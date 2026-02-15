Recenze: Velký hotel u parku. Hilton Vienna Park slaví 50 let a stále působí svěže
Obrovský, rušný a na první pohled čistě byznysový hotel. Hilton Vienna Park ale po rozsáhlých renovacích působí překvapivě svěže a při správné volbě pokoje nabídne i klidné zázemí s výhledem do parku, večerními drinky v salonku a solidní gastronomií.
Vídeň patří mezi města, kam se z Prahy jezdí na víkend stejně snadno jako na pracovní schůzku. A právě na pomezí těchto dvou světů stojí Hilton Vienna Park – velký městský hotel, který je už půl století pevnou součástí vídeňské hotelové mapy.
Na první pohled jde o typický konferenční kolos. Velká budova u parku, obrovská lobby, desítky výtahů a proud hostů s visačkami z kongresů. Jenže po posledních renovacích hotel působí jinak, než by jeho věk napovídal.
Padesát let historie, ale interiéry jako nové
Hotel letos oslavil zhruba padesát let od otevření. Na pokojích i ve společných prostorách to ale prakticky není poznat. Renovace se nesnaží o okázalý luxus, ale spíš o čistý, moderní a funkční styl.
Pokoje jsou světlé, s velkými okny a jednoduchým designem, který sází na neutrální barvy a pohodlnou postel. K tomu prostorná koupelna se sprchovým koutem a dostatek pracovního prostoru. Není to hotel, který by vás ohromil designovými výstřelky, ale působí příjemně, čistě a současně. Velkým bonusem jsou pokoje s výhledem do parku. Z vyšších pater se otevírá pohled na zeleň i centrum města, což je v této části Vídně příjemné zpestření jinak poměrně rušné lokality.
Executive lounge jako únik od ruchu
Hilton Vienna Park je velký konferenční hotel. A to znamená jediné: ve dnech velkých akcí tu může být opravdu rušno. Právě proto se vyplatí zvolit pokoj s přístupem do executive lounge. Ten funguje jako klidná zóna nad hotelovým provozem. Přes den tu najdete drobné občerstvení a kávu, večer pak kanapky a otevřený bar.
Na výběr bývá víno, pivo i základní výběr destilátů – gin, vodka nebo whisky. Ideální místo na rychlou zastávku před večeří. V teplejších měsících navíc lounge otevírá příjemnou terasu s výhledem do parku, která patří k nejklidnějším místům v celém hotelu.
Večeře v LENZ a klasika v podobě řízku
Součástí hotelu je restaurace LENZ Social Dining, která kombinuje moderní interiér s poměrně klasickou nabídkou. V menu najdete jak mezinárodní kuchyni, tak rakouské stálice. Během posledního pobytu jsem zde vyzkoušel například hovězí steak nebo klasický vídeňský řízek. Ten byl přesně takový, jaký má být – tenký, křupavý a bez zbytečných ozdob.
Snídaně patří mezi silnější stránky hotelu. Nabídka je široká, od pečiva a sladkého koutku přes teplé pokrmy až po klasickou kontinentální snídani. Jen je potřeba počítat s tím, že ve špičce může být restaurace opravdu plná.
Zázemí
U hotelu tohoto typu se počítá s tím, že hosté často přijíždějí pracovně a potřebují základní zázemí. To Hilton Vienna Park splňuje bez problémů.
Nechybí dobře vybavené fitness centrum, které je otevřené nonstop. Pro ranní běh na pásu před schůzkou nebo večerní protažení po celém dni ve městě jde o praktický detail, který u byznys hotelu dává smysl.
Verdikt
Hilton Vienna Park není butikový hotel ani romantická adresa na víkend ve dvou. Je to velký, funkční a velmi dobře zorganizovaný městský hotel, který stojí především na byznysové klientele a konferencích.
Právě v tom je jeho hlavní výhoda i slabina zároveň. Pokud tu zrovna probíhá velká akce, může být v hotelu rušno. Kdo ale zvolí pokoj s přístupem do executivelounge, dostane k tomu i klidnější zázemí, večerní drink a příjemné místo k odpočinku. V kombinaci s dobrou polohou u parku, modernizovanými interiéry a solidní gastronomií jde o spolehlivou volbu pro pracovní cestu i kratší městský pobyt.
