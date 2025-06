Recenze: Hotel Lone - Chorvatský luxus mezi borovicemi

Rovinjský hotel Lone ukazuje, jak vypadá moderní design propojený s přírodou, uměním a pohodlím pro celou rodinu. Uprostřed borovicového háje se skrývá architektonický klenot.

Design s příběhem

Hotel Lone není jen moderní stavba na chorvatském pobřeží – má svou architektonickou identitu i kulturní přesah. Hotel, který byl otevřen byl v roce 2011, navrhlo záhřebské studio 3LHD ve spolupráci s místními designéry. Budova ve tvaru písmene Y nenápadně zapadá do borovicového háje u zátoky Lone. Díky důmyslnému dispozičnímu řešení nabízí všechny pokoje výhled na moře, nebo do zeleně. Kombinace přírody, umění a organického designu vytváří atmosféru, která na mě působí luxusním a uvolněným dojmem.

Hotel Lone provozuje chorvatská společnost Maistra, která má v Rovinji celou řadu hotelů. Mezi nimi vyčnívá Grand Park Hotel Rovinj – pravidelně se umisťuje mezi nejlepšími hotely v zemi. Právě tam sídlí Agli Amici Rovinj, jediná restaurace v Chorvatsku oceněná dvěma michelinskými hvězdami. Maistra tím potvrzuje svou roli lídra v oblasti chorvatského luxusního hotelnictví a gastronomie.

Ubytování s výhledem

Cestovali jsme s dětmi, a tak jsme ocenili možnost dvou propojených pokojů s výhledem na moře i do lesa. I když jsem spíše zvyklý na hotelová apartmá, tento koncept nabídl dostatek prostoru a soukromí pro celou rodinu. Interiéry jsou laděné do teplých tónů, dominuje dřevo, přírodní světlo a tlumené osvětlení. Okno s mléčným sklem do koupelny pouští denní světlo a přidává ji na vzdušnosti a moderním dojmu. I v nevelkém pokoji je spousta na první pohled ne patrných úložných prostor.

Klidný luxus mezi bazény a borovicemi

Venkovní prostory hotelu jsou členité a nenuceně zasazené do okolní přírody. Venkovními bazény jsou členité a prostorné, ale v srpnu budou stejně plné. Atmosféru dotváří bar se zmrzlinou či lehkým jídlem nebo i večerní koncerty pod širým nebem. U bazénu je i restaurace Oleander, která k obědu připraví pizzu s místními lanýži.

V případě nepřízně počasí je v hotelu wellness centrum nabízející vnitřní bazén, ale také různé druhy saun, masážní bazén s hydromasážními tryskami, relaxační místnosti s výhledem do zeleně – to vše vytváří ideální podmínky pro hluboký odpočinek. V této části nechybí ani slušně vybavené fitko.

Snídaně, která potěší oko i chuťové buňky

Hotelová snídaně nabídla široký výběr – od čerstvého pečiva přes vajíčka a slaninu až po zdravější volby. Zvlášť mě potěšila část restaurace Tekka, kde bylo možné dát si ráno například svěží pokebowl. Jedinou drobnou nevýhodou byla nutnost objednávat kávu u obsluhy. Jakmile ale dorazila, stálo za to. Připravují ji totiž baristé, ne automat.

Do restaurace Tekka, která nabízí překvapivě rafinovanou kombinaci japonské kuchyně a istrijských surovin, jsme si během pobytu skočili na večeři. Vychutnali výběr sushi, ideálně ugrilovaného mořského ďasa a jako zlatý hřeb večera šťavnatý Wagyu steak. Každý chod byl promyšlený, vizuálně působivý a chuťově harmonický. Ideální zážitek pro milovníky kuchyní, které překračují hranice.

Verdikt

Hotel Lone je přesně tím místem, kde si užijete spojení moderního stylu, přírody a komfortu bez zbytečné okázalosti. Oceňuji důraz na detail, skvělé služby a atmosféru, která působí příjemně uvolněně. Ideální volba nejen pro rodiny, ale i pro všechny, kdo hledají nenápadný luxus v srdci Istrie.