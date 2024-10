Moskva zaútočila v noci drony na Kyjev a další města. Ukrajincům se je podařilo zneškodnit

Moskva v noci ze soboty na neděli podnikla několik vln úderů na Kyjev a další města. Ruské letecké útoky na Ukrajinu udržovaly východní polovinu země v leteckém poplachu více než pět hodin. V neděli brzy ráno to podle agentury Reuters uvedla ukrajinská armáda.

„Nepřítel přes noc opět použil své bezpilotní letouny proti Kyjevu,“ uvedl na telegramu šéf kyjevské vojenské správy Serhij Popko. Ruské drony podle něj pronikly do hlavního ukrajinského města v několika vlnách a z různých směrů. Podle předběžných informací nejsou hlášeni žádní zranění, ani škody, uvedl Popko.

Letecký poplach byl nad metropolí a jejím okolím v noci na neděli vyhlášen třikrát. Všechny bezpilotní letouny se nad Kyjevem podařilo zneškodnit.

Rusko se v noci zaměřilo svými útoky i na jihoukrajinskou Oděsu, nad městem se ozval výbuch, napsal starosta tohoto černomořského přístavu Hennadij Truchanov. Úder podle něj poškodil civilní infrastrukturu a vyžádal si jednoho zraněného. Muž je v nemocnici ve vážném stavu.

V Chersonské oblasti při ruských útocích na region za posledních 24 hodin zemřel jeden civilista a 15 jich bylo zraněno, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Prokudin dnes brzy ráno.

Agentura Reuters nemohla tyto zprávy nezávisle ověřit. Rusko se k útokům na Ukrajinu nevyjádřilo. Tamní ministerstvo obrany ale uvedlo, že ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek nad Kurskou, Belgorodskou a Voroněžskou oblastí sestřelila čtyři ukrajinské bezpilotní letouny. Regionální úřady zatím podle ruskojazyčného serveru BBC nehlásily žádné škody ani oběti.

Ukrajina se rozsáhlé ruské invazi brání už třetím rokem. Součástí konfliktu jsou i její vzdušné údery na ruské území, přičemž Kyjev tvrdí, že útoky jsou zaměřeny na vojenskou, energetickou a dopravní infrastrukturu, která je klíčová pro válečné úsilí Moskvy.

Obě strany popírají, že by se ve válce, kterou Rusko zahájilo plnohodnotnou invazí na svého menšího souseda v únoru 2022, zaměřily na civilisty. Zahynuly však už tisíce civilistů, z nichž naprostá většina jsou Ukrajinci, podotýká Reuters.

