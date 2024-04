Pavel Šporcl: Vrcholová hudba je jako vrcholový sport. Bez vytrvalosti a vášně to nejde

Houslista, který dokáže svou hrou přeměnit i největší hudební skeptiky na fandící diváky. A to včetně těch, kteří se obvykle při zvuku houslí cítí jako ryby na suchu. To je hudební virtuos Pavel Šporcl dokázal pro klasickou hudbu nadchnout stovky mladých lidí, kteří by se o tomto žánru jinak třeba nikdy nedozvěděli.

Šporclova hra není jen o tom, jak bravurně ovládá nástroj, ale také o tom, jak dokáže přenést posluchače do jiných světů. Houslistovi se za roky kariéry podařilo posluchače přesvědčit, že klasická hudba není jen pro starší dámy v róbách a pány v kravatách, ale pro každého, kdo se nebojí nečekaných melodií a hudebních dobrodružství.

Na housle hraje od pěti let, studoval konzervatoř hudební akademie v Česku i USA. Na profesionálních pódiích se pohybuje téměř tři desítky let. Prvních sedm roků k němu neodmyslitelně patřila barevná pokrývka hlavy. To bylo ještě na začátku nového století. Doba se však neúprosně posunula. Šátek již dávno nenosí, ale každému se vybaví co by „ten houslista v šátku“.

Sen o aréně

„Bez šátku hraji již dvacet let, nechtěl jsem vypadat jako zastydlý puberťák,” říká nyní padesátiletý virtuos, který netradiční pokrývku hlavy tehdy vyměnil za modré housle, které jsou jeho dalším poznávacím znakem.

Za zhruba tři desítky let na pódiích světových hudebních scén se Pavlovi podařilo klasické hudbě vtisknout nádech svěžesti a energie. Z každé noty dokáže vykouzlit úsměv i těch nejzasněnějších posluchačů. S houslemi vstupuje do světa hudby jako do arény, kde se setkávají vášeň a virtuozita. A právě vyprodané arény jsou jeho dalším snem.

„Hrál jsem v proslulých koncertních sálech, ale nyní by mě lákala O2 arena a pak i další světové haly. Vrcholová hudba je jako vrcholový sport, bez vytrvalosti, cvičení a vášně to nejde,” říká houslista.

