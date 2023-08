Na nejlepší kambalu nemusíte letět do Říma. Stačí dojet tramvají na Mírák

Zážitková gastronomie není performance, při níž jídlo hoří, levituje ve vzduchu a obsluha dělá přemety s tácem v ruce. Zážitek je v užití lokálních surovin, jemnosti a vytříbenosti kuchaře a dobrém sommelierovi. A přesně to najdete v pražské restauraci Aromi, která podle gurmeta Petra Maurera „i ze všedního večera udělá nezapomenutelný zážitek“.

V příštích měsících vám budu představovat různé zajímavé restaurace, které jsme navštívil a podělím se s vámi o svůj bezprostřední dojem. Zdůrazňuji, že si vždy účet platím sám, nemám reklamní vztahy, rezervaci si dělám na své jméno, snažím se nepodléhat iluzi, že teď zrovna, kvůli mně začnou lépe vařit. To nejde! Když někdo neumí vařit, tak to nedokáže změnit ani když k němu přijede na oběd saudský šejk nebo anglický král. Je to jednoduché! Umí-neumí.

Před pár dny jsem večeřel zcela neplánovaně v pražském prestižním restaurantu Aromi. Přišel jsem s manželkou nevhodně oblečen (ona ne), nepřipraven, přesto personál dokázal udělat z našeho náhodného večera skvělý zážitek. Víte, takzvaná zážitková gastronomie, to není jen o tom, že hraje nečekaná hudba, dějí se různé performance, jídlo hoří, levituje ve vzduchu, vidíte do kuchyně přes obrazovky umístěnými nad stolem a obsluha dělá přemety s tácem v ruce.

Italská kuchyně, která nemůže zklamat

Zážitek je někdy úplně prostý. Personál je na vás přívětivý, nenabízí vám jen ta nejdražší vína, nečekáte dvacet minut, než si vás někdo všimne a pak dalších patnáct, až dorazí první chod. Zážitek je v lokálních surovinách, v jemnosti kuchaře, který ctí sezónu a sommelierovi, který doporučí pivo a nebo nejvhodnější víno k vašemu pokrmu.

Pokud si dobře pamatuji, tak Aromi bylo prvním podnikem v Praze, kde k vám ke stolu přišel číšník a přinesl na tácu několik ryb: mořského vlka, dorádu, sv. Petra, platýze a občas i humra, abyste si mohli osobně vybrat. V dalších podnicích osvíceného chefa a majitele Riccarda Lucque, třeba La finestra in Cucina tahle zase dokáží prezentovat maso, přičemž jeho úprava je samozřejmě v italském stylu.

Myslím, že je celkem jedno, do kterého podniku ze sítě La Collezione zabloudíte, protože všude vás čekají poměrně stejné atributy: skvělé originální suroviny, italská kuchyně vysoké úrovně, znalá obsluha, vyšší ceny, super lokalita, zážitek.

Každý z nás, kdo má rád dobré jídlo v zajímavém prostředí si musí ujasnit, zda si koupit novou mikinu a nebo gastronomický zážitek.

