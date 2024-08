Evropští zemědělci brojí proti masu z laboratoře, které umějí vyrábět i české firmy

Itálie zakázala pod pokutou 150 tisíc eur výrobu a prodej laboratorně kultivovaného masa. V Radě Evropské unie leží nóta podpořená i Českou republikou, podle níž kultivované maso ohrožuje základy evropského modelu zemědělství. Jaká hrůza že to ohrožuje Evropany? Potraviny, na které zemědělci nedostanou dotace.

„Syntetické maso neodpovídá naší představě o francouzské stravě,“ hodnotí francouzský premiér Gabriel Attal. Nic proti jeho přesvědčení, ale Attal z toho vyvozuje, že ani jiní by se neměli k tomuto jídlu dostat.

Italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida pravidelně prohlašuje, že chce Itálii ochránit před pohromou alternativních bílkovin. „Jsou hrozbou pro příjmy zemědělců,“ říká. Eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski sdělil, že alternativní proteiny nebude podporovat.

Nejdál jde Ettore Prandini, předseda největšího italského a třetího největšího evropského zemědělského svazu Coldiretti. V televizních vystoupeních dokonce tvrdí, že výzkum kultivovaného masa podporují velké farmaceutické firmy, aby spotřebitelé onemocněli a firmy zvýšily odbyt svých léků.

Karbanátek i pro vegetariány

Kultivované maso (označované také jako syntetické, buněčné nebo třeba jako alternativní protein) je takové, které roste v laboratoři. Nepleťme si je s „rostlinným masem“ vyrobeným ze sóji, seitanu (pšeničného lepku) a dalších rostlin případně třeba z vaječného bílku. Kultivované maso opravdu pochází ze svalových buněk zvířete, a má tedy do velké míry i jejich chuť.

Jenomže tyto buňky se odeberou živému zvířeti, které kvůli tomu nemusí zemřít, a pak rostou v bioreaktoru – kovové nádobě, v níž se množí v živném roztoku. Svalová vlákna se rozrůstají po „lešení“, případně je formuje třeba 3D tiskárna, aby vznikla podoba kusu masa. Zatím spíše karbanátku, na bifteky bývají vzniklá svalová vlákna příliš krátká.

Dříve se jako živné médium používalo krevní sérum potracených telat, takže až taková humánní záležitost to přece jenom nebyla. Ale to už se mění, dnes se používají aminokyseliny, cukr a sůl. Což je levnější a navíc by mohlo být přijatelné i pro vegetariány, kteří by si chtěli dopřát maso, jež nepochází z jatek.

Mimochodem, toto maso je v originálu bílé, protože červenou barvu opravdovému masu dává obsažená krev. V tomto případě se tedy přidává extrakt z červené řepy s příměsí železa, aby se barva srovnala.

Předpokládanou výhodou kultivovaného masa je, že jednou bude podstatně levnější, než to opravdové, protože se bude produkovat ve velkých továrnách. A bude také ekologičtější. Jeho produkce se obejde bez lánů postřikovaných polí pro pěstování krmiva, bez velkochovů produkujících nepříjemné odpady a skleníkové plyny, bez pohonných hmot spálených v zemědělských a transportních vozidlech...

Česká želízka v ohni

V laboratoři kultivované maso dostalo schválení k prodeji lidem v Singapuru, ve Spojených státech, od července v Británii, vyrábí se v Izraeli. Svá želízka v ohni má i Česká republika.

Pražský startup Bene Meat Technologies získal evropskou certifikaci a stal se první firmou na světě, která může vyrábět kultivované maso jako jídlo pro psy a kočky. Od svého založení má jediného investora, společnost BTL zdravotnická technika. Předpokládá, že v budoucnu bude vyrábět kultivované maso i pro lidi.

Brněnská společnost Mewery vytvořila laboratorní vepřový burger. Vychází z předpokladu, že vepřové je oblíbené ve velké části světa, zejména v Evropě a Asii, takže tam všude by se mohla jeho laboratorně kultivovaná forma prodávat.

Ve skutečnosti když jde o jídlo pro lidi, musejí obě firmy zatím pokukovat mimo Evropskou unii, v níž zatím kultivované maso není schváleno ke konzumaci lidmi. Dokonce i Česká republika podpořila nótu, kterou v Radě Evropské unie podaly Rakousko, Francie a Itálie.

Nóta varuje, že pokud by se kultivované maso rozšířilo, ohrozilo by to fungování současného zemědělství. Některá její upozornění vyznívají poněkud legračně. Nóta třeba uvádí jako problematickou otázku, jak se zákazník dozví o geografickém původu produktu (zřejmě úplně stejně dobře nebo špatně jako u všech ostatních výrobků na trhu).

V jiných bodech je nóta otevřenější v tom, o co v ní opravdu jde: vyjadřuje obavy, že kultivované maso by mohlo ohrozit chov hospodářských zvířat, a tedy i živobytí zemědělců.

Třetina dotací EU jde do zemědělství

Evropské zemědělství je podporováno společnou zemědělskou politikou EU. To je štědrý dotační program, který zemědělcům v letech 2021 až 2027 vyplatí 387 miliard eur, tedy třetinu evropského rozpočtu.

Velmi zajímavou analýzu nyní přinesl uznávaný web Politico. Připomíná, že společná zemědělská politika vznikla jako nástroj, který měl odstranit chudobu venkova. Jak to u dotací bývá, narušují tržní mechanismus. Dokázaly zvýšit výkony evropského zemědělství, ovšem až tak, že v minulých desetiletích vedly k nadprodukci zemědělských produktů. Živočišná produkce v tom podle webu Politico hraje významnou roli, protože hospodářská zvířata představují vyšší a stabilnější ceny než levnější a nestálé obiloviny.

V této situaci přišla Evropská unie s konceptem Zelené dohody pro Evropu. Green Deal jako obvykle doprovází typický evropský byrokratický balast, v němž se poněkud utopila jeho podstata. Zatím jen zeširoka naznačuje, jak to udělat, abychom si udrželi svůj životní standard, který už teď ohrožuje změna klimatu. Logicky v něm muselo dojít i na velkokapacitní zemědělství, v němž globálně vzniká víc skleníkových plynů než ve veškeré dopravě. A to je spojeno zvláště s chovem dobytka.

Strach o peníze

Zemědělské svazy rychle vystihly nebezpečí, že by se od nich mohly evropské dotace odklonit a narušit dosavadní ochranářský systém. Evropou tedy proběhly osvědčené „přesvědčovací“ akce proti Green Dealu, jako jsou silnice zablokované drahými traktory nebo hnůj rozhazovaný ve městech.

Svezlo se s tím i laboratorně kultivované maso, i když v EU není povoleno ke konzumaci a v dalších zemích je zatím úplně okrajové. Najednou se stalo pro producenty standardního masa potenciálním konkurentem. A na svou stranu získali i politiky, kteří věří, že jim prospěje, pokud půjdou zemědělským svazům na ruku. Evropští zákazníci, kteří by se třeba chtěli rozhodnout sami, co chtějí, tuto možnost nemají.

Politico soudí, že zemědělci, kteří brzdí moderní technologie, místo aby se přizpůsobili novým trendům, škodí sami sobě. Dodat se k tomu dá, že Evropská unie, která má – bohužel jen teoreticky – lidský, znalostní, průmyslový i finanční potenciál k tomu stát se světovým leaderem, i v tomto odvětví vlaje kdesi vzadu.

