Kontroverzní žebříček: Restaurace U Fleků se dostala mezi nejlegendárnější restaurace světa

Zapomeňte na Michelina. Proslulé tmavé pivo, středověká budova a atmosféra jako z přelomu 19. a 20. století. To jsou lákadla proslulé pivnice U Fleků, která byla otevřena v roce 1499. Nyní se právě „Flekovi“ dostali mezi desítku nejlegendárnějších restaurací světa. A v širším žebříčku 150 TOP restaurací světa se pak objevil ještě Hotel Imperial. Žebříček ale čelí ostré kritice ze všech zemí světa.

Zatímco Českem lomcuje debata o tom, jestli stát má zaplatit pár milionů za podporu tuzemské gastroscény u Michelinského Guidu, čile vycházejí také jiné žebříčky. A tam české restaurace bodují, i když za to nikdo nikomu nezaplatil.

Hned dva zářezy si Česká republika, tedy přesněji Praha, zapsala v žebříčku 150 nejlegendárnějších restaurací, které letos v létě vydal server TasteAtlas.com. Na osmé příčce se objevila proslulá restaurace U Fleků, která byla otevřena již v roce 1499 a patří k nejstarším restauracím, které žebříček nabízí. Podle TasteAtlas si zde mohou lidé pochutnat zejména na svíčkové.

Druhou tuzemskou restaurací, kterou žebříček doporučuje, pak je pohlreichovský Hotel Imperial. A zde si zase lidé mají objednat Kulajdu. Tedy o líčkách tu nepadne ani slovo. Pro pořádek. První příčku opanovala vídeňská restaurace Figlmüller (kde si máte dát schnitzel), na druhé příčce pak je kultovní newyorské bistro Katz’s Delicatessen a jeho pastrami.

Video: Bistor Katz's Delicatessen v New Yorku

La Polar je zavřená

Žebříček nabízí spousty restaurací z většiny gastronomicky významných oblastí, najdete tu tipy na top restaurace v Itálii, Francii, Indii, Mexiku nebo v Latinské Americe.

Nejde o žádnou kopii Michelinského průvodce, takže většinou nejde o restaurace s hvězdami.

To by samo o sobě nebyl problém. Skutečný problém ale je, že se spíš než o objektivní hodnocení kvality restaurací, tvůrci zaměřili spíše na věhlas. A často i na věhlas daný spíše historickým povědomím a reklamními kampaněmi na letištích, jak poznamenávají diskutující v komentářích pod žebříčkem.

„Který hňup ten žebříček dělal? Jak sem můžete vůbec zařadit La Polar (mexická restaurace na 4. příčce – pozn. red.), která sice je známá, ale hlavně tím, jak příšerně se chová personál?“ ptá se například diskutující vystupující pod jménem Oscar Fuentes. A Javier Reyes jej doplňuje: „Chlapi, děláte si srandu? La Polar musela zavřít, protože její zaměstnanci doslova mlátili klienty, kteří nenechali dýško alespoň 30 až 40 procent.“

A podle Trip Adviseru je La Polar skutečně momentálně zavřená.

Zkusili jste tafelspitz?

Stejně tak se snesla kritika na samotné první místo. A opět se ozvali rodilí Vídeňané. Ti poukázali na to, že Figlmüller je jen lapák na turisty. A že to skutečně podstatné ve Vídni zažijete, když zajdete do restaurace Plachutta. Tam totiž mají nejlepší tafelspitz na světě.

„Byli jste někdy v Plachutta ve Vídni? Rozhodně nejlepší Tafelpitz (vařené hovězí). Nebo když se bavíme o dalších městech, byli jste v Marchfelderhofu? To jsou instituce. Světoznámé pro skvělé služby a každá evropská i zámořská VIP tam byla… tedy kromě vás,“ uvedl diskutující MGCOM Services Limited.