RECENZE: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid je SUV, které šetří – ale jen když víte, kde dobíjet
Plug-in hybridní Toyota RAV4 ukazuje, že levná jízda na elektřinu je super – levná a čistá. První ale platí je při rozumné ceně za kilowatthodinu elektrické energie. Rozdíly jsou šokující: zatímco doma nabijete tak levně, že kilometr vyjde skoro na polovinu benzinu, u drahých rychlonabíječek vás to stojí tolik, jako by litr benzinu někdo prodával za stovku.
Toyota RAV4 ve verzi plug-in hybrid kombinuje robustní techniku osvědčeného SUV s elektrickým pohonem, který dokáže v ideálních podmínkách nabídnout tichou a levnou jízdu. Pod kapotou pracuje benzinový čtyřválec 2,5 litru, celkový výkon soustavy činí 306 koní a přenáší se na všechna čtyři kola přes převodovku e-CVT. Papírově zvládne vůz až 75 až 90 km čistě na elektřinu, což v městském provozu často znamená i několik dní ježdění bez nastartování motoru.
Na silnici
Na silnici RAV4 PHEV působí jako klasická Toyota – stabilní, předvídatelná a komfortní. Elektromotor umí přidat razantní zátah, takže i přes hmotnost přesahující dvě tuny působí auto svižně. Dojezd na elektřinu v reálném letním provozu odpovídá více než 80 kilometrům. Jakmile se baterie vybije, přepíná se auto do režimu hybridu a spotřeba činí necelých šesti litrů na sto kilometrů.
Kolik stojí kilometr
A tady přichází to nejzajímavější – náklady na provoz. Na základě průměrné spotřeby šest litrů na sto kilometrů pro spalovací režim a 20 kilowatthodin na sto kilometrů pro jízdu na elektřinu vycházejí následovně.
- Benzin: při ceně kolem 34 korun za litr vyjde kilometr na dvě koruny.
- Elektřina – s tarifem PRE Silver (pomalejší nabíjení do 22 kW za 7,90 koruny za kilowatthodinu): kilometr vyjde zhruba na 1,60 koruny.
- Rychlonabíječky (10–16 koruny za kilowatthodinu): 1 km = 2 – 3 koruny, tedy podobně nebo dráž než na benzin.
- Zahraniční extrémy (0,90 eura za kilowatthodinu, tedy přes 22 korun): 1 km = 4,40 koruny, více než dvojnásobek proti benzinu.
Závěr je jasný: elektrická jízda plug-in hybridem či elektromobilem se vyplatí jen do ceny zhruba 8–9 koruny za kilowatthodinu. Nad tuto hranici už se ekonomika láme a spalovací motor vychází levněji.
Obrovský rozptyl cen
A právě v tom je kámen úrazu. Zatímco doma nebo u některých pomalejších stanic nabijete za částku, která dává plug-in hybridu smysl, u drahých rychlonabíječek se náklady přibližují absurditě. Je to, jako by jedna čerpací stanice prodávala litr benzinu za 30 korun a jiná za sto – přesně takový rozptyl dnes panuje na trhu s veřejným nabíjením.
Verdikt
Toyota RAV4 PHEV je výborný kompromis pro ty, kteří mají možnost pravidelně a levně dobíjet – ať už doma, nebo u nabíječek s rozumným tarifem. V takovém případě je provoz levnější než u benzinové nebo i hybridní verze. Pokud ale spoléháte na veřejné rychlonabíječky, úspora mizí a někdy se ztrácí úplně.
Plug-in hybrid BYD Seal U DM-i je jedním z nejambicióznějších modelů čínské automobilky BYD. Vstupuje do střední SUV třídy s velkorysým elektrickým dojezdem, rozumnou spotřebou a cenou pod milion korun. Má však i své limity. Měl jsem možnost vůz otestovat v okolí britského Manchesteru, a právě tam se jeho silné i slabé stránky naplno projevily.
Recenze vozu BYD Seal U DM-i: Čínský hybrid se kompromisům nevyhnul
Enjoy
Plug-in hybrid BYD Seal U DM-i je jedním z nejambicióznějších modelů čínské automobilky BYD. Vstupuje do střední SUV třídy s velkorysým elektrickým dojezdem, rozumnou spotřebou a cenou pod milion korun. Má však i své limity. Měl jsem možnost vůz otestovat v okolí britského Manchesteru, a právě tam se jeho silné i slabé stránky naplno projevily.
Toyota Camry si během let vydobyla pověst spolehlivého a pohodlného sedanu. Devátá generace na to navazuje a podle recenzí má našlápnuto stát se nejen postrachem konkurence, ale také novým oblíbencem českých taxikářů.
RECENZE: Nový oblíbenec českých taxikářů. Toyota Camry je sázkou na jistotu
Enjoy
Toyota Camry si během let vydobyla pověst spolehlivého a pohodlného sedanu. Devátá generace na to navazuje a podle recenzí má našlápnuto stát se nejen postrachem konkurence, ale také novým oblíbencem českých taxikářů.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.