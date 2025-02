Řezničina je atraktivní řemeslo, říká Češka. Zúčastní se řeznické olympiády

Úplně poprvé budou mít Češi svého zástupce na prestižním šampionátu řezníků. Česko bude reprezentovat Monika Remeš, která boří stereotypy, že řezničina je práce pro chlapy. Původní profesí stavařka k ostří nože přičichla na Novém Zélandu, kde si dodělala i potřebnou kvalifikaci.

Rodačka z Moravy Monika Remeš odjela na Nový Zéland v roce 2019. Zůstala tam celých pět let. Vystudovaná stavařka se nejprve živila česáním ovoce. Málo placená práce ovlivněná rozmary počasí jí ale nevyhovovala.

Kamarádka jí proto sehnala práci na jatkách, kde nejprve balila maso. Záhy ovšem začala pokukovat po vyšších postech, a to ze zcela prozaického důvodu – byly lépe placené. Netrvalo to dlouho a řeznickému řemeslu přičichla. Na Novém Zélandu si dodělala kvalifikaci, něco jako maturitu, a také se zúčastnila tamní soutěže Apprentice Butcher of the Year (Řezník roku). A vyhrála ji.

Česko bude mít svého zástupce na řeznické olympiádě

Nyní se Monika Remeš připravuje na další soutěž, ovšem už „doma“, v Česku. Po svém návratu v loňském roce se spojila s mistrem řezníkem Františkem Kšánou z Amasa. Pod jeho dohledem nyní trénuje na světový řeznický šampionát World Butchers’ Challenge. Tedy vlastně takovou řeznickou olympiádu.

Soutěž vznikla v roce 2011 jako klání mezi Novým Zélandem a Austrálií, kde řeznictví patří mezi vysoce respektovaná řemesla. V roce 2013 se zúčastnila i Velká Británie, o další tři roky později se přidala také Francie. Češi v ní budou mít svého zástupce úplně poprvé.

Co přesně takové klání obnáší? Soutěží se ve třech kategoriích: týmy, řezník do 35 let a učeň. A právě v této disciplíně se se zahraničními kolegy utká Monika Remeš.

„Kreativita hraje velkou roli. Naším úkolem je vytvořit jakousi masovou ‚cukrárnu‘, z níž bude porotcům přecházet zrak. Samozřejmě neméně důležitá je i technika a čistota práce, dodržení hygienických norem, kdy například nemůžete mísit hovězí maso s vepřovým. V neposlední řadě se hlídá i čas a sleduje se schopnost soutěžícího si práci adekvátně rozvrhnout,“ popisuje průběh soutěže František Kšána z Amasa.

Řezničina je atraktivní řemeslo

Soutěžící v její kategorii dostanou půlku jehněte, celou vepřovou kotletu s bokem, kostí a kůží, hovězí velkou květovou špičku s kostí a dvě celá kuřata. Během dvou a půl hodiny musí tyto partie rozbourat, zpracovat a vytvořit z nich pult jako v řeznictví.

„Chtěla bych samozřejmě vyhrát, ale také lidem ukázat, že řezničina je atraktivní řemeslo a tradice, která s sebou může přinášet nejen cestování po světě a reprezentaci národa v soutěžích, ale i další možnosti kvalifikace, posouvání řemeslných hranic a učení se něčemu novému,“ dodává Monika Remeš.

Řeznický šampionát se odehraje v Paříži 30. března 2025.

