Stanislav Šulc: Avatar je kolosální pohádka s hrozivým záporákem. Člověkem

James Cameron konečně uvedl pokračování svého velkofilmu Avatar z roku 2009, který se tehdy stal nejvýnosnějším filmem všech dob. Dvojka je ve všem větší – v zápletce, emocích, invenčnosti a samozřejmě i v rozpočtu. Druhý Avatar totiž stál 350 milionů dolarů, tedy neuvěřitelných osm miliard korun. Ale skutečně stojí za to. Vidět druhý Avatar je nyní téměř povinnost.

Jednoduché shrnutí na začátek: Pokračování snímku Avatar je fascinující dobrodružná pohádka a zásadnější film letos nevznikl. Novinka Jamese Camerona je stejně přelomová jako původní snímek z roku 2009. Technicky posouvá etalon možného ještě o několik tříd dál a nic tak epického a pompézního nikdo ještě dlouho nenatočí.

Technická dokonalost je však pouze to nejzjevnější Cameronovo vítězství. A to nejméně důležité. Mnohem zásadnější jsou tři další vítězství, jichž Cameron dosáhl, a to někdy za docela velkou cenu.

Spíš seriál než film

Předně se Cameronovi povedlo etablovat na dobu, kdy lidé spíše sledují šestidílné seriály, než by si pustili dvouhodinový film. Svéhlavý filmař se ostatně právě o seriály nenápadně otírá v mnoha rozhovorech, které kvůli Avataru dal. V tom nejslavnějším doslova prohlásil, že je mu jedno, že lidé půjdou uprostřed filmu na záchod a že délka filmu (192 minut) není podle něj žádný problém, protože lidé jsou zvyklí sedět hodiny u jedné série seriálu.

Právě seriálově pak Cameron a jeho armáda scenáristů pokračování Avataru vystavěli. V podstatě archetypální mýtus o boji dobra se zlem a pomstě rozepsali do neuvěřitelně rozvětvených kontur, díky nimž se neustále střídají nálady, okamžiky totální euforie (jakékoli prozkoumávání Pandory) střídají chvíle naprostého zdrcení a deprivace (hon na pandoří velryby).

Vrátíme-li se k analogii se seriály, dostaneme seriál, v němž je každá epizoda z trochu jiného žánru a vedle dobrodružného a rodinného dramatu tu máme také akční válečný snímek nebo expresionisticky pojatou audiovizuální instalaci.

Přitom celek drží zcela jasně pohromadě, což je téměř zázrak.

Chamtivost je zlo

Hlavní žánr Avataru, a v tom se často chybuje, je však pohádka. A to docela krystalická. Máme tu jasně definované dobro, a hlavně zcela jednoduše definované zlo. Tím je chamtivý člověk, lidstvo, které se kvůli absurdním cílům (nesmrtelnost) neváhá dopouštět absolutního zla. A většina záporných postav to zlo navíc nečiní ze žádných principiálních důvodů, ale jen pro peníze. A až později pro „ušlechtilé“, či řekněme literární cíle, jako je pomsta.

Sledování dvojky Avataru je tak ještě více než u jedničky poměrně problematické. Vítězství Camerona je v tom, že se mu daří přesvědčit lidské diváky, že lidstvo a jeho cíle jsou na straně zla. A to se všemi našimi technickými vymoženostmi, o nichž jsme v normálním životě přesvědčeni, že je vytváříme z bohulibých důvodů.

Na Pandoře je však veškerá technika a technologie postavena na stranu zla. To přitom může u řady diváků vyvolávat opravdu komplikované pocity. A nebylo by až tak podivné, kdyby tento film vytvořil více vegetariánů než jakýkoli jiný film v dějinách. A mnoho na tom nemění ani fakt, že konec vše napraví. Logicky. Jde přeci o pohádku.

Krásný Cameronův svět

Poslední z hlavních Cameronových vítězství pak jsou ryze filmové. Podobně jako Georgi Lucasovi se mu daří vytvářet velké ryze filmové světy s vlastními pravidly, vlastním étosem, smyslem a postavami, se kterými diváci touží trávit čas. To se v posledních letech nepodařilo nikomu dalšímu (připomeňme, že daří se to výlučně komiksovým adaptacím, které ale vycházejí z komiksových předloh).

Mimochodem v tomto světě se objevuje celá řada motivů z Cameronových předchozích a neméně proslulých filmů, jako jsou Terminátor, Terminátor 2 a Titanic, na nějž dává upomenout celá závěrečná pasáž velkofilmu.

Um vytvořit nový funkční svět pak je to nejdůležitější vítězství ze všech, protože díky tomu Avatar jen tak nezmizí, stejně tak Pandora, příběh Jacka Sullyho, jeho rodiny, přátel i nepřátel. A nezmizí ani dilemata, která James Cameron prostřednictvím tohoto paralelního, krásného a barevného světa lidstvu představuje. Jsou důležitější, než dokáže většina „vážných“ filmů. A že jde děj napsat na jednu stránku? Tak si napište třeba děj Psycha, to nevydá ani na celý odstavec.