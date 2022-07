Stanislav Šulc: Okurková sezona je tu. I Wall Street řeší, s kým se vyspal Elon Musk

Tipněte si, co v současnosti nejvíce hýbe Wall Street? Rekordní inflace? Ani náhodou! Úrokové sazby a jejich případné další zvyšování Fedem? Tipujte dál. Možná by vás napadlo, že by to mohla být válka na Ukrajině a s ní spojené problémy? Ale ani to není tak úplně pravda. Nejvíce americkým byznysem v současnosti otřásá skandál Elona Muska, který se údajně vyspal s manželkou zakladatele Google Sergeje Brina.

Okurková sezona je nejspíš tady. Tedy přesněji na Wall Street. Renomovaný list The Wall Street Journal přinesl překvapivou informaci o tom, že nejbohatší muž planety Elon Musk údajně svedl manželku Sergeje Brina, tedy spoluzakladatele Googlu a jednoho z nejbohatších lidí světa. Ten se reálně rozvádí, ale co za rozvodem stálo, je nyní trochu předmětem spekulací.

Zjištění Wall Street Journalu totiž Elon Musk vehementně popírá. „Je to naprostá srágora. Se Sergejem jsme velcí kamarádi, zrovna včera jsme zapařili na jedné párty. A co se týče Nicole, tu jsem za poslední tři roky viděl jen dvakrát a vždy u toho byla spousta lidí. Nic romantického,“ oznámil Musk na Twitteru. „Sex jsem neměl ani nepamatuju,“ dodal na sociální síti, kterou chtěl koupit.

Miliardáři celebritami

Nejde ani o podstatu či věrohodnost informace. Spíš jde o zajímavý symptom doby. Ještě donedávna by bylo absurdní představovat si, že Wall Street Journal by podobnou story vydal. Proč taky.

Ale právě Musk (a nepřímo i Brin a další věrozvěstové digitálního věku) staví řadu úspěchů svých firem na svém osobním úspěchu a PR. Ukazuje se to jasně na tom, že osobní události v životě Elona Muska mají velký vliv na akcie Tesly. A to daleko větší než třeba hospodářské výsledky.

Z miliardářů jsou zkrátka celebrity srovnatelné s Kim Kardashian nebo Paris Hilton.

Být pod kontrolou

Že se to nyní děje zejména v USA, neznamená, že to za chvíli nebude normou. A zejména velké firmy začnou řešit poměrně složité dilema: mají dát svým vlastníkům volnou ruku, protože jim to zajistí skvělé PR? Nebo je mají držet na úzdě?

Opět si lze vypůjčit případ Elona Muska. Dokud je firma v rostoucí fázi, potřebuje šíleného kreativce, jehož věhlas je srovnatelný se zmíněnou Kim Kardashian. Ale když se firma stane stabilní dojnou krávou na dividendu, je potřeba zklidnit, zvolnit, zešednout po vzoru velkých německých firem.

Musk to zatím nepochopil. A Tesla to tedy nejspíš ještě nepotřebuje. Ale pamatujete například na Apple? Ten to se Stevem Jobsem kdysi pochopil, nepohodlného zakladatele se zbavil. Legenda vypráví, že Apple Jobse povolal, aby firmu zachránil. To je jistě pravda. Ale mezitím se stalo něco mnohem důležitějšího: Steve Jobs se zbavil bouřliváctví, zkrotil se, a pak se stal nejlepším CEO uplynulých 50 let.