Svařák ze zlata. Inflace tvrdě zasáhla i vánoční nápoj

Při pohledu na letošní ceny svařeného vína na pražských vánočních trzích se dá radovat jen z toho, že svařené víno není ve spotřebním koši, kterým Český statistický úřad měří inflaci. Kdyby tam bylo, meziroční růst jeho ceny by překonal i často omílaná vejce, mléko, mouku či máslo. Ještě před rokem se svařák v centru Prahy prodával za 50 korun, letos je to korun 90. To je meziroční nárůst o 80 procent.

Reklama

Pražské vánoční trhy se dostaly do řady seznamů nejlepších vánočních trhů, třeba toho, který sestavuje americká zpravodajská CNN. Bohužel by se bezpochyby dostaly i na seznam nejdražších vánočních trhů.

Praha dohnala západní Evropu v disciplíně, která její obyvatele nepotěší. Ceny svařáku jsou stejné jako v Německu či Rakousku. Trhy v německém Norimberku či rakouské Vídni nabízejí dvě deci svařeného vína svorně za čtyři eura (přes 96 korun), v centru Prahy se dá společnou evropskou měnou platit také a v tom případě je to úplně stejně – čtyři eura.

Zklidnění bramborákem za 170

Nelze z toho vinit jen samotné stánkaře. Oni také musejí pokrýt své náklady. Pronájem takového stánku na Staromák vyjde na statisíce. Už před čtyřmi lety se mluvilo o 200 tisících a v to té době stál svařák 50 korun.

Pořadatel trhů na Staroměstské a Václavském náměstí v tiskové zprávě lákal na „zklidnění“ v těžké době. Je obtížné si představit jak někoho, kdo řeší, zda si může dovolit zapnout plynové topení, zklidní svařák za 90 a bramborák za 170. Výhodou je, že technologicky jsou trhy zaseknuté ve středověku, na který si hrají. U drtivé většiny stánků kartou nezaplatíte. Takže vzít si sebou dvě stovky – na dva svařáky – a pak rychle domů. Tak se předejde zbytečnému utrácení v období nejistoty a vysoké inflace.

I když ceny svařáku v Praze meziročně vyskočily rekordním tempem, na takový Londýn to zatím nestačí. V tamním Hyde Parku vyjde šálek horkého vína na šest liber (zhruba 165 korun). No tak snad napřesrok.