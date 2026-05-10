Michael Jackson pořád fascinuje. Jeho biografie už převálcovala Bohemian Rhapsody
Americká kina ovládají známá jména. O končícím víkendu skončilo na čele žebříčku pokračování 20 let starého hitu Ďábel nosí Pradu. Z první příčky je nesundala ani nová adaptace herního hitu Mortal Kombat. Nadále se daří také biografickému snímku Michael, který v amerických kinech již utržil přes 240 milionů dolarů a stal se nejvýnosnější hudební biografií všech dob.
Solidní recenze, neuvěřitelně široká fanouškovská základna, virální úspěch na sociálních sítích. To vše pomáhá aktuálnímu hitu Michael stát se superhitem amerických kin. A nic na tom nemění ani skutečnost, že se snímek vyhýbá kontroverzním událostem života „Krále popu“ Michaela Jacksona a zcela vynechává linku s údajným obtěžováním dětí.
Snímek nadále vydělává a aktuálně po třetím víkendu v kinech je na jeho kontě přes 240 milionů dolarů jen v USA, po celém světě pak 577 milionů.
„Díky tomu Michael aktuálně překonal americké tržby filmu Bohemian Rhapsody z roku 2018 a stal se historicky nejvýnosnější hudební biografií v Severní Americe,“ uvádí Rebecca Rubin ze serveru Variety.com. „Biografický film o skupině Queen sice celosvětově zůstává se svými 911 miliony dolarů výrazně úspěšnější, ale při současném tempu by se Michael mohl brzy přiblížit globálním výšinám Freddieho Mercuryho,“ dodává reportérka Variety.
S květnem do kin přichází nejsilnější část filmového roku. Co Hollywood nevydělá do července, to už nedožene. Zatím to ale vypadá dobře.
Michael Jackson a Meryl Streepová odstartovali sezonu filmových trháků
Diváci většinou biografie ignorují
Hudební biografie v kinech většinou nesklízejí částky srovnatelné s komiksovými superhrdiny. Například v severoamerických kinech se přes sto milionů dolarů dostalo jen sedm snímků z tohoto žánru, kromě dvou zmíněných ještě například drama Straight Outta Compton, Elvis nebo biografie Boba Marleyho Bob Marley: One Love z roku 2024. Na globální úrovni se dařilo také biografii Eltona Johna (snímek Rocketman), ale jinak snímky o životech slavných muzikantů většinou nepatří k superhitům kin.
U Michaela jde však o výjimku. Důvodem je podle kritiků jednak orientace snímku na pozitivní stránku Jacksona, dále představitel hlavní role, Michaelův synovec Jaafar Jackson.
„Jeho podoba se zesnulým zpěvákem je místy až zarážející – stejně jako jeho celkové ztvárnění, ať už jde o způsob, jakým mluví, zpívá, tančí nebo se usmívá (Jaafarův zpěv je ve filmu namixován s Jacksonovými původními nahrávkami). Ale emoce jsou zde vzácností a režisér Antoine Fuqua natáčí hudební vystoupení z takové vzdálenosti, že je nemožné pochopit, co Jackson cítí nebo si myslí, a to po polovinu filmu.“ píše v recenzi pro The Independent Clarisse Loughrey, která jinak snímku dala jednu hvězdičku z pěti.
