OBRAZEM: V Moskvě probíhá nácvik na oslavy Dne vítězství. Nemůžeme zajistit bezpečnost, zní z Kyjeva

Ukrajina nemůže zajistit bezpečnost politiků, kteří se 9. května v Moskvě zúčastní oslav vítězství Rudé armády nad nacistickým Německem. Podle agentury AFP to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Západní politici do Ruska na připomínkové akce ke konci druhé světové války kvůli ruské invazi na Ukrajinu nejezdí, letos však má cestu do Moskvy naplánovanou mimo jiné slovenský premiér Robert Fico.

Zelenskyj zástupcům zemí, kteří mají v úmyslu na oslavy přijet, vzkázal, že pozice Ukrajiny je „jasná“. „Nemůžeme přebrat odpovědnost za to, co se děje na území Ruské federace. To oni zajišťují bezpečnost,“ řekl ukrajinský prezident v pátek redaktorům AFP a dalším novinářům. Jeho výroky směli zveřejnit až nyní.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová prohlášení Zelenského označila za hrozby, jaké přicházejí od „teroristy mezinárodních rozměrů“. Podle ní ohrožuje bezpečnost „válečných veteránů, kteří v posvátný den přijdou na průvody a oslavy“.

Ukrajina podniká na různé cíle v Rusku dronové útoky s cílem omezit bojeschopnost sousední země. Údery bezpilotních letounů už zažila i Moskva a její okolí. Rusko na Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem zaútočilo v únoru 2022 a válka si od té doby zejména na Ukrajině vyžádala velké lidské i materiální ztráty.

Dorazí i čínský prezident

Ruský prezident Vladimir Putin začátkem tohoto týdne oznámil, že rozhodl o třídenním příměří v bojích na Ukrajině kolem 80. výročí konce druhé světové války. Zelenskyj podle AFP řekl, že Ukrajina „nebude hrát hry, aby vytvořila milou atmosféru a umožnila Putinovi 9. května dostat se z izolace“. Ukrajinský lídr zopakoval, že jeho země je připravena uzavřít plné příměří.

Tato Putinova nabídka třídenního příměří je test, který má ukázat, nakolik je Kyjev připravený ukončit válku, řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Šéf Kremlu krátkodobé příměří vyhlásil už na Velikonoce, obě znepřátelené strany se pak vzájemně obviňovaly z jeho porušování.

Oslav sovětského vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce se zúčastní například čínský prezident Si Ťin-pching nebo prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva. Z evropských politiků plán vydat se do Moskvy kromě Fica ohlásil srbský prezident Aleksandar Vučić.