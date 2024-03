Technologická válka vrcholí. Čína v ní poráží Evropu

Čína letos zvýší výdaje na vědu a výzkum ze státního rozpočtu o deset procent oproti loňskému roku. Chce tak umožnit příklon své ekonomiky k rozvoji špičkových technologií. Současně ji motivuje závod se Spojenými státy o technologickou převahu ve světě.

Na zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců, tedy čínského parlamentu, které v Pekingu skončilo začátkem tohoto týdne, byly představeny nové plány na financování vědeckého a technologického výzkumu ze státního rozpočtu v letošním roce. Mají dosáhnout hodnoty 371 miliard jüanů (1,189 bilionu korun). Představuje to nárůst o 10 procent oproti loňsku a současně největší zvýšení za posledních pět let.

Soukromý sektor investuje mnohonásobně víc

A to je řeč jenom o státních penězích. Když se připočítají ještě mnohem vyšší prostředky, které do vědy a techniky investují soukromé firmy, bude to podle oficiálních údajů představovat celkem 3,3 bilionu jüanů (10,6 bilionu korun).

Podle expertů citovaných vědeckým časopisem Nature, tak Čína reaguje na skutečnost, že Spojené státy jí omezují přístup ke klíčovým technologiím v takových oblastech, jako jsou umělá inteligence, polovodiče či kvantová výpočetní technika. Čína se teď snaží o dosažení technologické soběstačnosti a zvýšení svých možností stát se špičkovou technologickou velmocí schopnou dodávat své výrobky do světa.

Jak vyplynulo z jednání čínského parlamentu, mimořádnou pozornost by země měla věnovat elektromobilům, jimiž chce Čína zásobovat svět (momentální pokles zájmu o elektromobily je považován za dočasný), vývoji nových materiálů, biotechnologií, ale také komerčním letům do vesmíru.

Zaostávání za USA

Celkové výdaje na vědecký a technologický výzkum a vývoj, státní i firemní (tedy zmíněných v přepočtu 10,6 bilionu korun), tak v Číně tvoří asi 2,6 procenta celkového hrubého domácího produktu.

Oproti tomu v USA dosahuje tentýž ukazatel hodnoty 3,6 procenta hrubého domácího produktu, což představuje 806 miliard dolarů (18,6 bilionu korun) z veřejných i soukromých zdrojů (tato data se ovšem týkají ještě roku 2021, z něhož jsou k dispozici poslední čísla, od té doby však nenastal vývoj, který by mohl pořadím zamíchat).

I pro americkou Národní radu pro vědu, která připravuje doporučení pro Kongres a prezidenta, je tento stav překvapením, hodnotí zpravodajský web Science|Business. Národní rada pro vědu totiž už v roce 2018 považovala za nevyhnutelné, že Číně v investicích do vědy Spojené státy předběhne. Nestalo se tak v důsledku obrovského nárůstu investic amerického průmyslu, zejména v oboru výpočetních technologií a farmaceutických společností.

Náskok před Evropou

V nepříjemném srovnání s Čínou se bohužel ocitá Evropská unie jako celek. Podle statistického úřadu Eurostat výdaje EU na výzkum a vývoj v roce 2022 z veřejného i soukromého sektoru celkově dosáhly sumy 354 miliard eur (8,9 bilionu korun), což představuje 2,23 procenta hrubého domácího produktu (šlo o mírný pokles oproti předchozímu roku, kdy dosahovaly 2,27 procenta HDP).

Více než je evropský průměr v podílu na HDP investovaly Belgie, Švédsko, Rakousko, Německo, Finsko, Dánsko a Nizozemsko. Zbývajících dvacet zemí, včetně České republiky, investovaly pod tímto průměrem.

Evropské investice do výzkumu tedy v absolutní sumě i v podílu na HDP zaostávají za výdaji Číny a opravdu hodně zaostávají za výdaji Spojených států.

Znalostní ekonomika nevyroste ze vzduchu

Česko, jak už bylo zmíněno, je ještě pod průměrem Evropské unie. Data Českého statistického úřadu ukazují, že v roce 2022 dosáhly veřejné i soukromé výdaje na výzkum a vývoj částky 133 miliard korun, což je 1,96 procenta hrubého domácího produktu (o rok dříve to byly dvě procenta a rok předtím 1,99 procenta).

Často se mluví o tom, že jenom znalostní ekonomika a špičkové technologie mohou zajistit prosperitu. Ale ty nevyrostou ze vzduchu, potřebují finanční podporu a investice. V USA to vědí, v Číně pro to také hodně dělají.

Jistě, každá koruna (dolar, euro nebo jüan) investovaná do vědy není rovnocenná. Při dobrém nápadu se z ní vytěží hodně, při neúspěšném nápadu z ní není téměř nic. Ale rozdíl mezi investicemi v Číně (a natož teprve v USA) a v Evropě se jenom případným úsilím chytrých hlav dohnat nedá. Bohužel většina zemí Evropské unie, včetně té naší, to odmítá vzít na vědomí.

