Robert Iger se vrací do Disneyho. Zachrání ho stejně jako Jobs Apple?

Dlouhá léta patřil k nejlépe hodnoceným a placeným manažerům světa. Vedl největší zábavní společnost světa, která za jeho působení prošla krizí takřka bez problémů. Byl u největších dealů zábavního průmyslu, stál za nákupem Pixaru, Marvelu, Lucasfilmu i konkurenčního studia Fox. Kvůli poslednímu obchodu dokonce zahodil i šanci stát se americkým prezidentem.

V roce 2020 post nejmocnějšího muže Hollywoodu opustil a pozici CEO The Walt Disney Company pustil korunnímu princi Bobu Chapekovi. Disney však navzdory řadě úspěchů v posledních měsících strádá a nedaří se mu nahodit drive ztracený zejména v sekci zábavních parků během pandemie.

Robert Iger se tak vrací ze svého důchodu a po zcela nečekaném vyjádření přebírá žezlo, které třímal dlouhá léta. Jaký bude Disney pod jeho opětovnou nadvládou?

Mistrný manažer

Na otázku, jaké směřování Disneymu Iger vtiskne, nabízí jeho kniha The Ride of a Lifetime. Nejde o klasické paměti. Nejde ani o typickou knihu o byznysu či mentorskou publikaci pro lidi, kteří si myslí, že se lze naučit řídit lidi. Přesto si ze všech těchto žánrů bere to nejlepší. Robert Iger totiž dokázal popsat svou verzi vlastního profesního života natolik sugestivně, že jde vlastně o román o tom, jak jeden chlapík nastoupil po dvacítce do jedné firmy a vlastně v ní je dodnes. Jen se v důsledku mnoha transakcí, řady šťastných náhod, ale především těžkých rozhodnutí stal šéfem The Walt Disney Company. Tedy firmy, která měla před jeho odchodem do penze hodnotu přes 234 miliard dolarů. V současnosti to je přitom „jen” 164 miliard. To je ostatně jeden z důvodů, proč se Iger vrací.

„Good enough” nestačí

Igerův návrat do firmy, kterou dostal na vrchol, připomíná situaci, kdy se do Apple vrátil Steve Jobs.

A oba slavné manažery v přístupu k byznysu spojovala především jedna věc - maximální perfekcionismus. A právě heslo „Good enough isnt`t good enough” je jedním z hlavních motivů knihy The Ride of a Lifetime a jednou z hlavních Igerových pouček (v závěru textu najdete jeho manažerské desatero).

Toto heslo Iger získal od svého dávného nadřízeného z ABC Sports Roona Arledge. Ten po svých podřízených často vyžadoval nemožné až zázraky. Iger například dostal za úkol koupit práva na přímé přenosy ping pongu z KLDR, což odporovalo americkým zákonům. „Ale Roone nebyl člověk, kterého jste mohli zklamat,” ujišťuje čtenáře Iger. Později Roone (v té době již Igerův podřízený) donutil celý tým zase přes noc předělat koncepci zahajovacího ceremoniálu Olympijských her, na kterém pracovali několik týdnů. „Dělej, cokoli potřebuješ dělat, abys to vylepšil,” cituje Iger Arledge a dodává: „Já tomu říkám Směřování k dokonalosti. Jde o určité nastavení spíš než o sadu závazných pravidel. Zkrátka vytvořte prostředí, ve kterém průměrnost nemá místo.”

Kvalitní obsah rozhoduje

Za Igerova vedení se kvalita produktů Walta Disneho výrazně zvýšila. Přesto by to samo o sobě nestačilo, aby se z jím řízené společnosti stal gigant, kterým dnes je. Při přebírání opratí v roce 2005 Iger sestavil trojici klíčových bodů, kterých se firma bude muset držet, aby přežila a rostla.

1) Musíme vytvářet kvalitní obsah spojený s naší značkou

2) Musíme plně využít veškerých technologických inovací, jednak k tvorbě obsahu, jednak k jeho šíření ke správnému publiku

3) Musíme se stát skutečně globální společností

Právě třetí bod je klíčový. Iger vzal Jobsův slavný citát „Think Big” a vystavěl na něm strategii rozšíření Disneyho do dnešní podoby. Že šlo o správný směr, se mu potvrdilo až o několik let později. A finální důkaz získal až v roce 2017, kdy mu zavolal Rupert Murdoch a pozval jej k sobě na víno. Nejprve se jej zeptal na spekulace ohledně odcházení z funkce a pokus stát se americkým prezidentem. Když Iger obojí první nekomentoval a druhé odmítl, bavili se o byznysu.

V jednu chvíli majitel studia Fox prohlásil: „My nemáme dostatečnou velikost, abychom přežili. Jediná společnost, která je dostatečně velká, je ta tvoje.” Následující den Iger Murdochovi volal, jestli mu může dát nabídku na převzetí Foxe. A po extrémně náročných vyjdenáváních se v roce 2019 skutečně uzavřel historický deal, kdy jedno z top hollywoodských studií koupilo druhé. Za nějakých 71,3 miliardy dolarů.

Lucas právě jemu prodal Star Wars

K jeho úspěchům však patří mnohem víc než převod Walta Disneyho z 20. do 21. století, zavedení moderních postupů a technologií. Právě Iger a jeho nejbližší spolupracovníci stojí za úspěchem komiksového žánru či za úspěšným pokračováním Hvězdných válek. Právě tuto slavnou ságu Disneymu prodal její otec George Lucas především díky osobnosti Roberta Igera. Věřil, že nikdo jiný nedokáže lépe spravovat odkaz i budoucnost Star Wars.

Vychází to z Igerovy osobnosti a osobitosti, s níž téměř 15 let vedl Disneyho a nyní v tom bude pokračovat. A proto asi nejdůležitější poselství jeho knihy zní: „Jste to právě vy, kdo ztělesňuje vaši firmu. To znamená jediné: Vaše hodnoty jsou považovány za hodnoty společnosti. Ať už řídíte sedmičlennou organizaci nebo firmu se čtvrt milionem lidí, platí stále totéž: co si lidé myslí o vás, myslí si o vaší firmě.”

Manažerské desatero

A teď už to slíbené manažerské desatero Boba Igera:

1) Optimismus: Pesimista nedokáže správně namotivovat lidi.

2) Odvaha: Při investicích, akvizicích, změně obchodního modelu se bez odvahy neobejdete. Strach z neúspěchu je zabijákem kreativity.

3) Zaměření: Vše zaměřte na nejdůležitější projekty a řešení zásadních problémů. Chcete-li představovat složité koncepce, přeložte je do pár jednoduchých hesel a těch se držte.

4) Rozhodnost: I ta nejtěžší rozhodnutí musí být podniknuta bez zbytečných okolků.

5) Zvídavost: Díky ní najdete nové lidi, nová místa a nové myšlenky. A bez nich v měnící se době nepřežijete.

6) Férovost: Silný vůdce musí s lidmi zacházet férově. Dávat druhou šanci, být empatický, přístupný všem.

7) Hloubavost: Často se podceňuje, přitom bez ní nemůže šéf dospět ke správným znalostem a rozhodnutím.

8) Autenticita: Pravda a autenticita plodí respekt a důvěru.

9) Směřování k dokonalosti: Spokojit se s průměrem nestačí. A to i ze zdánlivě logických důvodů, jako jsou uzávěrka či nedostatek financí.

10) Zásadovost: Co děláte, dělejte eticky, jinak v dlouhodobém měřítku neuspějete.