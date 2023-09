Biohacking: Mozek je to nejcennější, co máme. Umíte se o něj starat?

Lidský mozek. Orgán, který nás z mnoha úhlů činí tím, čím jsme, a odlišuje nás od jiných živých forem. Návod, jak ho udržet zdravý a co nejdéle funkční až do vysokého věku, tvoří kombinace řady strategií, které je nejlepší zapojit do života co nejdříve a předejít tak jakýmkoliv problémům ještě než se objeví.

Jedním ze základních potřeb mozku je dostatečná zásoba vody v organismu. Mozek je tvořen ze 75 procent vodou, což je v porovnání se zbytkem těla nadprůměrné množství. Dehydratace mozku je jedním z primárních důvodů dočasně snížených kognitivních schopností. Nejlépe mozek znovu zavodníme prostým pitím vody. Pomůže také konzumace na vázanou vodu bohatých potravin ve formě ovoce a zeleniny.

Naopak káva a alkohol jsou notorické odvodňovače a do základní denní konzumace tekutin se rozhodně nezapočítávají. Dlouhodobá chronická dehydratace se může projevit i na fyziologické úrovni zmenšením objemu mozku a vleklými problémy, proto je potřeba pamatovat na každodenní dostatečné pití kvalitní vody. Standardní doporučení je 35ml na jeden kilogram váhy dospělého.

Ovoce a zelenina

Na stav mozku má značný vliv naše strava. Je to mimo jiné z hlediska množství a kvality živin, které každodenně přijímáme z jídla. V dnešní době konzumujeme dostatek a spíše až přemíru makroživin, tedy bílkovin, cukrů a tuků.

Bohužel většina nejoblíbenějších potravin na ně bohatá obsahuje poměrně méně mikroživin, tedy vitamínů, minerálů a dalších prospěšných látek obsažených v přirozeném jídle. Tento nepoměr způsobuje nejen nadváhu, ale i/nebo podoptimální stav rozličných tělních procesů nezbytných k zachování zdraví.

Vyřešit tento nepoměr lze zvýšením podílu nízko kalorických zdravých potravin, jako je ovoce a zelenina, na úkor těch vysoce kalorických, kombinujících často nezdravé tuky s cukrem, a postrádajících nezbytné mikroživiny.

Vitamín B je klíč

Pro zachování dobrého výkonu mozku na kognitivní i duševní úrovni je třeba synergie všech nezbytných nutrientů, ale mozek potřebuje některé komponenty více než jiné. Těmi zásadními jsou vitamíny skupiny B, které na vyvážené úrovni zajišťují stálou energii a efektivitu mozkových pochodů.

Nejlepšími zdroji vitamínů skupiny B jsou živočišné produkty, celozrnné potraviny a zelenina. Dalším nutrientem nezbytným pro mozek je hořčík. Nedostatek tohoto minerálu, kterého je potřeba v těle celkem vysoké množství, se projevuje neklidem, nespavostí, úzkostí a depresemi. Zdrojem jsou ořechy a semena, celozrnné obiloviny a zelenina.

Udržujte mozek v pohodě

Mozek je jako nejtučnější orgán v těle vytvořen z obou hlavních typů tuků, nasycených i nenasycených. Ty nasycené jsou tuhé při pokojové teplotě a častěji se vyskytují v živočišných produktech, ale také například v kokosovém či palmovém oleji.

V moderní stravě konzumace nasycených tuků zdaleka převyšuje ty mono či polynenasycené. Nejdůležitější jsou DHA a EPA mastné kyseliny, které patří do známé skupiny omega 3 polynenasycených tuků. Tělo si je neumí vyrobit a musí se proto přijmout stravou. Ty jsou právě nezbytné pro zdraví mozku, neboť nejenže tvoří jeho fyziologické struktury, ale fungují také jako signalizátory a podílejí se na produkci neurotransmiterů v mozku.

Nejbohatšími zdroji omega 3 mastných kyselin jsou ryby a ořechy a semena. Faktem je, že alespoň v malém množství se omega 3 vyskytují i v zelenině a dalších přirozených potravinách a rostlinné zdroje velmi často obsahují preferovaný vyšší poměr polynenasycených tuků nad těmi nasycenými.

Mozku prospívá i sport

Z dalších opatření životního stylu je pro mozek prospěšná pravidelná aktivita, a to jak fyzická, tak mentální. Udržuje mozek v dobré kondici prokrvením a podporou propojení jeho různých částí.

Na druhou stranu vědomá relaxace, zejména ve formě kvalitního osvěžujícího spánku je pro udržení celkového zdraví a zejména toho mentálního zcela nezbytná. Minimální délka spánku, která je schopná mozek regenerovat, je pro dospělého šest hodin. Každá další hodina navíc je individuální záležitostí kombinace genetiky a životního stylu.

Dostatek spánku pomáhá předcházet poklesu mentálních schopností ve formě demence i Alzheimerovy choroby.

