Obyčejná práce: Chytrý kvíz změnil zábavu v hospodách, říká moderátorka o soutěži, která přišla z Brna

Návštěva výčepů a restaurací se v posledních letech stala drahým koníčkem. Hostů kvůli drahotě ubývá a podniky se je v boji o přežití snaží nalákat na zajímavé pivní speciály či neotřelé jídelní speciality. A taky zábavu, kterou se snaží zajistit řada hospodských kvízů.

Týmová soutěž a stejnojmenná firma Hospodský kvíz se zrodila v Brně a jeho okolí před deseti lety. O něco později začali s podnikáním v této oblasti firmy Pubquiz nebo Chytrý kvíz. Soutěž, která již má i svou ligu, přežila covidovou pandemii a dál expanduje v různých modifikacích po celé republice. Lidé se tak na soutěžní pořady nemusejí dívat jen v televizi, ale prověří své znalosti v reálné soutěži.

„Původně to začalo jako zábava. Jenže ukázalo se, že hospodský kvíz má mnohde větší sílu než sleva na řízek. Lidé milují soutěžení, a když mohou prokázat svou chytrost přímo v hospodě, je to skoro stejně lákavé jako dobře načepované pivo,” říká k soutěži jedna ze stovek jejích moderátorek Jana Jiskrová. A tak se z pivních debat o práci a fotbale vyvinuly organizované kvízy, které do hospod a restaurací pravidelně přitahují až osmičlenné týmy.

Pro restaurace je chytrý kvíz zlatý důl – přitahuje lidi i ve dny, kdy by jinak doma koukali na reprízy seriálů. Hosté tráví v podniku víc času, objednávají si další jídlo a pití a navíc se rádi vracejí, aby si obhájili titul „nejchytřejšího stolu“.

„Není nad to sledovat, jak se přátelé hádají, jaké logo má která firma, kdy začal středověk, nebo kolik trofejí má Jaromír Jágr, a přitom si objednávají další rundu. Já popíjet při moderování nemůžu, protože vyhodnocení otázek musí být bezchybné. Sice platí pravidlo, že jako moderátorka mám v případě nějaké rozepře vždy pravdu, ale musím u toho mít čistou hlavu,” dodává Jana, která se k večernímu moderování dostala při studiu vysoké školy.

„Zaujalo mě to, chodili jsme s partou hrát pravidelně a mě pak napadlo, proč to neskusit na druhé straně, jako moderátorka. Přihlásila jsem se přes internetové stránky, prošla školením a začala,” popisuje svůj zábavný přivýdělek.