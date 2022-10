Danuše Nerudová už má dost podpisů. Co dříve řekla o prezidentské kandidatuře? Sledujte Victory Club

Rektorka Mendelovy univerzity se během koronavirové pandemie stala jednou z nejvýraznějších kritiček nesystematického řízení státu. Sama se rozhodla zavřít školu, je zastánkyní očkování. Jaká byla její největší rozhodnutí v životě a jakou osobností vlastně je Danuše Nerudová, která poslední květnový den potvrdila svou kandidaturu na Hrad? A jak se dříve ke kandidatuře vyjádřila v pořadu Newstrem TV Victory Club?

„Rozhodla jsem se kandidovat na funkci prezidentky České republiky. Činím tak po zvážení všech pro a proti a s veškerou vážností. Potřebujeme hlavu státu, která má schopnosti a energii stát v ekonomicky nelehké době na straně lidí. Všichni si zasloužíme naději na lepší časy,“ uvedla Nerudová 31. května na Twitteru.

[[Twitter status: https://twitter.com/danusenerudova/status/1531681426076205057]]

