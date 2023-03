Hvězda michelinských restaurací nově vaří v pražské restauraci Augustine

Většinu svého profesního života strávil v zahraničí, kde vařil v luxusních hotelech a michelinských restauracích. Nyní šéfkuchař Jan Horák zakotvil v pražské restauraci Augustine na Malé Straně.

Šéfkuchař Horák vnese do kuchyně umístěné v prostorách bývalého augustiánského kláštera ze 13. století moderní a inovativní světové postupy. Do Augustinu přichází s novou vizí, kreativním přístupem a citem pro detail.

„V každém pokrmu poznáte můj osobitý styl, nerad se řadím do určitých světových kuchyní. Vařím, co mám rád, z těch nejlepších surovin. Každé jídlo, které dám na své menu, je jedinečné. Snažím se respektovat udržitelnost a sezónnost,“ říká Horák.

Nový šéfkuchař přináší do Augustinu bohaté zahraniční zkušenosti. V minulosti působil v michelinských restauracích, jako jsou Restaurant Jordnær v Kodani (2*), Restaurant Cracco v Miláně (1*), či Hotel Adlon Kempinski Berlin (2*). Několik let žil také ve švýcarském Curychu, kde vařil v luxusní restauraci i hotelu Park Hyatt. Pod stejnou hotelovou společností působil také téměř dva roky jako Sous Chef v Abú Dhabí. Na jaře roku 2019 se vrátil do Česka, kde své bohaté zkušenosti uplatnil v restauraci CottoCrudo v hotelu Four Seasons Prague.

Jednou z důležitých hodnot, které Horák vyznává, je přímý kontakt s hosty. „Jejich zpětná vazba má pro mě obrovský význam. I díky ní se mohu neustále zlepšovat,” říká.

Restaurace Augustine patří pod stejnojmenný luxusní pražský hotel v srdci Malé Strany. Spojení historických prostor, moderního designu a světové gastronomie slibuje hostům výjimečný zážitek. Součástí konceptu restaurace je také historický The Refectory Bar, jehož strop je zdoben barokní freskou vyobrazující čtyři archanděly a planoucí srdce, symbol augustiniánského řádu.

Hotel a restaurace Augustine se nacházejí v prostorách bývalého kláštera ze 13. století Augustine, užito se svolením