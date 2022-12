Hrozné dárky, kterým je lepší se o Vánocích vyhnout

Dát někomu dobrý dárek chce vynaložit nějaký čas, snahu a trochu přemýšlení. Ale jak se vyhnout tomu, abychom někoho nepřipravili o vánoční radost špatným dárkem?

Řada vánočních dárků udělá radost, pak je také řada těch, kterým je údajně lepší se vyhnout. Australský server Finder sestavil přehled věcí, které nedoporučuje pořizovat příbuzným a přátelům.

1. Sexy zahradní trpaslík

Je otázkou, jestli lidé vůbec potřebuj mít v zahradě sádrové nebo plastové trpaslíky, a proto se sexy zahradní trpaslík dostal na první příčku nejhorších dárků. „Myslím, že se všichni shodneme, že nepotřebujeme zahradní trpaslíky, kteří se povalují na trávníku ve spodním prádle,” řekl šéfredaktor serveru Finder Angus Kidman.

2. Jednoúčelové spotřebiče

Číslem dva na seznamu pochybných dárků jsou kuchyňské spotřebiče, které umí jen jednu věc. Může to být pomocník na výrobu párků v rohlíku nebo klobás, anebo kávovar, který vaří jen jediný typ kávy. Všichni víme, co se s podobnými dárky stane - jen zabírají místo v zadní části kuchyňských skříněk.

3. Kalendář

Kalendáře jsou tradiční dárek, ale většina z nás už má telefony s kalendářem. Nepotřebujeme mít na zdi kus papíru, aby nám řekl, jaký den bude zítra.

4. Sýr

Sýr je výborná věc, ale převážení z místa na místo a uložení pod stromkem v teplém obývacím pokoji nemusí snášet příliš dobře. A málokdo by si asi přál, aby se mu do vůně jehličí a purpury přimísil odér dobře vyzrálého až přezrálého sýra.

5. Příliš velké dárky

Často ty nejlepší věci jsou v malém balení. A nic není horšího, než když jedete za rodinou, kde dostanete obrovský dárek, který se vám nevejde do kufru auta - anebo neprojde při odbavení na letišti.

6. Pleťová kosmetika proti stárnutí

Všechny kosmetické přípravky proti stárnutí, vráskám nebo skvrnám na pleti by měly být tabu. Nikdo nechce, aby si jeho milovaní a blízcí mysleli, že se jim snaží naznačit, že vypadají staře, vrásčitě a unaveně.

7. Permanentka do posilovny

Je v zásadě stejný případ jako šestá příčka. Obdarovanému naznačuje, že nevypadá moc ve formě, anebo že ztloustl - a měl by s tím něco dělat.

8. Čistící pomůcky a prostředky

Rozbalit pod stromečkem vysavač, prachovky nebo sadu čistících prostředků příliš nepřispěje k vánoční atmosféře. Navíc by si obdarovaný či obdarovaná mohli myslet, že je pokládáte za špindíry a šmudly, kteří nemají doma uklizeno.

9. Ponožky

Nikdo nepotřebuje další ponožky. Všichni jich máme spoustu, a pokud náhodou nemáme, prodává je každý supermarket.

To, že ne každý dárek je vhodný a vítaný, potvrzuje i australský marketingový expert Peter Applebaum. Podle něj víc než dvě procenta vánočních dárků končí v popelnici a sedm procent jich obdarovaní vracejí či vyměňují v obchodech.