Biohacking: Jak předcházet nemocem? Poradí si astragalus

Další z adaptogenů, který je tak trochu všelék. Poradí si se zánětem, posiluje imunitu a pomůže i během léčby rakoviny. Astragalus znali už staří Číňané.

Astragalus neboli kozinec je vytrvalá kvetoucí rostlina z čeledi Leguminosae (luštinaté), pocházející ze severovýchodní Asie a má velmi dlouhou historii jako léčebný prostředek. Její použití je tradiční v čínské medicíně, kde se již tisíce let používá jako adaptogen. To znamená, že podporuje tělo proti dopadům stresu a pomáhá předcházet řadě nemocí. K léčení se používají pouze dva z více než 2 000 druhů astragalu- astragalus membranaceus a astragalus mongholicus. Ty obsahují tři druhy látek, díky nimž má rostlina tak pozitivní vliv na lidské zdraví: saponiny, flavonoidy a polysacharidy. Tyto látky jsou obsažené v dalších druzích rostlin, včetně ovoce a zeleniny.

Jedním ze základních benefitů astragalu je jeho vliv na akutní i chronický zánět v organismu. Ten chronický je příčinou mnoha moderních nemocí. Řada studií zjistila, že díky přítomnosti saponinů a polysacharidů dokáže astragalus snížit zánět u mnoha patologických stavů a nemocí. V souvislosti se snižováním zánětu astragalus funguje jako výborná posila imunitního systému. Podporuje produkci typu bílých krvinek zvaných pomocné T buňky, mezi které patří makrofágy a B-lymfocyty. Tím je astragalus schopný zásadně regulovat imunitní odpověď organismu.

Promluví k rakovině i před chřipkovou sezónou

To platí i v případě onemocnění rakovinou, kdy soubor aktivních látek obsažených v astragalu prokázal účinnost při snižování zmutovaných buněk. Podle studie zveřejněné v časopise Journal of Pharmacy and Pharmacology prokázal astragalus schopnost zvrátit rezistenci organismu na soubor léků při léčbě rakoviny. Bylo také prokázáno, že astragalus pomáhá pacientům podstupujícím chemoterapii rychleji se zotavit z vedlejších účinků a prodloužit délku jejich života.

Vzhledem k antivirovým schopnostem astragalu se používá k léčbě běžného nachlazení a chřipky. Často se kombinuje s dalšími bylinami, jako je ženšen, andělika a kořen lékořice. Stejně jako u mnoha jiných přírodních prostředků proti nachlazení se zdá, že lepšího výsledku dosáhneme preventivní konzumací. Strategie užívání astragalu před chladnými zimními měsíci může pomoci zabránit nebo snížit počet nachlazení a onemocnění horních cest dýchacích v sezóně.

Problémy se srdcem jsou další oblastí, která může být výrazně pozitivně ovlivněna působením astragalu. Je to zejména druh antioxidantů obsažený v astragalu zvaný flavonoidy, které chrání vnitřní stěnu cév a pomáhají tak předcházet hromadění plaku v tepnách a zužování cévních stěn. Další studie prokázaly jeho schopnost snižovat krevní tlak a hladinu triglyceridů. Vysoká hladina triglyceridů může být zásadním rizikovým faktorem při vzniku řady forem srdečních onemocnění, jako je mrtvice, srdeční infarkt a kornatění tepen. Během srdečního infarktu dochází k poškození srdečního svalu při nedostatku přívodu krve a kyslíku. K dalšímu druhu poškození může dojít kvůli přemíře vápníku v organismu. Astragalus je schopný zabránit dalšímu poškození srdečního svalu tím, že reguluje hladinu vápníku v srdci.

Astragalus funguje také jako přírodní antidiabetikum. Zmírňuje insulinovou rezistenci, která způsobuje řadu chronických onemocnění, jako polycystické vaječníky u žen, metabolický syndrom, nealkoholové ztluštění jater a samozřejmě také cukrovku 2. typu. Kombinace saponinů, flavonoidů a polysacharidů této byliny je účinná při regulaci dokonce i diabetu 1. typu. Je schopna chránit buňky slinivky břišní, které produkují a uvolňují inzulín a také působí protizánětlivě na příznaky diabetu.

Astragalus se tradičně používá i místně pro léčbu ran a zlepšení stavu kůže. Tkáně se po ošetření astragalem hojí dvakrát až třikrát rychleji a může pomoci i k zmírnění viditelnosti zjizvení. Topicky se dále používá v kosmetických produktech při léčbě akné a také jako prevence stárnutí pokožky.

Vedlejší účinky astragalus standardně nezpůsobuje. Je třeba ale být na pozoru v případě autoimunitních onemocnění, která jsou způsobována přemírou aktivity imunitního systému, kterou může astragalus dále zvyšovat. Také se nedoporučuje užívat spolu s imunosupresivními léky, ze stejných důvodů. Pro suplementaci lze pořídit tinkturu, kapsle či astragalus ve formě čaje.