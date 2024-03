Biohacking: Chce to změnu. I alergie má psychosomatickou příčinu

Úzkost se může zhoršovat v důsledku mělkého dechu a zrychluje dech, činí ho ještě mělčím. Nedostatečný dech zhoršuje únavu, snižuje energii a ztěžuje soustředění. Také zhoršuje prožívání stresu a delší odbourávání stresových hormonů v organismu. Co s tím, se dočtete v dalším díle seriálu Biohacking.

Nic není tak přirozené a automatické jako dýchání. Drtivou většinu času nad ním člověk ani nepřemýšlí, dokud něco nezačne při dýchání bránit a objeví se nepohodlí. Teď na jaře je to často důsledkem alergií, které mohou zhoršovat dýchání záchvaty astmatu, alergickou rýmou, kašlem a kýcháním.

Alergeny z vnějšího prostředí jsou spouštěči alergických reakcí těla, které jsou důsledkem přehnaně aktivizovaného imunitního systému. Alergie vzniknou z fyzických i psychosomatických příčin, léčba či zmírnění jarních alergií by měla vždy zahrnovat komplexní změnu v přístupu k životnímu stylu.

Jak okamžitě zlepšít zdraví

Kvalita dýchání může být zhoršena i jinými problémy, než jsou jarní či chronické alergie a akutní či chronické respirační nemoci. Zásadní pro správné a plnohodnotné dýchání je správné držení těla. Pokud se člověk hrbí, má předsazenou hlavu či jakkoliv nerovnou páteř zejména v hrudní a krční oblasti, dýchání nebude tak kvalitní a časem může způsobovat problémy. A naopak, pokud máme moc mělký dech, to může oslabit dýchací svaly a vést tak ke zhoršenému držení děla.

Prohloubení dechu nám pomůže přijmout více kyslíku do plic, a tak lépe okysličit krev, která roznáší živiny do celého těla. Může nám také pomoci zlepšit právě držení těla, což udržuje funkční pohybový aparát. Pokud se tedy alespoň několikrát denně soustředíme na dýchání do bránice, kdy vědomě naplníme břicho vzduchem, umožní to plicím se více roztáhnout a přijmout více vzduchu. Tak cvičíme respirační aparát a téměř automaticky vylepšujeme své zdraví.

Dech je také významně spojený s funkcemi mozku a duševním zdravím. Je známo, že úzkost se může zhoršovat v důsledku mělkého dechu a také i naopak úzkost zrychluje dech, činí ho ještě mělčím a může způsobovat dušnost. Nedostatečný dech dále zhoršuje únavu, snižuje energii a ztěžuje soustředění. Také způsobuje zhoršení prožívání stresu a delší odbourávání stresových hormonů v organismu. Existuje řada technik, které nám při pravidelné aplikaci může s těmito problémy pomoci.

Jak na stres

Jednou z těch nejoblíbenějších je takzvaná krabicová nebo čtvercová metoda dýchání. Je tak účinná a jednoduchá, že jí používají jednotky Navy Seals ve stresových situacích. Významně zlepšuje fyzické reakce, přináší zklidnění a lepší soustředění. Začneme výdechem ústy, který trvá čtyři doby, pak na stejně dlouhou dobu vydržíme nedýchat s prázdnými plícemi, potom se nosem na čtyři doby nadechujeme a následně zadržíme dech při opětovném počítání do čtyř.

Toto zopakujeme několikrát, ideálně do doby, než pociťujeme efekt, který potřebujeme. Dalším obecným doporučením pro zklidnění v době stresu je soustředit se na dech a vždy prodloužit výdech na úkor nádechu. To aktivuje parasympatický systém, který je zodpovědný za zklidnění fyziologických funkcí těla.

Krabicové dýchání vychází z jógových učení, jako ostatně většina tradičních dechových technik. Jóga se zaměřuje na dech, jakožto nedílnou součást komplexního systému cviků a technik. Jógový plný dech slibuje zmírnění stresu a zklidnění mysli a těla, ale také zlepšení trávení a ozdravení metabolismu. Spojuje plicní, brániční a klíčkové dýchání, kdy se nadechujeme do klíčních kostí a zvedají se tak ramena.

Další prospěšnou jógovou technikou je střídavé ucpávání nosních dírek při dýchání. Nadechneme se levou nosní dírkou, pravá je ucpaná palcem a vydechneme při ucpané levé nosní dírce ukazováčkem. Toto nastavení necháme pro následný nádech a opět vystřídáme. Touto technikou cvičíme i mozek kvůli vědomému střídání prstů. Dýchací technika, která slibuje rychlejší usínání, je 4-7-8. Na čtyři doby se nadechneme, zadržíme na sedm dech a vydechujeme pomalu na osm dob. Opakujeme, dokud nepocítíme zklidnění těla a relaxaci.

Dech má i jasně spirituální přesah, což je patrné z technik jako holotropní dýchání, kdy se podaří bez jakýchkoliv jiných zásahů navodit stav změněného vědomí mysli, který může pomoci s chronickými problémy jako úzkosti a deprese a odbourávat prožitá traumata. Spirituální práci s dechem znaly i staré kultury, dodnes jsou známé šamanské techniky dechu, jejichž cílem bylo dosáhnout vyšších forem vědomí.

