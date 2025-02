Hladinku, šnyt i mlíko znají už i v Americe, píše The New York Times

V malé, ale rostoucí podskupině amerických pivovarů se rozmáhá vlna pěnivých českých piv, napsal americký deník The New York Times.

Objednávka „mléčného nálevu“ od Niteglow Beer Company v brooklynském Bushwicku, může v zákazníkovi vyvolat pocit, že se něco strašně pokazilo. Samotné pivo, tmavý ležák vyrobený z místních obilovin, je ale v pořádku. Problémem je podle návštěvníků jeho vzhled - sklenice je plná pěny. Jde o takzvané mlíko, jeden z několika stylů čepování piva, který pochází z České republiky, kde se ležáky záměrně čepují s několika centimetry pěny - a občas se točí i jen pěna.

„Dodává to pivu jinou vrstvu textury, na kterou většina Američanů není zvyklá,“ říká devětatřicetiletý majitel společnosti Niteglow Jonathan Ifergan.

Obecně je pivní pěna ve Spojených státech víceméně odmítaná. Stále více amerických pivovarů to však začíná přehodnocovat. Stále víc jich oceňuje staleté pivovarské techniky z České republiky a speciální výčepní zařízení, která tato pěnivá piva umožňují. Točené „mlíko“ lze objednat v Novare Res Bier Cafe v Portlandu ve státě Maine, Little Lager v St. Louis a Notch Brewing v Salemu a Brightonu ve státě Massachusetts, který se stal jedním z prvních pivovarů, jež si tento způsob točení piva osvojil.

„Spousta lidí hledá způsoby, jak se odlišit,“ říká 36letý majitel pivovaru Cohesion Brewing Company v Denveru Eric Larkin, který si krémové české ležáky s nízkým obsahem alkoholu oblíbil během svých líbánek v Praze.

Pěna je dobrá

„Mlíko“ je jedním ze tří druhů servírování piva nabízených v jeho podniku Cohesion. Standardní styl známý jako „hladinka“ se dodává s pěnou vysokou na tři prsty, uvádí Larkin, ačkoli mnoho zákazníků volí takzvaný „šnyt“, tedy dvě třetiny pěny a jednu třetinu piva. Jen opravdoví fajnšmekři si dají „mlíko“ - plnou sklenici pěny, jejíž název pochází z českého slangového výrazu pro mléko. „Lidé se pěny oprávněně bojí,“ říká Eric Larkin. „Učí nás, že pěna je špatná. Učí nás, že je to plýtvání místem ve sklenici,“ dodal.

Voňavá pěna na českém ležáku je podle Evana Raila, který píše o pivu z Prahy, „něco jako poleva na dortu“ a mlíko poleva se sladkou, nikoli hořkou chutí. Není jasné, kdy nebo proč způsob točení piva na „mlíko“ vznikl. Často uváděná teorie říká, že způsob byl vynalezen v 19. století jako alternativa pro ženy, kterým nechutnalo pivo. „Takové historky jsou často nesmysly používané kvůli reklamě,“ řekl Evan Rail. Podle něj vzniklo nalévání během minulého století jako vtip mezi výčepními v Praze, když pípy chrlí hustou pěnu, která se několik minut mění na tekutinu.

Na rozdíl od pákových rukojetí oblíbených ve Spojených státech, fungují české pípy na čepování piva jinak. V roce 2015 začal výrobce výčepní techniky se sídlem v Plzni společnost Lukr prodávat výčepní kohouty americkým barům. První rok, kdy je vedoucí mezinárodního prodeje společnosti Lukr Jan Havránek prodával ve Spojených státech, dokončil jen asi desítku prodejů. „Byli to většinou pivní nadšenci,“ řekl. V následujících letech se tato čísla zlepšila. Společnost nyní ve Spojených státech prodává 1000 až 2000 výčepních kohoutů ročně.

