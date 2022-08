Když se novinářka rozhodne otevřít bistro: Host na prvním místě

Tímhle textem si nejspíš nadělám hodně zlé krve. Ale nemůžu si pomoct. Po šesti týdnech strávených nejen v kuchyni, ale i na place bistra Topinka se pořád intenzivněji zamýšlím nad tím, co to obnáší být hostem v restauraci.

Sama jsem coby host nejrůznějších stravovacích zařízení strávila dost zásadní část života. Vždycky jsem byla host náročný, ale současně empatický. A právě empatií u hostů velmi často postrádám.

Na začátek je dobré si ujasnit jednu věc: restaurace jsou tu kvůli hostům, není to naopak. Jsem si toho víc než dobře vědoma. Bez hostů jsme my, restauratéři, namydlení. Také znám mantry, že „host má vždycky pravdu“ a „náš host, náš pán“. Znám je, ale nerespektuju je. Zkušení matadoři z gastra se mi nejspíš vysmějí, ale snažím se k hostům chovat tak, jak to vyhovuje mně, když jsem někde hostem: nemám ráda přílišnou úslužnost a servilitu, ale samozřejmě ani neochotu, ctím rovnocenné partnerství, jsme tu jeden pro druhého, restaurace nabízí službu, host za ni platí, to ale neznamená, že si kupuje celou restauraci i s personálem.

Přestože snahou mnoha podniků je, abychom se tam cítili jako doma, rozhodně se tam jako u sebe doma nechováme. Nezouváme si pod stolem boty, nepřesouváme spontánně nábytek, nesrážíme stoly k sobě a nežonglujeme židlemi od stolu ke stolu. Minimálně dokud se nezeptáme personálu, který se pro danou situaci pokusí najít to nejlepší řešení.

Prostě se normálně posaďte

Pojďme ale začít tím, že je vcelku normální vejít do restaurace a posadit se ke stolu. Covidové období nás trochu vykolejilo, objednávali jsme si u okýnek a leckdo tomu přivyknul. Některé podniky u objednávek přímo u kasy zůstaly, šetří to personál. Takový podnik má ovšem na první pohled a z dálky viditelnou nabídku. Pokud ji nevidíte, udělejte to hezky postaru, posaďte se ke stolu. Ideálně k tomu, na kterém není zjevné označení rezervace, a také na něm není nesklizené nádobí, protože ho právě někdo opustil. Ambicióznější restaurace mají hostesky, které hosty ke stolu uvedou, i v menším podniku je fajn dát najevo personálu, že jste tu a rádi byste se posadili, díky tomu máte jistotu, že o vás budou vědět.

Rozhodně není ideální shluknout se uprostřed restaurace nebo u kasy, na stojáka studovat menu a zjišťovat, jestli si tu vyberete. Udělejte to vsedě a u stolu. Pokud zjistíte, že si nevyberete, že vám nabídka z nejrůznějších důvodů nevyhovuje, jednoduše se zvednete, rozloučíte a odejdete. Je to úplně normální a nikdo vám za to hlavu neutrhne. Každopádně je to lepší než čtenářský kroužek překážející uprostřed restaurace.

Nebojte se zeptat

Personál je tu od toho, aby vám poradil s výběrem, takže se nebojte zeptat. Upřímně jsem obdivovala kolegyni Andreu, když jedné dámě vyjmenovala přesné složení všech našich snídaní včetně toho, jaké ořechy dáváme do pesta a co přesně obsahuje pomazánka se sušenými rajčaty. Ano, spousta lidí trpí nejrůznějšími potravinovými intolerancemi, ale tohle nebyl ten případ. Tohle byl ten na začátku zmiňovaný nedostatek empatie. Bylo to o víkendu a to míváme vždycky plno (díky za to), když si host takhle usurpuje servírku, vzniká z toho stres, na který nakonec doplatí zase host, protože bude na svou objednávku déle čekat.

Sama to jako host, troufám si říct, zvládám docela dobře: netrvám na malichernostech, když vidím, že personál kmitá jako o život. A taky si z jídelního lístku nevybírám jídla, která vlastně nechci, tedy: „Udělejte mi tu omeletu bez sýra a nedávejte mi tam to pesto.“ A co to udělat i bez vajec, to by možná bylo řešení. Ale bez ironie: speciální přání hostů se dají plnit, pokud je na to čas a prostor.

Zatím nejbizarnější byla objednávka „bílého jídla“, tedy nic co má jinou než bílou barvu. Pán totiž absolvoval bělení zubů. Udělala jsem mu omeletu z bílků, k tomu jogurt s česnekem a na to fetu. Měl nelíčenou radost. A ještě větší měla paní s intolerancí na lepek a laktózu, když dostala jídlo, které jí zjevně chutnalo, ale na jídelním lístku byste ho fakt nenašli. Šlo to, protože byl čas a prostor. V situacích, kdy čas a prostor není, při nejlepší vůli vyhovět nedokážeme, zkomplikovalo by to plynulý provoz kuchyně, což by nebylo fér vůči ostatním hostům.

Je skvělé, když host pochopí, do jakého podniku vstoupil, jaká je jeho nabídka a filozofie. V Topince děláme všechno proto, aby to bylo patrné na první pohled. Když něco zjevné není, zeptejte se personálu, je tu od toho. Současně je fajn vnímat, že i číšníci, servírky a personál v kuchyni jsou jenom lidi, na place jsou často dvanáct hodin, plus hodina před a po. Zajistit vícesměnný provoz je pro menší podnik v menším městě nereálné, jsem neskutečně vděčná za lidi, s kterými pracuju, a jsem na ně upřímně hrdá. Někdy jsme unavení, někdy si vybereme slabší chvilku, ale tak nějak celkově do toho dáváme maximum.

Jak předejít zklamání

Pokud se vám, coby hostům, něco nelíbí, řekněte to. Pokud jste spokojeni, chutnalo vám, bylo vám příjemně, řekněte to taky. Zpětná vazba je důležitá. Jen, prosím, buďte fér. Není fér stěžovat si, že podnik nemá bezlepkovou nabídku, když se jako bezlepkový neprezentuje. Nebo že má dva dny v týdnu zavřeno. Vy přece taky máte volné víkendy. Než se jako host někam vypravím, vždycky se podívám na webovky, profil na Instagramu, na Google, na nějaký zdroj, kde se dají zjistit alespoň základní informace. Spousta lidí to nedělá. Není to povinnost, ale ušetří to zklamání, nebo nemilé překvapení.

A ještě jedna prosba: spropitné není sprosté slovo. Je to projev toho, jak moc jste byli spokojeni. Pro obsluhu je to motivační položka v jejím finančním ohodnocení. V některých zemích se připočítává k útratě, u nás je spropitné dobrovolné. Ale zjevně ho stále vnímáme jako něco negativního a nepříjemného, co patří na jiné kontinenty s jinou kulturní tradicí.

Není to tak, spropitné historicky patří i do českých hospod a restaurací. Ale tohle by bylo na docela samostatné a obsáhlé téma, takže se vrátím ke dvěma slovům, která mi přijdou v tomto textu klíčová, a zformuluju je do prosby: buďte jako hosté féroví a empatičtí. I vy jste součástí toho, jak současná gastronomie vypadá, tak pojďme společně pracovat na tom, ať je co nejlepší.

