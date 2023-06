Biohacking: Jak zvolit multivitamín, co neudělá jen „drahou moč“

Multivitamín. Má odpůrce i propagovatele. Co tedy říkají nejnovější výzkumy k otázce, zda soubor vitamínů a minerálů v jedné tabletce má smysl? Jsou to vyhozené peníze a výsledkem je pouze „drahá moč“, jak se často s nadsázkou hodnotí jejich benefity?

Multivitamíny se leckterých domácnostech staly základní výbavou a na trhu lze najít širokou nabídku multivitamínových doplňků stravy, které jsou vhodné pro každý věk, pohlaví i životní styl. Jsou typem doplňku stravy, který obsahuje kombinaci vitaminů, minerálů a dalších živin sloužících k podpoře lepšího zdraví. Většina odborníků radí upřednostnit výživnou a dobře sestavenou stravu, která pomůže uspokojit výživové potřeby organismu. Multivitamíny jsou však často doporučovány osobám s omezeným příjmem potravy, lidem s restriktivní čí nevyváženou stravou a pacientům s určitými onemocněními, která mohou způsobovat zhoršené vstřebávání živin. Multivitamíny mohou prospět také starším dospělým, těhotným ženám a osobám ohroženým zdravotními problémy.

Fenomén mikroživin

Nedostatek jednotlivých mikroživin může být přímou příčinou závažných problémů, jako je pelagra, anémie, úbytek kostní hmoty, únava a zácpa. Nespornou výhodou multivitamínů je, že člověk nemusí zjišťovat, zda mu chybí konkrétní nutrient. Toho lze sice docílit pomocí krevních testů, ty však u některých vitamínů či minerálů nejsou až tak finančně či fakticky dostupné, anebo hodnoty z krve nemusí mít dostatečnou vypovídací hodnotu o jejich celkové hladině v organismu.

Jedno z období, kdy i lékaři doporučují zaměřit se na suplementaci multispektrálními doplňky stravy, je těhotenství a kojení. Vyvážená hladina vitamínů a minerálů ve stravě je naprosto zásadní pro zajištění zdravého těhotenství a každá živina hraje specifickou roli při růstu a vývoji plodu. Těhotným ženám nebo ženám, které plánují otěhotnět, se obecně doporučuje užívání prenatálních vitaminů. Ty mohou pomoci doplnit stravu o klíčové vitaminy a minerály, jako folát, vápník, jód či železo. Některé studie totiž ukazují, že užívání multivitaminů je spojeno s nižším rizikem některých vrozených vad, které mohou mít dlouhodobé a dokonce trvalé efekty na zdraví.

Vhodné je také brát multivitamíny v seniorním věku. S přibývajícím věkem je totiž poměrně časté postupně ztrácet hustotu kostní hmoty, což zvyšuje riziko zlomenin kostí a závažných onemocnění, jako je osteoporóza. Protože toto je komplexní systémový problém, řešením není jeden mikronutrient. Pro udržení zdravých kostí je potřebná souhra mnoha procesů v těle a jejich nezbytnými komponenty jsou zejména vápník, vitamín A,D a K a také fosfor nebo vzájemná rovnováha mezi vápníkem a hořčíkem. Pokud už je v této oblasti vzniklý problém, značí to nerovnováhu v kostním metabolismu. Nejjednodušší je pokusit se ho v prvním plánu řešit pomocí generického či specializovaného preparátu, z kterého si tělo vezme, co potřebuje a zbytek vyloučí.

Jak to řeší biohackeři?

Je rozumné věnovat se dávkování jednotlivých látek v multivitamínu, neboť vitamíny rozpustné v tucích- A, D, E a K se nemusí vylučovat snadno a mají tendenci se v těle zbytečně kumulovat a to může způsobovat nerovnováhu a dokonce také problémy z předávkování. Ideální jsou produkty, které obsahují mikronutrienty v množstvích okolo 100% doporučené denní dávky- ty lze konzumovat denně a trvale. Biohackeři i tak většinou v případě trvalého suplementování kombinovanými přípravky používají takzvaný „cycling“. To je postup, kdy doporučují jeden konkrétní produkt brát v několika týdenních či měsíčních intervalech a mezitím si od nich dávat pauzu. Tyto pauzy lze vyplňovat jinými doplňky stravy určené pro řešení určitého problému či podporu konkrétního procesu v těle.

Nová studie publikovaná v časopise Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association zkoumala účinky multispektrálního produktu s vitamíny a minerály po dobu tří let na vzorku celkem 2 262 osob v průměrném věku 73 let. Studie probíhala "telefonickým rozhovorem zjišťujícím kognitivní stav, slovní zásobu a vybavování příběhů, ústní projev a verbální plynulost, rozpětí čísel a řazení číslic". Autoři studie došli k závěru, že "denní doplňování multivitamínů a minerálů po dobu 3 let zlepšilo globální poznávání, epizodickou paměť a exekutivní funkce u starších dospělých. Obecně vedlo ke statisticky významnému zlepšení kognitivních funkcí.“

