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newstream.cz Enjoy Eden jako zrcadlo úspěchu. Ewa Farna dojala fanoušky a spustila debatu o závisti

Eden jako zrcadlo úspěchu. Ewa Farna dojala fanoušky a spustila debatu o závisti

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Série koncertů Ewy Farné v pražském Edenu se podle reakcí na Facebooku stala víc než jen hudební událostí. Fanoušci mluví o světové show, silných emocích, pokoře i mimořádném zážitku. Vedle nadšení se ale objevily také ostré hejty, které často vypovídaly méně o samotném koncertu než o tom, jak těžce se v Česku odpouští viditelný úspěch. Analýza vychází z výběru facebookových komentářů.

Ewa Farna pojala koncerty v pražském Edenu jako oslavu dvaceti let na hudební scéně. Podle Ticketportalu šlo o největší koncert její kariéry a zároveň o historický milník. Farna se stala první českou zpěvačkou s vlastní show v Edenu. Akce ve Fortuna Areně je uváděna jako vyprodaná, včetně třetího termínu 16. června 2026.

Už samotný fakt, že popová zpěvačka dokázala zaplnit stadion, se v komentářích stal jedním z hlavních témat. Pro fanoušky to bylo potvrzení dlouhodobé práce, píle a schopnosti oslovit publikum napříč generacemi. Opakovaně se objevovala slova jako „zasloužené“, „pokorná“, „skvělá“, „srdce“ nebo „zážitek“.

Fanoušci nehodnotili jen zpěv. Mluvili hlavně o autenticitě

Z komentářů je patrné, že Farna u publika neboduje pouze hlasem. Mnoho reakcí zdůrazňuje její přirozenost, lidskost a schopnost nebýt nedostupnou hvězdou. Fanoušci ji popisují jako ženu, která si na nic nehraje, dokáže ukázat emoce a zároveň unést tlak velkého stadionu.

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Právě slzy, dojetí a spontánnost patřily k nejsilnějším motivům debat. Část publika je četla jako důkaz opravdovosti. Koncert podle nich nebyl jen technicky zvládnutou show, ale i osobním příběhem zpěvačky, která před očima fanoušků symbolicky završila dvacetiletou cestu od teenagerského debutu ke stadionové interpretce.

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„Světová show“ a zážitek, který pokračoval i cestou domů

Pozitivní komentáře se shodují v jednom: návštěvníci měli pocit velkého večera. Zaznívala slova o světové úrovni, famózním zážitku, energii i koncertu plném emocí. Někteří fanoušci zmiňovali, že se zpívalo ještě cestou z Edenu, v ulicích i tramvajích.

To je pro hodnocení možná důležitější než samotné superlativy. Dobrý stadionový koncert nekončí poslední písní. Pokračuje v davu, který si odnáší společný moment. A právě ten se ve facebookových reakcích vrací nejsilněji: lidé nemluvili jen o tom, že Farna zazpívala. Mluvili o tom, že jim předala zážitek.

Hejty ukázaly druhou tvář sociálních sítí

Vedle nadšených komentářů se objevila i tvrdá kritika. Část se týkala hudebního vkusu, oblečení nebo srovnávání s jinými interprety. To je u tak velké popové události běžné. Jiná část ale sklouzla k osobním útokům, urážkám národnosti, postavy a vulgaritám.

Paradoxně právě negativní vlna ještě víc semkla fanouškovskou základnu. Mnoho komentujících Farnu bránilo a upozorňovalo na to, že úspěch druhých v českém prostředí často vyvolává závist. Opakovaně se objevoval motiv: „Nemusím ji poslouchat, ale respektuji, co dokázala.“

To je pro celkové vyznění debaty zásadní. Farna si podle reakcí nezískala respekt jen u skalních fanoušků, ale i u lidí, kteří její hudbu běžně neposlouchají.

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Ewa Farna zvládla Eden jako událost, ne jen koncert

Facebookové reakce vytvářejí poměrně jasný obraz. Série koncertů Ewy Farne v Edenu je veřejností vnímána převážně jako velký triumf. Ne proto, že by oslovila každého, ale proto, že dokázala vyvolat emoce, zaplnit stadion, otevřít generační debatu a potvrdit pozici jedné z nejsilnějších osobností současného českého popu.

Negativní komentáře nezmizely a jejich ostrost ukazuje, jak toxické umí sociální sítě být. V celkovém dojmu ale nepřebíjejí hlavní sdělení: Farna v Edenu nevytvořila jen hudební událost, ale společenský moment. Pro jedny potvrzení, že je „paní zpěvačka“. Pro druhé důvod k ironii. A pro český pop důkaz, že domácí interpretka může stadionovou show unést nejen produkčně, ale i lidsky.

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Krabička cigaret za 200 korun? EU tlačí na vyšší daně. „Držme se minima, jinak vydělají pašeráci“, varuje ekonom
iStock
nst
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Cigarety mohou v Česku během několika let dál výrazně zdražit. Podle studie ekonoma Štěpána Křečka má Evropská unie plán, který by zvedl minimální spotřební daň. Autor ale varuje, že špatně nastavené zdražování už českému rozpočtu nepomohlo – a naopak posílilo nákupy v zahraničí i černý trh.

Krabička cigaret nejméně za 200 korun. Tak by podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka mohl vypadat dopad připravovaných změn evropských pravidel pro spotřební daň z nikotinových výrobků.

„Do pěti let by Češi měli platit za krabičku cigaret minimálně 200 korun. Takový je alespoň aktuální plán Evropské unie,“ říká Křeček, autor studie, kterou má Newstream k dispozici.

Brusel výrazně zvyšuje nejnižší možné sazby spotřební daně. Pro Česko to znamená, že další růst daní se cigaretám a dalším nikotinovým výrobkům nejspíš nevyhne. Spor je ale o tempo a způsob.

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Daň rostla, výběr ne

Křeček upozorňuje, že česká zkušenost s rychlým zvyšováním daní u tabáku není dobrá. Stát podle studie sazby zvyšoval, ale očekávaný efekt v rozpočtu se nedostavil. Výběr spotřební daně z tabákových a nikotinových výrobků v posledních letech stagnuje pod hranicí 60 miliard korun.

Důvodem má být mimo jiné ztráta cenové výhody vůči sousedním zemím. Česko bylo dlouho zemí, kam pro cigarety jezdili lidé z Německa a Rakouska. Podle Křečka zahraniční zákazníci do roku 2019 skupovali zhruba třetinu všech cigaret prodaných v Česku. Prudké zdražování ale tuto výhodu umazalo.

Místo toho se část českých kuřáků přesunula za levnějšími nákupy do zahraničí, hlavně do Polska.

Šance, nebo další rána pro rozpočet

Paradoxně právě nové evropské minimum může podle autora studie Česku pomoci. Pokud budou muset daně zvedat i ostatní země, rozdíly mezi českým a polským trhem se zmenší. Česko by tak mohlo přestat ztrácet část spotřeby směrem za hranice.

Křeček ale doporučuje, aby vláda držela sazby jen na absolutním minimu, které bude EU požadovat, a přibližovala se k němu postupně. Skokové zdražování podle něj deformuje trh a žene část spotřebitelů mimo legální prodej.

„Chceme-li výrazně zvýšit daňový výběr z nikotinových produktů, je nutné, abychom se drželi na absolutním minimu sazeb, které bude požadovat Evropská unie,“ uvádí studie.

Podle výpočtu ekonoma by správnější nastavení daní mohlo státnímu rozpočtu přinést až 20 miliard korun ročně navíc.

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Padělky rostou

Vedle přeshraničních nákupů studie upozorňuje také na nelegální trh. Míra padělků podle Křečka v posledních pěti letech vzrostla více než šestinásobně. Kolem nelegálního trhu s tabákem navíc podle studie vznikly zločinecké skupiny, které inkasují nejméně tři miliardy korun ročně.

„Země, kde skokovým způsobem výrazně zvýšili spotřební daně, ukazují, kam až celá situace může zajít,“ varuje Křeček. Jako příklad zmiňuje Francii, Irsko a Belgii, kde podle něj špatně nastavené daně přenechaly významnou část trhu organizovanému zločinu.

Studie proto kromě daňových úprav doporučuje také tvrdší zásah proti pašování a padělkům. Samotné zvyšování sazeb podle autora nestačí. Rozhodující bude, zda se Česku podaří udržet legální trh atraktivní vůči zahraničí i vůči černému prodeji.

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Telefony už nebudou středem digitálního světa, říká šéf Qualcommu

Cristiano Amon
ČTK
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Qualcomm pracuje na více než 40 návrzích nových zařízení s umělou inteligencí. V rozhovoru pro server CNBC to uvedl generální ředitel firmy Cristiano Amon. Podle něj se trh spotřební elektroniky chystá na novou vlnu zařízení, jejichž centrem nebudou aplikace, ale AI agenti.

Amon v podcastu CNBC The Tech Download uvedl, že se bude výrazně experimentovat s různými typy zařízení. Nemá jít jen o telefony. Qualcomm podle něj vidí prostor pro nositelnou elektroniku v podobě šperků, sluchátek s kamerami, pinů, hodinek nebo chytrých brýlí.

Princip je podle Amona jednoduchý: zařízení má být stále u uživatele, má vidět svět kolem něj, rozumět kontextu a umožnit komunikaci s AI agentem.

AI agenti místo Siri nebo Gemini

Právě agenti mají být podle technologického průmyslu další fází vývoje digitálních asistentů, jako jsou Siri od Applu nebo Gemini od Googlu. Mají zvládat delší a složitější úkoly napříč aplikacemi a službami, například rezervaci dovolené nebo rychlé vyhledání detailů bankovní transakce bez ručního procházení aplikace.

Amon tvrdí, že aplikace nezmizí, ale změní se. „Tito agenti budou novou aplikací,“ uvedl.

S tím se podle něj promění i role telefonu. Smartphone nezmizí, ale už nemusí být hlavním středem digitálního života. Tím se má stát agent, který porozumí záměrům člověka a bude za něj vykonávat úkoly.

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Sázka na chytré brýle

Velkou příležitost Amon vidí v chytrých brýlích. Jejich roční dodávky se podle něj dnes pohybují v řádu desítek milionů kusů, ale během několika let by mohly dosáhnout stovek milionů. Takový trh by se podle šéfa Qualcommu mohl velikostí přiblížit chytrým telefonům. V roce 2025 se podle Counterpoint Research prodalo 1,26 miliardy smartphonů.

Do vývoje chytrých brýlí s kamerami se pouštějí firmy od Mety po Samsung. Amon zároveň upozornil, že proměna zařízení otevírá dveře i firmám, které se dosud spotřebitelskému hardwaru běžně nevěnovaly. Připomněl například OpenAI, která loni koupila hardwarový start-up io založený designérem Applu Jonym Ivem.

Důvodem jsou podle něj nejen koncová zařízení pro AI agenty, ale také data. Nové typy nositelné elektroniky mají sbírat mnohem větší objem dat než ta, na nichž se dnes trénují AI modely. Ta mohou být důležitá pro budoucí vývoj umělé inteligence i pro personalizované služby.

Změna se podle Amona dotkne také samotných čipů. Menší zařízení budou potřebovat výkonnější a zároveň úspornější architektury. „Celý náš plán produktového vývoje právě prochází modernizací. Celý plán, protože věřím, že žádné zařízení, které dnes máme, není připravené na budoucnost,“ řekl šéf Qualcommu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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