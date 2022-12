Dovolené o Vánocích jdou na dračku. Vítězí Egypt, Maledivy či Kanáry

Navzdory nejisté ekonomické situaci Češi na cestování nezanevřeli, a i o letošních Vánocích vyrazí do zahraničí. A ve srovnání s předchozími covidovými sezónami jich bude cestovat mnohem víc.

Reklama

Zájem o cestování na podzim i v zimě pokračuje a prodeje automaticky navázaly na rekordní letní sezónu. Pobyty přes státní svátky i podzimní prázdniny byly vyprodané a vyprodávají se i termíny přes Vánoce a Silvestr, hlásí dvě největší tuzemské cestovní kanceláře.

„U Čedoku aktuálně vidíme nárůst prodejů během zimní sezóny o 70 procent v porovnaní s rokem 2019,“ řekla serveru newstream.cz mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Jak se dělá hotelový byznys v exotických zemích Enjoy Madagaskar je opravdu překrásná země a turisté ji zatím ještě příliš neobjevili. Nechceme však, aby se stala turistickým skanzenem. Jde nám především o to, abychom co nejvíce zachovali původní přírodu, rozmanitost krajiny a atmosféru ostrova. To je ta jedinečná, autentická hodnota, kterou Madagaskar má a kterou chceme zachovat a představovat i našim klientům, říká mi při dálkovém letu z Nosy Be do Prahy Danilo Turletto, Director of Sales and Marketing a partner madagaskarské turistické a investiční skupiny Sound´s Travel & Leisure Sarl Group. Věra Tůmová Přečíst článek

I nadále pokračuje trend, který cestovní kanceláře zaznamenaly v létě. „Češi si vybírají luxusní hotely a neváhají investovat ani do vzdálenějších destinací,“ přibližuje Jan Bezděk, mluvčí skupiny Fischer Group, kam spadají cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours.

Zájem o vzdálenější destinace potvrzuje i Pavlíková z Čedoku. „Aktuálně vidíme největší poptávku po exotice, která je asi o 50 procent vyšší než loni,“ dodává.

Reklama

I nadále ale mezi Čechy vítězí tradiční Egypt nebo Kanárské ostrovy. „Zájem o pobyty v 75 procent než před třemi lety,“ dodala Pavlíková.

Mluvčí Čedoku Pavlíková: Exotika se teď dá pořídit o dost levněji Enjoy Omán, Madagaskar, Zanzibar. Čedok nabízí exotiku i pro milovníky all inclusive zájezdů a poznávání. Díky spojení s polským vlastníkem má Čedok silnější vyjednávací pozici a dostane se na lepší ceny, říká mluvčí tradiční české cestovní kanceláře Kateřina Pavlíková. Letošek bude v historii Čedoku pravděpodobně nejúspěšnější od revoluce. tzv Přečíst článek

Cestovat ve velkém se bude i příští rok

A zájem Čechů o cestování, i navzdory válce na Ukrajině, zdražování či blížící se ekonomické recesi, věští zástupci cestovních kanceláří i pro příští rok. „Zdražování nebylo nijak dramatické. Samozřejmě záleží na typu zájezdu a lokalitě, ale ceny vzrostly maximálně do 10 procent ve srovnání s předchozím rokem,“ říká Bezděk za Fischer Group.

Už nyní je podle Bezděka objem prodaných zájezdů na letní sezónu na předcovidové úrovni. A podobně je na tom i konkureční Čedok. „Prodeje máme aktuálně asi o 20 procent vyšší než v roce 2019, proto na další sezónu naše kapacity navyšujeme a přidáváme spoustu novinek. Největší nárůst rezervací očekáváme po Vánocích a během ledna, kdy ještě v rámci first minute platí nejnižší ceny a další akční podmínky,“ dodává Pavlíková.

Reportáž: Na Hurghadu zapomeňte. Skutečný Egypt lze ještě najít u pobřeží Středozemního moře Enjoy Češi dosud detailně prozkoumávali Egypt hlavně u pobřeží Rudého moře. Nově, je to jen pár týdnů, se přímým letem z Prahy dostanou i do města Marsa Matruh na pobřeží Středozemního moře. Co tam najdou? Petra Jansová Přečíst článek