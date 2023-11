Češi jako první na světě vyvinuli umělé maso pro psy a kočky. Další metou budou etické steaky

Češi jako první na světě dotáhli certifikaci pro laboratorně pěstované maso, které nyní mohou přidávat do krmiv pro psy a kočky. Firma se snaží vypěstovat také maso určené pro lidi. V budoucnu by si díky jejich vývoji mohli lidé dopřát také etické steaky, bez výčitek ze zabíjení zvířat.

Reklama

Certifikaci pro maso z laboratoře český start-up Bene Meat Technologies (BMT) získal od evropského registru krmiv (Feed Materials Register). Zástupci společnosti uvádějí, že jsou jedinou firmou na světě, která může do krmiv uměle vypěstované maso přidávat. Nyní jednají s výrobci krmiv, aby mohli na začátku příštího roku představit vzorové výrobky. Na pulty obchodů by se tak měly dotat ještě tentýž rok.

Start-up se sídlem v Praze pracuje na vývoji a technologii výroby kultivovaného masa od roku 2020 v osmdesátičlenném mezinárodním týmu vědců. Investorem je mezinárodní skupina BTL, která podniká v oboru medicínských přístrojů.

Vědci vypěstovali karbanátek z mamuta, pozřít se ho zdráhají. V mase z laboratoře ale vidí budoucnost Enjoy Jste zvědaví na karbanátek z „mamutího“ masa? Prohlédnout si ho můžete, ochutnat ne. Je to zatím jen návnada na možnosti, které genové inženýrství nabízí potravinářskému průmyslu. Tedy dostat na talíř nedostupnou lahůdku, anebo získat maso za dostupnější cenu a citlivěji k životnímu prostředí. Josef Tuček Přečíst článek

Kultivované maso se vyrábí laboratorně v bioreaktorech. Odebrané buňky z živého zvířete „rostou“ v médiu bohatém na živiny, kultivované maso se poté texturuje a tvaruje do požadované podoby. Hlavní výhody spočívají ve zdravotní nezávadnosti, kvalitě vstupních surovin a vyřešením etického problému.

„Nabízíme kvalitní alternativu masa bez zabíjení zvířat za konkurenceschopnou cenu,“ podotkl generální ředitel BMT Roman Kříž. Technologie BMT je podle něj schopna přizpůsobit se jakýmkoli požadavkům výrobce na výsledný typ krmiva, řeší všechny aspekty výroby a výslednou cenu.

Celosvětově se řada firem předhání ve vývoji komerčně životaschopných laboratorně pěstovaných masných a rybích výrobků. Chtějí oslovit spotřebitele, kteří se obávají etických otázek a dopadu chovu hospodářských zvířat na životní prostředí, napsala agentura Reuters. Připomíná, že ve Spojených státech amerických získaly společnosti Upside Foods a Good Meat v červnu povolení regulačních orgánů pro kultivované maso určené k lidské spotřebě, což je podle Reuters druhé místo po Singapuru.

První továrna na maso „ze zkumavky” na světě. Staví ji izraelská Future Meat Zprávy z firem Izraelská společnost Future Meat Technologies otevřela závod, který je podle ní prvním průmyslovým závodem na výrobu buněčného masa na světě. Závod má být schopen vyprodukovat 500 kilogramů umělého masa denně, napsala agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Potravinový trh by měly změnit „pravé mléčné výrobky“, které neviděly krávu Money Mléko, které ve skutečnosti není mlékem, a maso, jež není masem, je možné znát z vegetariánských a veganských obchodů a restaurací. Ale to, co přichází nyní, je něco revolučně jiného: mléčné výrobky, které svým složením odpovídají kravskému mléku, ale nepocházejí od krávy, nýbrž z bioreaktoru. Ekonomicky i ekologicky by to mohl být průlom. Josef Tuček Přečíst článek