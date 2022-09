Reportáž: Na Hurghadu zapomeňte. Skutečný Egypt lze ještě najít u pobřeží Středozemního moře

Češi dosud detailně prozkoumávali Egypt hlavně u pobřeží Rudého moře. Nově, je to jen pár týdnů, se přímým letem z Prahy dostanou i do města Marsa Matruh na pobřeží Středozemního moře. Co tam najdou?

Z původně rybářské osady a později i významného centra vojenského velitelství se Marsa Matruh, které leží na severu Egypta u břehu Středozemního moře zhruba uprostřed mezi hranicí s Libyí a městem Alexandrie, od kterých je vzdálené přes 300 kilometrů, postupem času přeměnila na oblíbenou dovolenkovou destinaci.

Dosud si ale tamní klima, které je o něco příjemnější než u Rudého moře díky středozemskému větru, užívali především bohatší Egypťané z Káhiry i Alexandrie. Prvními evropskými turisty se teprve nedávno stali Italové, po nich Poláci a teď už i Češi.

Na reportáž nejenom z Marsa Metruh se můžete podívat do následující galerie.

Lokalita ale neláká jenom na moře a písečné pláže, ale také na historii. Z Marsa Matruh lze pohodlně vyrazit třeba do oázy Siwa, kam rád jezdil i Alexandr Veliký, přístavu Al Alamein, místa, kterým se přehnala druhá světová válka nebo Alexandrie. Všechny tyto lokality jsou z Marsa Matruh ve velmi příjemné dojezdové vzdálenosti.

Co je ale bezesporu největší výhodou místa, kde je turismus teprve v plenkách? Autenticita, na níž už v dalších egyptských letoviscích jen těžko narazíte.

