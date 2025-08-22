Nový magazín právě vychází!

RECENZE: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid je SUV, které šetří – ale jen když víte, kde dobíjet

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid
Plug-in hybridní Toyota RAV4 ukazuje, že levná jízda na elektřinu je super – levná a čistá. První ale platí je při rozumné ceně za kilowatthodinu elektrické energie. Rozdíly jsou šokující: zatímco doma nabijete tak levně, že kilometr vyjde skoro na polovinu benzinu, u drahých rychlonabíječek vás to stojí tolik, jako by litr benzinu někdo prodával za stovku.

Toyota RAV4 ve verzi plug-in hybrid kombinuje robustní techniku osvědčeného SUV s elektrickým pohonem, který dokáže v ideálních podmínkách nabídnout tichou a levnou jízdu. Pod kapotou pracuje benzinový čtyřválec 2,5 litru, celkový výkon soustavy činí 306 koní a přenáší se na všechna čtyři kola přes převodovku e-CVT. Papírově zvládne vůz až 75 až 90 km čistě na elektřinu, což v městském provozu často znamená i několik dní ježdění bez nastartování motoru.

Elektrická jízda může být levná

Na silnici

Na silnici RAV4 PHEV působí jako klasická Toyota – stabilní, předvídatelná a komfortní. Elektromotor umí přidat razantní zátah, takže i přes hmotnost přesahující dvě tuny působí auto svižně. Dojezd na elektřinu v reálném letním provozu odpovídá více než 80 kilometrům. Jakmile se baterie vybije, přepíná se auto do režimu hybridu a spotřeba činí necelých šesti litrů na sto kilometrů.

Kolik stojí kilometr

A tady přichází to nejzajímavější – náklady na provoz. Na základě průměrné spotřeby šest litrů na sto kilometrů pro spalovací režim a 20 kilowatthodin na sto kilometrů pro jízdu na elektřinu vycházejí následovně.

  • Benzin: při ceně kolem 34 korun za litr vyjde kilometr na dvě koruny.
  • Elektřina – s tarifem PRE Silver (pomalejší nabíjení do 22 kW za 7,90 koruny za kilowatthodinu): kilometr vyjde zhruba na 1,60 koruny.
  • Rychlonabíječky (10–16 koruny za kilowatthodinu): 1 km = 2 – 3 koruny, tedy podobně nebo dráž než na benzin.
  • Zahraniční extrémy (0,90 eura za kilowatthodinu, tedy přes 22 korun): 1 km = 4,40 koruny, více než dvojnásobek proti benzinu.

Závěr je jasný: elektrická jízda plug-in hybridem či elektromobilem se vyplatí jen do ceny zhruba 8–9 koruny za kilowatthodinu. Nad tuto hranici už se ekonomika láme a spalovací motor vychází levněji.

Obrovský rozptyl cen

A právě v tom je kámen úrazu. Zatímco doma nebo u některých pomalejších stanic nabijete za částku, která dává plug-in hybridu smysl, u drahých rychlonabíječek se náklady přibližují absurditě. Je to, jako by jedna čerpací stanice prodávala litr benzinu za 30 korun a jiná za sto – přesně takový rozptyl dnes panuje na trhu s veřejným nabíjením.

Verdikt

Toyota RAV4 PHEV je výborný kompromis pro ty, kteří mají možnost pravidelně a levně dobíjet – ať už doma, nebo u nabíječek s rozumným tarifem. V takovém případě je provoz levnější než u benzinové nebo i hybridní verze. Pokud ale spoléháte na veřejné rychlonabíječky, úspora mizí a někdy se ztrácí úplně.

