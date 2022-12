Hvězdy českého internetu 2022: Válka na Ukrajině, Tank Ono a Danuše Nerudová

Rok 2022 byl rokem války, energetické krize, ale také Danuše Nerudové. Alespoň to naznačují data tuzemských internetových vyhledávačů.

Češi byli letos nejaktivnější na internetu 28. února po vypuknutí války na Ukrajině. Ukrajina byla zároveň skokanem roku mezi výrazy zadávanými do vyhledávání. Dalšími žhavými tématy byly volby, Sberbank nebo Tank Ono. Vyplývá to z údajů internetových firem Seznam.cz a Google.

„Nejvyšší návštěvnost naší domovské stránky byla letos 28. února, kdy bylo, primárně v souvislosti s napadením Ukrajiny, zaznamenáno přes 52 milionů kliknutí na články. Co se týká například úmrtí královny Alžběty II., tak to bylo s 39 miliony prokliky až na 67. místě z pohledu nejsilnějších dnů historie. Co se ale v souvislosti s touto událostí podařilo, byl rekord v největším objemu přenesených dat. Když se lidé dívali na její pohřeb, tak jsme ze Seznamu dodávali do internetu přes 320 Gbit/s,“ uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová.

Do první desítky výrazů s největším nárůstem ve vyhledávání na českém Google se vedle Ukrajiny, voleb nebo Sberbank dostal ještě seriál Devadesátky, ruský prezident Vladimir Putin nebo česká reality show Survivor.

Nerudová porazila bojovníka Procházku

Žebříček nejvyhledávanějších Čechů letos ovládla prezidentská kandidátka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Češi její jméno nejvíce vyhledávali právě v souvislosti s jejím zapojením do boje o prezidentské křeslo. Druhé místo obsadila Pirátka a členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu, která se počátkem roku zviditelnila svými kontroverzními výroky. Další vyhledávanou osobností byl úspěšný MMA bojovník Jiří Procházka, který se letos stal prvním českým šampionem UFC.

Letos Češi nejčastěji vzpomínali na zesnulou zpěvačku Hanu Zagorovou, americkou herečku Anne Hecheovou, která zemřela při tragické nehodě, a legendárního číšníka z filmu Vrchní, prchni! herce Josefa Abrháma. Češi spolu se zbytkem světa také oplakávali nejdéle vládnoucí britskou královnu Alžbětu II., jejíž 60 let trvající éra panování se letos završila.

Lidi stále zajímaví i sociální dávky

Z událostí roku 2022 Čechy nejvíce zasáhly tragické události na Ukrajině. Zájem vzbudil i jednorázový příspěvek na dítě 5000 korun poskytnutý ministerstvem práce a sociálních věcí, ale také virus opičích neštovic šířící se v polovině roku napříč světem. Svou slávu si užil i internetový vtip o připojení ruského města Kaliningrad pod historickým jménem Královec k České republice.

