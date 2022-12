Lístky na premiéru Avatara mizí. Ceny v pražských kinech začínají na rekordních třech stovkách

Očekávané pokračování megahitu z roku 2009 se do kin dostane již za necelé dva týdny. Vstupenky do kin se prodávají již od pondělí. Zájemci však sáhnou do kapsy pořádně hluboko. V závislosti na typu kina totiž za druhého Avatara zaplatí od tří set korun výš.

Nejočekávanější film roku 2022? Tím je jednoznačně pokračování snímku Jamese Camerona Avatar s podtitulem The Way of Water. Snímek se po několika odkladech dostává do kin 13 let po premiéře původního filmu, který celosvětově vydělal 2,8 miliardy dolarů a do roku 2019 byl komerčně nejvýnosnějším filmem všech dob (bez započítání inflace). Pak jej vystřídal snímek Avengers: Endgame.

Očekává se, že pokračování Avatara bude hit. Autor snímku James Cameron dokonce prozradil, kolik snímek musí v celosvětových tržbách vynést, aby se dostal do zisku. „Rozpočet představený studiu byl tak obří, že jde pravděpodobně o nejhorší byznys plán v historii Hollywoodu,“ začal vyprávět o nákladech snímku Cameron v rozhovoru pro GQ Magazine. „Dvojka Avatara se musí stát třetím čtvrtým nejvýnosnějším filmem v dějinách, abychom se dostali do černých čísel,“ dodal Cameron.

To podle údajů Boxofficemojo.com znamená, že tržby Avatara musejí překonat hranici 2 miliard dolarů. To se totiž povedlo doposud jen pěti snímkům: Avataru, Avengers: Endgame, Titaniku, Hvězdným válkám: Síla se probouzí a Avengers: Infinity War. Aby byl Avatar: The Way of Water označen za úspěch, musí se dostat do tohoto prestižního klubu.

Rekordní sumy za lístky

Je to možné? Odpověď zní: není to nemožné. Avatar vstoupí do kin v polovině prosince, kdy mívají tradičně premiéru již spíše snímky s oscarovými ambicemi a nikoli velké návštěvnické hity. Letos tomu je podobně a přímo proti Avataru se postaví dvojice hororů a nezávislé drama The Almond and the Seahorse.

Avatar tak bude zcela jistě dominovat návštěvnosti.

V českých kinech se na tom podepíšou také vysoké ceny vstupenek. V multiplexech již naplno jede předprodej lístků a například v pražských kinech budou muset fanoušci světa Pandory sáhnout do kapsy pořádně hluboko. Snímek bude primárně vysílán ve 3D, běžné lístky tak vyjdou na 299 korun (včetně poplatku za 3D brýle).

Tím to ovšem nekončí. Avatar bude možné sledovat také v moderním 4DX sále, kde má návštěvník možnost ještě více být uvnitř příběhu díky působení na další smysly, zejména čich a hmat. Za lístky do tohoto sálu však diváci zaplatí již 395 korun. A konečně nejvyšší částka, rovných 789 zaplatí návštěvníci VIP projekcí v maličkém sálu s nadstandardními křesly a přístupem do restaurace.

Pro srovnání: vstupenka na aktuální pohádku Největší dar v totožných kinech vyjde na 239 korun (jedná se o 2D projekci). A průměrná cena vstupenky podle údajů Unie filmových distributorů byla v loňském roce 152 korun a 47 haléřů.