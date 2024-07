Šest dní v práci má spasit ekonomiku. Řecká novinka vyvolala mezi zaměstnanci pobouření

Zatímco v Evropě se začíná více diskutovat o zkrácení pracovního týdne, Řekové na to jdou jinak. Tamní vláda si od zákona, který platí od června a umožňuje šestidenní pracovní týden, slibuje zvýšení zaměstnanosti a omezení práce na černém trhu. Novinka se ovšem u Řeků nesetkala s pochopením a vyvolala pobouření.

Někteří z řeckých zaměstnanců se rozčilují, že novinka vrací zemi do doby omezených pracovních práv a mnozí z nich zdůrazňují, že jiné evropské země směřují naopak ke čtyřdennímu pracovnímu týdnu. Řecko se zkrátka vydalo opačnou cestou. Podle serveru CNBC novela pracovního práva umožňuje, aby lidé v soukromém sektoru mohli chodit do práce šest dní v týdnu. Tato změna znamená, že 40hodinový pracovní týden by se mohl dle zadání zaměstnavatele rozšířit na 48 hodin. Pracovníci stravovacích služeb a cestovního ruchu jsou od delších pracovních týdnů osvobozeni.

Vláda premiéra Kyriakose Mitsotakise uvedla, že opatření je jak „přátelské k pracovníkům“, tak „hluboce orientované na ekonomický růst“.

Zaměstnanci, kteří na novinku přistoupí dostanou příplatek 40 procent za šestý pracovní den nebo o 115 procent více, pokud práce vyjde na neděli. Mnohým z Řeků však nestačí ani tento benefit. Zejména příslušníci mladší generace upřednostňují zdraví a osobní komfort a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, což by podle nich nový zákon mohl ohrozit.

Proslulá řecká lenost

Ekonomové, které oslovil server The Guardian upozorňují, že největším problémem řecké ekonomiky je produktivita práce. Podle údajů Evropské komise je čistá produktivita hodiny práce v Řecku přibližně o 40 procent nižší, než činí evropský průměr. Nemalou roli v tom hraje i fakt, že řecké podniky nevěnují příliš pozornosti novým technologiím. Dalším problémem řecké ekonomiky jsou nedostatečně kvalifikované lidské zdroje a nadměrná byrokracie zatěžující tamní rozpočet i podnikání.

Premiér Mitsotakis, řecký středopravicový lídr, který chce ve své zemi po letech nastartovat ekonomický růst, ke své pracovně právní novele řekl, že země potřebuje delší pracovní týden, protože čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků a stárnoucí a zmenšující se populaci.

„Řekové odpracují za týden nejvíce hodin ze všech evropských zaměstnanců. A nyní mohou být navíc nuceni pracovat i šestý den v týdnu,“ uvedl John O’Brennan, profesor evropského práva z irské Maynooth University v Irsku na sociální síti X s tím, že je to „směšné, protože ve většině civilizovaných zemí prosazují čtyři pracovní dny v týdnu“.

Řecká ekonomika se po dlouhé době hospodářské krize konečně zotavuje a očekává se, že v roce 2024 zaznamená tříprocentní růst. Jihoevropská země má ale před sebou ještě dlouhou cestu ze zmaru. Nezaměstnanost tam zůstává nad deseti procenty a průměrný měsíční plat je 1 175 eur, o dvacet procent méně než před patnácti lety, uvedla agentura Reuters

