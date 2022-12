Vítězstvím by Messi a spol. pomohli i ekonomice Argentiny

Vedle sportovního úspěchu by výhra v nedělním finále mistrovství světa ve fotbale mohla Argentině přinést i ekonomickou vzpruhu. Messi a spol. mohou Argentincům přinést nekonečnou radost a pomoci krotit obří inflaci.

Argentina má lepší předpoklady než její finálový soupeř Francie k tomu, aby využila ekonomický přínos, který obvykle plyne z vítězství na mistrovství světa ve fotbale, píše agentura Bloomberg.

Odvolává se na práci Marca Mella z britské Univerzity v Surrey, podle které se fotbalový mistr světa obvykle těší dodatečnému hospodářskému růstu o 0,25 procentního bodu ve dvou čtvrtletích následujících po turnaji. Messi a spol. By výhrou mohli přibrzdit mohutnou inflační vlnu, která Argentinu zasáhla.

Sucho a inflace

Projeví se to především nárůstem exportu, protože vítěz se dočká většího mezinárodního zviditelnění, uvedl Mello. Jeho výzkum například ukázal, že po vítězství Brazílie na mistrovství světa v roce 2002 došlo k výraznému nárůstu zahraničních tržeb.

A Mello se domnívá, že ze dvou zemí, které se utkají v nedělním finále – v televizi ho bude sledovat polovina planety - má Argentina větší šanci na takový scénář. „U Francie by byl efekt méně výrazný, kdyby titul obhájila, nebylo by to překvapením,“ říká Mello.

Je zřejmé, že sportovní úspěch může podpořit hospodářský růst, hodil by se oběma finalistům.

Oslavy v ulicích Buenos Aires po semifinálové výhře Argentiny nad Chorvatskem. Profimedia.cz

Francie se potýká s energetickou krizí a vlnou stávek. V Argentině se inflace blíží 100 procentům a trpí suchem, které hrozí, že v příštím roce sníží vývoz úrody. Mello varuje, že již existující ekonomické problémy mohou omezit veškeré zisky, které přinese vítězství.

„Například Španělsko, které trápil vysoký státní dluh, z vítězství na šampionátu v roce 2010 nijak zvlášť neprofitovalo,“ uvádí Mello.