Češi pijí jinak. Obliba nealka roste, večery v hospodě střídá domácí degustace

ČTK
Zdeněk Pečený
Češi mění svůj vztah k alkoholu. Místo dlouhých večerů v hospodách roste zájem o nealkoholické a nízkoalkoholické nápoje, hotové koktejly i kvalitnější lahve pro domácí konzumaci. Data e-shopů, retailu i barů naznačují, že nejde o krátkodobý výkyv, ale o dlouhodobou proměnu trhu.

Podle dat e-shopu Alkohol.cz patřily v roce 2025 k nejrychleji rostoucím kategoriím nealkoholické alternativy destilátů, které meziročně vzrostly o 176 procent. Stejným tempem rostlo také pivo a cider. Silný růst zaznamenaly i aperitivy a míchané drinky, tedy segmenty spojené spíše s lehčí konzumací než s tvrdým alkoholem.

Trend potvrzují i velcí online prodejci potravin. Rohlík eviduje dlouhodobý růst poptávky po nealkoholických a nízkoalkoholických variantách napříč kategoriemi. „Nejde už jen o produkty s nulovým obsahem alkoholu. Roste celé spektrum nápojů do zhruba osmi až deseti procent alkoholu,“ říká za Rohlík Hana Krevňáková.

Mladí pijí pivo méně

Nejrychleji rostou hotové drinky a nealko vína

Podle Rohlíku vykazují největší dynamiku hotové míchané nápoje v plechovkách. Kategorie RTD (ready-to-drink) meziročně vzrostla o 17 procent. Ještě výraznější růst zaznamenala nealkoholická vína, jejichž prodeje stouply o 44 procent.

Obchodníci zároveň registrují silnou poptávku po šumivých vínech s nižším obsahem alkoholu nebo po nápojích kombinujících víno s vodou či ovocnou šťávou. Výrobci reagují nejen na změnu vkusu, ale i na regulatorní tlak, například spotřební daně.

Mladí pijí méně, změna probíhá ale napříč generacemi

Proměna se netýká jen mladších zákazníků, i když právě ti pijí méně než předchozí generace. „Trend je patrný napříč generacemi. Zákazníci dnes častěji kombinují klasické alkoholické produkty s nealkoholickými nebo low-ABV, tedy nízkoalkoholickými alternativami, podle příležitosti – například během pracovních dnů nebo v rámci iniciativ typu Suchý únor,“ popisuje Krevňáková.

Podobnou zkušenost mají i bary. Hosté podle Lukáše Dvořáka z Casa Havana a Banker’s Baru častěji volí jednu až dvě skleničky kvalitního drinku místo celovečerního popíjení. Roste také poptávka po nealkoholických koktejlech, které už nejsou jen náhradou, ale plnohodnotnou součástí nabídky.

Méně objemu, více kvality

Změna se projevuje i ve struktuře nákupů. Roste zájem o menší balení, optimalizuje se obsah alkoholu u některých spiritů a sílí poptávka po kvalitnějších produktech. „Nejde jen o pokles spotřeby, ale o kultivaci výběru. Zákazníci více zvažují příležitost, kvalitu i množství,“ dodává Krevňáková.

Z hospody do obýváku

Část konzumace se přesouvá do domácího prostředí. Podle Alkohol.cz si lidé častěji dopřejí kvalitní lahev domů místo několika drinků v baru. Data online supermarketů ukazují rostoucí poptávku po produktech pro „zážitkové“ domácí večery – od prosecca po prémiové potraviny.

Podle obchodníků a výrobců jde o strukturální změnu. Generační obměna, vyšší daně, širší nabídka nealkoholických produktů i důraz na zdravější životní styl mají tento trend dál posilovat.

Češi tak sice nepřestávají pít, ale mění způsob. Alkohol se z každodenního zvyku postupně stává příležitostným, kontrolovaným a více zážitkovým produktem.

Paměťové čipy mizí do AI datacenter a běžní zákazníci to začínají pociťovat na cenovkách. SSD i operační paměti zdražily pro běžné uživatele během pár měsíců i na více než dvojnásobek.

Boom umělé inteligence začíná dopadat i na běžné zákazníky. Zatímco technologické firmy investují miliardy do budování datacenter a výkonných serverů pro AI, na trhu s paměťovými čipy vzniká tlak, který se rychle promítá do cen pro koncové uživatele. SSD disky i operační paměti během několika měsíců výrazně zdražily – v některých případech dokonce na více než dvojnásobek.

Zdražení i o 70 procent

Podle dat agregátoru Heureka.cz je růst cen u konkrétních produktů velmi výrazný. Například SSD Samsung 990 PRO s kapacitou 1 TB zdražil zhruba z 2 300 korun na konci loňského roku na současných přibližně 4 000 korun, tedy asi o 70 procent během tří měsíců. Ještě dramatičtější vývoj je u operačních pamětí. 32GB kit Kingston Fury Beast DDR5 se od poloviny listopadu zvýšil z přibližně 5 000 korun na zhruba 10 500 korun, což znamená více než dvojnásobný nárůst ceny.

Za zdražováním stojí především enormní poptávka datacenter po paměťových čipech. Pro trénování i provoz modelů umělé inteligence je potřeba obrovské množství výkonných serverů a jejich výrobci nyní skupují prakticky veškerou dostupnou produkci. Výrobci pamětí tak logicky upřednostňují dodávky pro AI servery, kde zákazníci akceptují nejvyšší ceny. Spotřebitelský segment se dostává na řadu až následně.

Nejrychleji se zdražení promítá do samostatně prodávaných komponent, tedy pamětí a SSD disků. U hotových počítačů a notebooků je zatím dopad mírnější, protože výrobci čerpají ze starších kontraktů. Přesto i zde ceny rostou. „U operačních pamětí používaných v PC došlo mezi lednem 2025 a lednem 2026 k významnému nárůstu průměrné ceny, a to téměř na trojnásobek,“ říká Marek Bělohoubek z Datartu. U notebooků zatím podle něj průměrné ceny vzrostly asi o šest procent, u stolních počítačů zhruba o osmnáct procent.

Trend se může postupně přelít i do dalších zařízení. Podle prodejců mohou letos mobilní telefony či notebooky zdražit o jednotky až nižší desítky procent. Výrobci se však pravděpodobně budou snažit držet finální cenovky spíše úpravou základních konfigurací – například snížením kapacity paměti nebo úložiště – než přímým zdražením celého zařízení.

Umělá inteligence tak sice zatím nenahrazuje lidskou práci v masovém měřítku, ale její rozmach už nyní citelně zdražuje hardware v domácích počítačích.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Česko předběhlo část Evropy. Inflace je 12. nejnižší

Inflace v eurozóně zvolnila. V Česku se naopak zvýšila
iStock
ČTK
ČTK

Česko si v lednu v evropském žebříčku inflace o dvě příčky polepšilo. Ze 41 sledovaných zemí ji mělo 12. nejnižší, zatímco v loni v prosinci byla 14. nejnižší. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu. Podle údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně zvýšily o 1,6 procenta proti prosincovým 2,1 procenta.

Všechny sousední státy měly inflaci vyšší. Na Slovensku činila 3,8 procenta, v Rakousku dvě procenta, v Polsku 2,4 procenta a v Německu 2,1 procenta. Nejvyšší inflaci v Evropě mělo Rumunsko s 9,7 procenta, za kterou následovala Ukrajina se 7,4 procenta a Bělorusko se 6,4 procenta. Nejnižší inflaci mělo Švýcarsko a Lichtenštejnsko, shodně 0,1 procenta.

Meziroční míra inflace v eurozóně v lednu podle Eurostatu klesla na 1,7 procenta ze dvou procent v prosinci 2025. Míra inflace v eurozóně dosáhla v období od roku 1991 do roku 2026 průměrné hodnoty 2,24 procenta, přičemž v říjnu 2022 dosáhla historického maxima 10,6 procenta a v červenci 2009 rekordního minima 0,6 procenta.

Rakousko žaluje řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl
Aktualizováno

Inflace je nejníž od roku 2016. Potraviny ale dál zdražují

Money

Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 procenta, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 procenta zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 procenta hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad.

ČTK

Přečíst článek

Lednová data pro inflaci v USA zatím nejsou k dispozici, ale očekává se, že inflace ve Spojených státech pravděpodobně v lednu 2026 zpomalí na 2,5 procenta. To představuje nejnižší úroveň od května, proti 2,7 procenta v každém ze dvou předchozích měsíců.

Roční míra inflace v Číně v lednu 2026 klesla na 0,2 procenta z 0,8 procenta v předchozím měsíci, což představuje nejnižší hodnotu od října 2025. Zmírnění inflace v lednu bylo způsobeno především vysokou srovnávací základnou a výraznějším poklesem cen energií. Čínská vláda pokračuje v podpůrných opatřeních, která mají podpořit domácí ekonomiku. Snaží se tak vyhnout deflaci, za celý rok 2025 se totiž ceny v Číně nezměnily, uvedl analytik Portu Marek Pokorný.

