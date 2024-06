K moři nebo do hor? Prohlédněte si tipy na letní dovolenou

Letní dovolená je obdobím, kdy si každý zaslouží odpočinek a relaxaci podle svých představ. I když je otázkou, co si pod těmi slůvky přesně vybaví.

Reklama

Pro někoho symbolizují klidný den na pláži s oblíbeným koktejlem v ruce, který je třeba chránit před hřejivými sluneční paprsky. Funguje jako povzbuzovací „aperitivo“ před blížícím se večerním kulinárním zážitkem. Jiný naopak upřednostní až bodavě čerstvý horský vzduch, znovu načerpání energie v hlubokém lese, či mazlivý odpočinek ve wellness. Ať už obklopeni horami s idylickými alpskými pastvinami nebo se necháváte unášet podmanivým rytmem vln nadohled třpytivé hladiny moře, Falkensteiner Hotels & Residences tam všude budou s vámi.

Obklopeni horskými panoramaty

Za panoramaty připomínající ostré špičky žraločích zubů, kterým sekundují křišťálově čisté jezera a široká nabídka venkovních aktivit, se vydejte do rakouských Korutan. Pro maximální uvolnění těla i mysli doporučujeme využít nové Spa ve Falkensteiner Spa Hotel Carinzia. Kdo naopak touží po aktivnější dovolené, ten ocení rekreační oblast Schladming-Dachstein s bezpočtem pěších i downhillových treků a nervy šimrající nabídkou adrenalinových sportů. S jakýmkoli programem vám poradí tzv. ,,Experience Concierge‘‘ ve Falkensteiner Hotel Schladming. A pak je zde oblast zvlášť v zimě oblíbeného Jižního Tyrolska, které magicky kombinuje chutě a tradice rakouského mocnářství s hřejivými dotyky Itálie. Přímo v bezprostřední blízkosti údolní stanice vyhlášené „holé“ hory Kronplatzu najdete skrytý klenot, prémiový hotel Falkensteiner Hotel Kronplatz. Byl zařazený mezi Leading Hotels of The World.

Šumění třpytivého moře

Máte pocit, že už jste v Chorvatsku objevili vše? Město Zadar a jeho okolí nabízí nejen spoustu historie, ale leží jen kousek od malebného pobřeží Jaderského moře. Symbolizuje doslova jedinečnou kombinaci kulturního dědictví UNESCO a pohodové – „lay back“ atmosféry. Pro perfektní dovolenou se vším všudy si zvolte resort Punta Skala. Najdete v něm hned několik 5* prémiových hotelů, soukromé luxusní vily, 14 restaurací a barů a přes 25 sportovních aktivit. Ale ani Itálie vás nezklame. A je vlastně jedno, zda se vydáte za bělostnou soukromou pláží ohraničenou blankytně modrou vodou ve Falkensteiner Capo Boi na Sardinii či za autentickým kulturním dědictvím Kalábrie. Tamní pobyt můžete navíc propojit s návštěvou Benátek a odpočinkem v Lido di Jesolo s téměř 15 kilometrů dlouhou pláží a prémiovými službami ve Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.

Dovolená, po které toužíte

S Falkensteiner Hotels & Residences objevíte dokonalou kombinaci individuality a zaručené kvality ve Falkensteiner Hotels and Residences. Portfolio s více než 30 exkluzivními ubytováními zahrnuje oblíbené lokality. Ať už hledáte útočiště pro rodiny s dětmi nebo jen pro dospělé, dobrodružství v prémiovém kempu nebo luxus soukromí, u nás si vybere každý. Ponořte se do nejmodernějších wellness center, vychutnejte si vynikající kuchyni z lokálních surovin a užijte si bohatou zábavu včetně jógy, fitness lekcí a výletů s průvodcem po okolí. Rodiny si zamilují rozsáhlé programy pro děti přizpůsobené všem věkovým kategoriím, které zajistí dovolenou plnou zábavy pro všechny.

Sluníčko, zábava a čistá lehkost: Zažijte letní dovolenou, při které zapomenete na vše ostatní. Rezervujte si letní dovolenou na falkensteiner.com/summer.

Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka? Money Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat. Věra Tůmová Přečíst článek

Opatrnosti není nikdy dost. Jak nastavit platební kartu před zneužitím v cizině? Money Víte, jak si zabezpečit platební kartu, aby vám ji nezneužili na cestách podvodníci? Možností je několik, ale pouze jedna tuzemská banka zatím umí u svých platebních karet i geoblokaci, tedy zákaz plateb kartou podle zemí či kontinentů. Zjistili jsme, jak to funguje, které další banky tuto službu v Česku plánují zavést a jaké jsou další možnosti pro ochranu karty před zneužitím v cizině. Věra Tůmová Přečíst článek

Nejen do Jugoslávie. Kniha ukazuje, jak Čechoslováci cestovali v dřevních dobách Enjoy Cestovní kancelář Čedok vydává knihu, v níž popisuje příběh legendární značky, který je ale do velké míry příběhem masového cestování v Československu a posléze v Česku. sta Přečíst článek