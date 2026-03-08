Recenze: Mandarin Oriental Vienna. Historický soud se proměnil v luxusní hotel v centru města

Vyberte si z našich newsletterů

Vídeň patří dlouhodobě mezi evropská města s největší koncentrací luxusních hotelů. Přesto zde donedávna chyběla jedna ikonická značka. Mandarin Oriental to nyní změnil – a otevřel hotel v historické budově bývalého soudu jen pár minut chůze od katedrály sv. Štěpána.

Hotel Mandarin Oriental Vienna vznikl citlivou rekonstrukcí historické budovy z počátku 20. století, která dlouhá léta sloužila jako sídlo obchodního soudu. Architekti zachovali řadu původních prvků – monumentální schodiště, vysoké stropy i velká okna – a doplnili je moderním designem typickým pro tuto hongkongskou hotelovou skupinu. Výsledkem je elegantní kombinace vídeňské historie a současného luxusu.

Uvítací pozornost na pokoji: ovoce, drobné sladkosti a osobní vzkaz od hotelu Minibarový kout s kávovarem Nespresso, designovou konvicí a výběrem čajů Detail kávového koutku na pokoji s porcelánovým servisem 31 fotografií v galerii

Deluxe apartmá

Ubytovali jsme se v pokoji kategorie DeluxeSuite, jehož cena se pohybuje zhruba kolem 900 eur (okolo 22 tisíc korun) za noc. Apartmá nabízí oddělený obývací prostor, velkou ložnici a prostornou mramorovou koupelnu s vanou i walk-in sprchou.

Interiér je laděn do světlých tónů a pracuje s přírodními materiály, především dřevem a kamenem. Nechybí ani detaily typické pro Mandarin Oriental – například motiv vějíře, který se objevuje v dekoru i architektonických prvcích hotelu.

Spa jako oáza klidu pod rušným centrem

Jedním z nejsilnějších zážitků pobytu bylo hotelové spa, které se nachází v podzemním podlaží. Celý prostor působí jako klidná oáza uprostřed rušného centra města.

Součástí podzemního wellness jsou bazén, sauna, parní lázeň i moderně vybavené fitness centrum. Atmosférou připomíná například spa v předloni otevřeném sesterském hotelu Mandarin Oriental Mayfair v Londýně.

Vyzkoušel jsem zde masáž Inner Balance, která patřila k nejlepším hotelovým masážím, jaké jsem kdy zažil. Procedura kombinuje relaxační techniky s hlubším uvolněním svalů a celý zážitek podtrhuje velmi profesionální přístup terapeutů.

Gastronomie pod jednou střechou

Zajímavě řešená je také gastronomická část hotelu. Všechny podniky se nacházejí v jednom velkém prostoru, který vznikl zastřešením bývalého vnitrobloku budovy.

Restaurace Atelier 7 tak trochu připomíná food court v obchodním centru – jen v pětihvězdičkové verzi. Prostor je rozdělen do tří částí: uprostřed je hlavní restaurace, z jedné strany bar servírující japonské izakaya pokrmy a z druhé kavárna. Večer se část prostoru, kde se během snídaní nachází menší bufet, proměňuje ve fine dining restauraci Le Sept – tu jsem během svého pobytu nestihl vyzkoušet.

Snídaně s důrazem na à la carte

Snídaně v Atelier 7 stojí méně na velkém bufetu a více na à la carte menu, což zaručuje čerstvě připravená jídla a velmi pěknou prezentaci. Mezi moje favority patřily avokádový toast a také superfoodbowl s açaí, granolou a čerstvým ovocem.

Při večeři jsem vyzkoušel krabí koláček a jako hlavní chod mořského vlka s cassoulet z bílých fazolí a kousků kuřete. Tato kombinace může znít nezvykle, ale ve výsledku fungovala překvapivě dobře.

Jeden z nejzajímavějších nových hotelů ve Vídni

Mandarin Oriental Vienna patří bezpochyby mezi nejzajímavější hotelové novinky posledních let ve městě. Silnou stránkou je nejen samotná historická budova, ale také kvalitní spa, promyšlená gastronomie a typická úroveň služeb, kterou tato značka drží po celém světě.

Pro hosty, kteří hledají luxusní hotel v centru Vídně s moderním designem a kvalitním wellness, jde o velmi silnou volbu.

Recenze: Japonsko potkává českou tradici. ZEM spojuje chutě, které by se jinak nepotkaly

restaurace ZEM
ZEM
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Restaurace ZEM v pražském hotelu Andaz Prague stojí na zajímavém konceptu. Menu kombinuje moderně pojatou českou kuchyni s japonskou izakayou, tedy stylem menších sdílených chodů. Výsledkem je večer, kdy se na stole může potkat hovězí tatarák, tuňákové tataki i kachna s knedlíkem a zelím – a překvapivě to funguje.

Koktejl před večeří

Do restaurace jsme dorazili ještě před oficiální otevírací dobou v šest hodin večer, a tak jsme první drink dali na baru Mez, který je součástí restaurace. Volba padla na koktejl Breakthrough, místní variaci na negroni. Kombinace červeného vermutu, Campari, rybízových tónů a bublinek působí hořkosladce a velmi svěže.

Signature koktejl Breakthrough patří mezi nejfotogeničtější položky koktejlové nabídky Menu restaurace ZEM kombinuje českou avantgardu s japonskou izakayou – vedle sebe tak najdete třeba hovězí guláš i tuňákové tataki Druhý koktejl večera: svěží drink Socially Digital s marakujou, který dobře nastartuje sdílené předkrmy z izakaya části menu 17 fotografií v galerii

Druhým drinkem byl Socially Digital s marakujou, vanilkovým jogurtem a jemnými bublinkami. Tropičtější a hravější koktejl, který dobře připravil chuťové buňky na první chody z japonské části menu.

Izakaya na úvod

Z předkrmů jsme zkusili kombinaci tuzemské klasiky a japonských inspirací. Na stůl dorazil hovězí tatarák a několik položek z japonské sekce menu. Velmi povedené bylo tuňákové tataki – lehké, čisté a dobře vyvážené. Stejně tak krevetové yakitori z robata grilu nabídlo příjemnou kombinaci sladké glazury a citrusů.

Zaujal i kachní tsukune, tedy japonské masové kuličky na špejli. Právě tato část menu ukazuje, jak koncept restaurace funguje: menší sdílené chody umožňují ochutnat více věcí a zároveň večer nepůsobí příliš těžce.

Kachna v moderním pojetí

Z hlavních chodů jsme zvolili steak ze svíčkové z robata grilu a farmářskou kachnu z části menu nazvané „česká avantgarda“.

Steak byl hezky vyzrálý a správně propečený. Servírování pouze se solí dává vyniknout chuti masa. Kachna s knedlíkem a zelím byla výborná – klasická kombinace v modernějším provedení, kde jednotlivé chutě zůstávají čisté a nepřebíjejí se. Porce ale není nijak velká. Jak ostatně říká šéfkuchař, cílem není hosty zahltit těžkým a hutným jídlem.V našem případě to ale vlastně nevadilo. Díky většímu množství předkrmů jsme od stolu rozhodně neodcházeli hladoví.

Sladká tečka

Dezertní část jsme pojali opět trochu šířeji. Ochutnali jsme výběr sýrů, dezert Sakura, krupicovou kaši i punčák v moderním podání.

Největším překvapením večera byla právě krupicová kaše. V moderním podání s granolou působí jako elegantní reinterpretace klasického dětského jídla. Naopak, sýry nás příliš nenadchly a zůstaly spíše nejslabším momentem dezertní části i celého večera.

Verdikt

ZEM je restaurace, která se snaží spojit dva světy – moderní českou kuchyni a japonskou izakayou. A ve většině případů se jí to daří. Silnou stránkou jsou především menší sdílené chody z japonské sekce, moderní pojetí české klasiky a dobře zvládnutý robata gril.

Výsledkem je večer, který nepůsobí těžce ani formálně, přesto si zachovává úroveň hotelové gastronomie v jednom z nejzajímavějších novějších pražských hotelů.

Nafta skokově zdražila o pět korun. A může přijít další šok

Čerpací stanice
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nafta v Česku se v sobotu průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Hranici 38 korun za litr překročila poprvé od května 2024, vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o pět korun za litr, neboli o bezmála 15 procent. Benzin se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých sedm procent dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.

K prudkému nárůstu cen pohonných hmot v Česku dochází v důsledku stupňujícího se konfliktu na Blízkém východě. V jeho důsledku došlo k praktickému uzavření Hormuzského průlivu pro obchodní plavidla i tankery, které tak z oblasti Perského zálivu nemohou vyvážet surovou ropu a ropné produkty, ale ani suroviny typu zemního plynu, čpavku, močoviny či třeba helia. Dochází tak k výraznému poklesu nabídky těchto surovin na světovém trhu, čehož důsledkem je i dramatický vzestup velkoobchodních cen paliv typu benzínu či nafty na příslušných burzách, třeba té rotterdamské, jejž pak do cen promítají nakonec i tuzemské čerpací stanice.

V nadcházejícím týdnu je třeba počítat s dalším zdražením ropy a pokračujícím růstem cen pohonných hmot v Česku, které tak mohou zdražit o další 3 až 5 Kč/l. Situace na Blízkém východě se totiž komplikuje a klíčoví producenti ropy a zemního plynu v Perském zálivu, jako jsou Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, musí omezovat svoji produkci z důvodu nemožnosti ji v dosavadním rozsahu vyvážet do světa.

 

Saúdskoarabská burza je navzdory komplikujícímu se konfliktu dnes převážně v zeleném, její hlavní index Tadawul přidává zhruba 2 %. Nahoru ji táhne ropný kolos Saudi Aramco. Akcie této sedmé největší společnosti světa dle tržní kapitalizace přidávají 4,3 procenta (viz. graf Bloombergu výše). Minulou neděli, v prvotní reakci na zahájení úderu USA a Izraele na Írán, vzrostly o 3,4 procenta.

Aramco těží z vysokých cen ropy, které zvyšují jeho ziskovost. Dnešní vývoj jeho akcií tedy předznamenává další, zítřejší výrazný nárůst cen ropy. Výraznější, než jaký nastal v pondělí tohoto týdne, kdy ropa Brent zdražila o 8,4 procenta.

Pokud by dnes akcie kolosu Aramco uzavřely tam, kde jsou nyní, lze sázet na vyšší nárůst cen ropy v porovnání s minulým pondělím, takže její cena, v pátek bezmála 93 dolarů za barel, by se už zítra přehoupla přes 100 dolarů za barel. To právě vyvolá další citelný tlak na růst cen pohonných hmot v Česku.

