Češi pijí jinak. Obliba nealka roste, večery v hospodě střídá domácí degustace
Češi mění svůj vztah k alkoholu. Místo dlouhých večerů v hospodách roste zájem o nealkoholické a nízkoalkoholické nápoje, hotové koktejly i kvalitnější lahve pro domácí konzumaci. Data e-shopů, retailu i barů naznačují, že nejde o krátkodobý výkyv, ale o dlouhodobou proměnu trhu.
Podle dat e-shopu Alkohol.cz patřily v roce 2025 k nejrychleji rostoucím kategoriím nealkoholické alternativy destilátů, které meziročně vzrostly o 176 procent. Stejným tempem rostlo také pivo a cider. Silný růst zaznamenaly i aperitivy a míchané drinky, tedy segmenty spojené spíše s lehčí konzumací než s tvrdým alkoholem.
Trend potvrzují i velcí online prodejci potravin. Rohlík eviduje dlouhodobý růst poptávky po nealkoholických a nízkoalkoholických variantách napříč kategoriemi. „Nejde už jen o produkty s nulovým obsahem alkoholu. Roste celé spektrum nápojů do zhruba osmi až deseti procent alkoholu,“ říká za Rohlík Hana Krevňáková.
České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.
Pivovary objevují lehčí budoucnost. Slabší piva míří na fitness generaci
České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.
Nejrychleji rostou hotové drinky a nealko vína
Podle Rohlíku vykazují největší dynamiku hotové míchané nápoje v plechovkách. Kategorie RTD (ready-to-drink) meziročně vzrostla o 17 procent. Ještě výraznější růst zaznamenala nealkoholická vína, jejichž prodeje stouply o 44 procent.
Obchodníci zároveň registrují silnou poptávku po šumivých vínech s nižším obsahem alkoholu nebo po nápojích kombinujících víno s vodou či ovocnou šťávou. Výrobci reagují nejen na změnu vkusu, ale i na regulatorní tlak, například spotřební daně.
Mladí pijí méně, změna probíhá ale napříč generacemi
Proměna se netýká jen mladších zákazníků, i když právě ti pijí méně než předchozí generace. „Trend je patrný napříč generacemi. Zákazníci dnes častěji kombinují klasické alkoholické produkty s nealkoholickými nebo low-ABV, tedy nízkoalkoholickými alternativami, podle příležitosti – například během pracovních dnů nebo v rámci iniciativ typu Suchý únor,“ popisuje Krevňáková.
Podobnou zkušenost mají i bary. Hosté podle Lukáše Dvořáka z Casa Havana a Banker’s Baru častěji volí jednu až dvě skleničky kvalitního drinku místo celovečerního popíjení. Roste také poptávka po nealkoholických koktejlech, které už nejsou jen náhradou, ale plnohodnotnou součástí nabídky.
Méně objemu, více kvality
Změna se projevuje i ve struktuře nákupů. Roste zájem o menší balení, optimalizuje se obsah alkoholu u některých spiritů a sílí poptávka po kvalitnějších produktech. „Nejde jen o pokles spotřeby, ale o kultivaci výběru. Zákazníci více zvažují příležitost, kvalitu i množství,“ dodává Krevňáková.
Z hospody do obýváku
Část konzumace se přesouvá do domácího prostředí. Podle Alkohol.cz si lidé častěji dopřejí kvalitní lahev domů místo několika drinků v baru. Data online supermarketů ukazují rostoucí poptávku po produktech pro „zážitkové“ domácí večery – od prosecca po prémiové potraviny.
Podle obchodníků a výrobců jde o strukturální změnu. Generační obměna, vyšší daně, širší nabídka nealkoholických produktů i důraz na zdravější životní styl mají tento trend dál posilovat.
Češi tak sice nepřestávají pít, ale mění způsob. Alkohol se z každodenního zvyku postupně stává příležitostným, kontrolovaným a více zážitkovým produktem.
