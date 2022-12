Biohacking: Jak jíst, pít a nestárnout jako Francouzi

Anti-age je buzzword posledních let. Stárnou silné ročníky, takže výzkum o tom, jak zlepšit či dokonce oddálit stárnutí, jede na plné obrátky. V dalších dílech seriálu Biohacking se podíváme na poslední anti-age metody.

V oblasti předcházení stárnutí jsou v poslední době jsou zkoumány různé látky i postupy, jak si prodloužit zdraví do co nejpozdějšího věku.

Jednou z prvních molekul, která byla zkoumána pro tento účel a jejíž objev byl na poli vědy již okolo roku 2005 zjevením, je látka resveratrol. Ta stojí za známým „francouzským paradoxem“, kterým je pojmenován fakt, že ačkoliv Francouzi poměrně hodně pijí alkohol, kouří a jedí tučné jídlo plné cholesterolu, jejich populace patří k těm zdravějším, zejména co se zdraví srdce týče.

Červené víno na scéně

Resveratrol je polyfenický antioxidant patřící do skupiny bioflavonoidů, který je přítomný v některých rostlinách a nachází se v potravinách a nápojích, o nichž je známo, že zastavují účinky stárnutí. Resveratrol je klasifikován jako fytoestrogen díky své schopnosti pozitivní interakce s estrogenovými receptory v buňce.

Rostliny, které produkují resveratrol a další typy fytochemikálií, tak většinou činí jako určitou formu obranného mechanismu a jako reakci na stresory v jejich prostředí. Takovými mohou být různé druhy záření, útoky hmyzu nebo jiných predátorů, poranění a houbové infekce či plísně. Pokud ho tedy konzumujeme ať v jídle, či doplňcích stravy, experti mají za to, že takto, jako určitý druh ochrany, funguje i v našem těle. Dnes je tedy resveratrol považován za jeden z nejúčinnějších polyfenolů a nejsilnějších přirozených antioxidantů.

Nejbohatšími přirozenými zdroji resveratrolu (nemluvě o mnoha dalších ochranných fytonutrientech, vitamínech a minerálech) jsou rostliny - i potraviny včetně červených hroznů, kakaa a tmavých bobulovin, jako jsou brusinky, borůvky a moruše. Červené víno je pravděpodobně nejznámějším zdrojem, a to především díky vysokému obsahu resveratrolu způsobeného kvašením, při kterém se hroznová šťáva mění na alkohol. Při výrobě červeného vína dochází ke kvašení hroznových semen a slupek v hroznové šťávě, což má další pozitivní vliv na hladinu a vstřebatelnost této látky.

Zázrak vinných mušek

Příznivé účinky resveratrolu byly poprvé objeveny, když vědci zjistili, že kvasinky a další mikrobi, hmyz a zvířata krmená resveratrolem vykazují v důsledku toho delší dožití. Jeho účinky proti stárnutí se prokázaly ve studiích provedených na ovocných muškách, rybách a myších, které žily déle ve srovnání s kontrolními skupinami, jimž tento fytonutrient podáván nebyl.

Resveratrol působí jako antioxidant a fytoživina na různých úrovních. Škodlivé oxidanty vznikají v těle jako důsledek trávení, pohybu či dalších normálních životních procesů. Urychlení jejich tvorby vzniká kvůli špatné volbě životního stylu jako je kouření, konzumace nezdravé stravy či jako odpověď na zátěže typu znečištění prostředí či přítomnost toxických látek. Pokud tělo není z jakýchkoliv důvodů schopno dostatečně napravovat škody těchto stresorů, mohou způsobovat řadu i závažných onemocnění. Konzumace stravy bohaté na rostlinné antioxidanty a fytonutrienty, jako je právě resveratrol, se ukázala jako dobrá strategie předcházení rakovinnému bujení. Předpokládá se, že mechanismy jeho ochranných účinků proti rakovině zahrnují mimo jiné snížení vzniku zánětu prostřednictvím zabránění tvorby a uvolňování prozánětlivých mediátorů.

Velkolepá sedmička

Ten, kdo objevil účinky resveratrolu, byl v nultých letech lékař David Sinclair, profesor na Harvardské univerzitě, kde vede laboratoř zaměřující se na prodloužení života a zdraví až do pozdního věku. Přišel na to, že resveratrol má schopnost (spolu s deriváty vitamínu B3- o něm jsme více psali zde) aktivovat v těle látky zvané sirtuiny. V těle se nachází 7 sirtuinů, které jsou tvořeny bílkovinami a je o nich známo, že regulují buněčnou aktivitu a mají zásadní význam pro dlouhověkost. Sirtuinům se přezdívá "velkolepá sedmička" a jsou také označovány jako "hlavní spínače metabolismu". Pokud nefungují správně, buňky stárnou rychleji a zvyšuje se riziko zdravotních problémů. Sirtuiny neutralizují útoky volných radikálů, které mohou způsobovat poškození DNA v buňkách.