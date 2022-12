Silvestrovští hosté plní horské hotely. Kupují ale kratší turnusy

Zájem o silvestrovské pobyty v Česku je tento rok podle provozovatelů hotelů a penzionů značný. Někde je už srovnatelný s dobou před pandemií koronaviru a hlavně na horách zbývají poslední volná místa. Oproti minulosti ale nyní lidé častěji pobyt rezervují až na poslední chvíli a i kvůli úsporám volí spíše kratší pobyty namísto týdenních.

Například v největším krkonošském horském středisku Špindlerův Mlýn na Trutnovsku jsou hotely a penziony na silvestrovský týden obsazené zhruba z 90 procent. Stále se dá sehnat ubytování ve všech cenových kategoriích. Pobyty meziročně podražily v průměru o deset procent, zájem o silvestrovské pobyty je nicméně srovnatelný s dobou před pandemií koronaviru, řekl majitel špindlerovského ubytovacího portálu Martin Jandura.

Hosté často volí kratší pobyty, tří- nebo čtyřdenní místo dřívějších týdenních. "Lidé také zatím vyčkávají, čekají, až napadne sníh," uvedla Lenka Kostlánová z infocentra v Rokytnici nad Jizerou. Největší zájem byl o chalupy, ty si lidé rezervují i rok dopředu. Méně než před pandemií je však zahraničních turistů.

Krušnohorsko i Železnorudsko doprodává kapacitu

Pobyt v lázeňském hotelu v kombinaci s lyžováním na nedalekém Klínovci v Krušných horách nabízí karlovarský hotel Thermal, který už doprodává poslední pobyty na silvestra. "Zatím to vypadá pozitivně. Vánoce jsou tradičně trochu slabší, očekáváme okolo 200 lidí. Nejčastěji jde o klienty z Německa a Česka," řekl ředitel Thermalu Vladimír Novák.

Šumavské Železnorudsko má v exponovaných termínech od 26. prosince skoro plno, ale volná lůžka lze stále sehnat. Lidé víc šetří a také objednávají na poslední chvíli, hodně by pomohl sníh, který je zatím pouze na vrcholech kopců, řekl ČTK starosta Železné Rudy Filip Smola.

Také hotely a penziony okolo lipenského jezera mají ještě volné pokoje na silvestrovské pobyty. Obsazené jsou od 50 do 80 procent, někde už mají plno. Mezi hosty převažují Češi. Skokový nárůst rezervací čekají provozovatelé od chvíle, kdy začne provoz v tamním lyžařském středisku.

Na Dolní Moravě v Pardubickém kraji je největším poskytovatelem ubytování společnost Sněžník, která provozuje i skicentrum s mnoha atrakcemi, stezku v oblacích a velkou visutou lávku. Nabízí v hotelu a na chatách 500 lůžek, obsazeno má na závěr roku z 90 procent. Penziony a hotely v Jeseníkách mají na silvestrovský termín vyprodánu většinu lůžkové kapacity. Někteří provozovatelé kvůli rostoucím nákladům na energie letos zvýšili ceny za ubytování a související služby, poptávku to však neovlivnilo.

"Na závěr roku máme vyprodáno. Vzhledem k tomu, že mezi Vánocemi a silvestrem je letos celý pracovní týden, tak jsme prodávali pouze dlouhodobější pobyty na čtyři a více nocí. Máme nyní pouze několik posledních volných míst, která se nám uvolnila. Jsou to ale opravdu jednotky míst," řekl manažer hotelu na Červenohorském sedle Martin Dubský. Cena za ubytování letos vzrostla, aby provozovatel hotelu kompenzoval výrazně vyšší náklady na energie.

Návrat k předcovidové obsazenosti

V hotelech v obci Ostravice na Frýdecko-Místecku, která je jedním z turistických center Beskyd, lze ještě na přelom roku sehnat ubytování. Některá zařízení už jsou ale plná a v některých zbývá pár posledních pokojů. O silvestrovské pobyty v okolí Nového Města na Moravě je podle hoteliérů zájem srovnatelný se sezonami před epidemií koronaviru. Návštěvnost tohoto regionu ve Žďárských vrších se podle nich v zimě pravidelně zvyšuje, pokud napadne dost sněhu pro běžkaře. Hotely jinde v kraji teď zaplňují i různé firemní akce. Někteří ubytovatelé jsou s počtem rezervací koncem roku spokojení, jiní uvádějí, že začíná být znát, že lidé šetří.

Volná místa pro silvestrovské pobyty nabízejí hotely Lanterna a Horal ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku, které provozuje Resort Valachy. Každý nabízí sto lůžek, jejich součástí jsou wellness centra s bazény. "Jindy touto dobou jsme už mívali na Horalu vyprodáno, teď ještě máme v obou hotelech volných pár pokojů. Zdá se, že jsou lidé opatrnější ve výdajích kvůli nejistému ekonomickému vývoji v příštím roce, více váhají," uvedla mluvčí resortu Martina Žáčková.

Některé středočeské hotely a penziony v turisticky oblíbených místech jsou zatím zaplněné zhruba z 60 až 70 procent. Provozovatelé věří, že během prosince se rezervace ještě naplní. Například poděbradský hotel Felicitas je na silvestra zatím zaplněný zhruba ze 60 procent. O loňském silvestru byl plný. Tehdy ale na pobyty v lázních dával stát příspěvek zdravotníkům.

Levnější pobyt nejen na konci roku mohou mít lidé, kteří využijí ubytovací vouchery v hotelech a penzionech v Českém Švýcarsku. Pobyty si objednávají hlavně na jaro, na závěr roku mají penziony ještě volno. Systém voucherů spustil kraj na podporu podnikatelům v cestovním ruchu v Českém Švýcarsku, kde v létě hasiči bojovali s nejrozsáhlejším požárem v historii České republiky. Turisté mohou získat slevu 300 korun na osobu a den, pokud se v regionu ubytují nejméně na dvě a nejvýše na sedm nocí.

Někteří Češi ale koncem roku vyrazí do zahraničí. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže je zatím prodej vánočních a silvestrovských zájezdů proti předcovidovému roku 2019 o pětinu nižší. Do zahraničí by podle něj mělo koncem roku letecky vyrazit přibližně 250 tisíc Čechů. Nejčastěji volí dovolenou u moře.

