotná historická budova, ale také kvalitní spa, promyšlená gastronomie a typická úroveň služeb, kterou tato značka drží po celém světě.
Pro hosty, kteří hledají luxusní hotel v centru Vídně s moderním designem a kvalitním wellness, jde o velmi silnou volbu.
