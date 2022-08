Když se novinářka rozhodně otevřít bistro: Každý má přece právo na výhled

Bistro Topinka má za sebou první měsíc fungování pod mým vedením. Jsme v černých číslech. Hurá! Sama sobě jsem ovšem vyplatila nejmenší odměnu ze všech. Pro jistotu. Zatím s čísly žongluju nepříliš obratně. Jsem unavená. Hodně unavená. Ale mám, co jsem chtěla. A navzdory únavě, jsem za ten měsíc ani vteřinu svého rozhodnutí pustit se do gastronomického dobrodružství nelitovala.

Co první měsíc ukázal? Že fungujeme a jsme schopni si na sebe vydělat. Je to ale na hraně, potřebovali bychom, aby nás bylo víc, otázka ale je, jestli by to pak ještě ekonomicky dávalo smysl. Neustále doplňuju seznam, kde a v čem máme rezervy, co ještě vyladit a optimalizovat, abychom neplýtvali silami. Ale pořád narážím na naprostou nepředvídatelnost, která mi bourá plány. Těžko se připravit, když je stejně vždycky všechno jinak.

Neplatí žádná pravidla

Jsou dny, kdy si nestíháme ani dojít na záchod, a jsou dny, kdy je i několik hodin mrtvo. Za celý měsíc byl jediný den, který plynul ve smysluplném tempu a přinesl solidní tržbu. Jinak to bylo hop nebo trop. Jakž takž lze odhadnout víkendové dění, ale středy, čtvrtky ani pátky fakt ne. Je to jako v mém oblíbeném filmu Pavla Juráčka Případ pro začínajícího kata, v němž Český Krumlov představoval Laputu, zemi, v níž neplatí žádná pravidla.

Jediný zákon, který tu platí, je ten Murphyho: jakmile připravím dvojnásobné množství kachního rillettes, protože se zatím prodával nejvíc, přestane jít na odbyt. Proč? Těžko říct. A to je jen jeden příklad za všechny. Zkušení mi potvrdili, že v každé dobré restauraci „něco právě došlo“, je to důkazem toho, že mrazáky nejsou nacpané polotovary a příprava jídla si žádá čas. Takže kvůli tomu už se netrápím.

„Já se jen podívám“

Je dost jiných věcí, které mi dělají vrásky. Třeba chování některých lidí: vejdou do Topinky, nereagují na pozdrav, důsledně dělají, že nás nevidí, okukují interiér a směřují na terasu, tam pořídí fotky a beze slova se vytratí ven. Udělala jsem tu chybu, že jsem se s tímto jevem svěřila na Facebooku, zajímalo mě, jestli má někdo podobnou zkušenost, jestli to někdo také dělá, přijde mu to normální atd. Dostala jsem spoustu nevyžádaných rad, kterak se chovat k hostům, ale urodil se i relevantní postřeh: řada turistů považuje celý Český Krumlov za jakousi muzejní expozici, v níž je možné kamkoli vstoupit a čímkoli se pokochat. Na výhled má přece právo každý, co na tom, že je zrovna z vaší restaurace.

Přijala jsem to jako místní specifukum, usmívám se na každého stejně, ale uvnitř mě to žere. Někteří lidé si jsou zjevně vědomi nepřístojnosti takového chování a vstupují dovnitř s omluvným výrazem a slovy: „Já se jen podívám.“ Jiní se svého nároku na výhled domáhají celkem neomaleně, a když jim nabízím menu a ptám se, zda se posadí, zírají na mě jako na cizokrajné zvíře.

„Nejlepší lívanec jakej jsem kdy měl!“

Naštěstí je stále víc těch, kteří se posadí a objednají si. Největší odměna je, když pětiletý kluk s plnou pusou křičí na celou Topinku: „To je nejlepší lívanec, jakej jsem kdy měl.“ Nebo když maminka stydlivé holčičce objednává třetí francouzskou topinku. Děti jsou největší kritici a uspokojit jejich chutě není legrace. Naštěstí se to daří.

Podobně mě zalévá pocit štěstí, když se hosté vracejí, což v Krumlově, kterým většinou a hlavně protékají jednodenní turisté, není úplně běžné. Ale stává se to. Baví je koncept malých jídel, vyberou si láhev naturálního vína, pochválí playlist a já se tetelím blahem.

Jedna z mála jistot je, že tihle spokojení hosté recenzi na Google nenapíšou. Proč taky, nemají si nač stěžovat. Recenze zásadně píšou jen ti, kterým se něco nezdálo, často něco absurdního nebo irelevantního: třeba že všechno bylo fajn, dokonce perfektní, ale kdyby k nám pán – čistě hypoteticky – zavítal s celou čtyřčlennou rodinou, už by ho to vyšlo na dost peněz, a „proto dávám 3 hvězdičky“. Ano, jídlo stojí peníze, což některé lidi stále překvapuje.

25 patnáctek

Mě zase překvapuje, že pořád držím pohromadě. Na den jsme si odskočili do Prahy a mimo jiné si za odměnu zašli do naší oblíbené restaurace Výčep. Prohodila jsem pár slov s šéfkuchařem Jirkou Hrachovým, je to blázen a génius, kterého upřímně obdivuju. „Jak to jde?“ ptá se, „hukot, co? Já dal tenhle měsíc 25 patnáctek.“ V hlavě si to přepočítám a vyjdou mi plus mínus stejná čísla: čtyřiadvacet patnáctihodinových směn. A to jsem o dost starší a netrénovaná.

Jako novinářka jsem se šéfkuchařů dost často ptala, jestli jim ta dřina za to stojí. Nikdo neřekl, že ne. A neřeknu to teď ani já. Je to něco, na co jste vsadili, a nechcete selhat. Hlavně sami před sebou. A baví vás to. I když to stojí hodně sil. A dost často je to dokonce úplně skvělé. Takže na tu únavu zapomenete. Aspoň na chvíli.

Darina bloguje o její Topince:

