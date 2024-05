Na Boeing se to valí. V USA hrozí firmě trestní stíhání kvůli smrtelným nehodám

Americkému výrobci letadel Boeing hrozí ve Spojených státech trestní stíhání kvůli nehodám jeho letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž dospělo k závěru, že firma porušila podmínky dohody, která ji před trestním stíháním chránila. Informovaly o tom agentura AP a server BBC.

Při nehodách letounů 737 MAX v Indonésii a Etiopii zemřelo celkem 346 lidí. Boeing v lednu 2021 uzavřel s ministerstvem dohodu, že zaplatí 2,5 miliardy dolarů (zhruba 57 miliard korun), aby urovnal obvinění ze zatajování informací ohledně vývoje letounů 737 MAX před Federálním úřadem pro letectví (FAA).

Ministerstvo však nyní uvedlo, že Boeing nepodnikl požadovaná opatření pro prevenci a detekci podvodů ve firmě. Boeing porušení podmínek dohody popírá. Firma má nyní do 13. června čas na předložení oficiální reakce na tvrzení ministerstva. To hodlá do 7. července rozhodnout, zda zahájí trestní stíhání.

„Věříme že, podmínky dohody dodržujeme, a jsme rádi, že máme možnost sdělit ministerstvu svůj postoj k této záležitosti,“ uvedla firma. Dodala, že bude ve vztahu k ministerstvu postupovat s maximální transparentností.

Příbuzní obětí nehod podle serveru BBC vyzývají k zahájení trestního stíhání společnosti Boeing. Právník Paul Cassell zastupující některé příbuzné obětí označil rozhodnutí ministerstva, že Boeing porušil podmínky dohody, za „první pozitivní krok, na který rodiny dlouho čekaly“. „Potřebujeme však, aby ministerstvo podniklo další kroky a pohnalo Boeing k zodpovědnosti,“ dodal.

