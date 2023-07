Biohacking: Čaj z gynostemy působí lépe než káva. A je zdravější

Gynostema pětilistá nazývaná také jiaogulan je druh liány, která pochází z jižní Číny a používá se v tradičních medicínských systémech v Asii. V nich se podává na zvýšení energie a podporu dlouhověkosti. V jejích listech najdeme mnoho zajímavých látek, jako jsou rostlinné steroly, flavonoidy, ginsenosidy a saponiny, které mají mnoho zdraví prospěšných efektů. Jsou také bohaté na enzymy, vitaminy a minerály.

Jiaogulan, latinsky Gynostemma pentaphyllum, patří do čeledi tykvovitých, je tedy příbuzná běžné zelenině jako jsou tykve, melouny a okurky. Řadí se mezi adaptogenní rostliny, působí tedy tam, kde tělo zrovna potřebuje a pomáhá nastolovat rovnováhu, zvláště při fyzickém i mentálním stresu.

Adaptogeny udržují systém zodpovědný za stresovou odpověď v dobře fungujícím stavu. Pokud je stresová odpověď biologicky zhoršená, může to způsobovat různé nepříjemnosti, jako nekvalitní spánek, či zhoršené metabolické zdraví, což může vést až k chronickým onemocněním. Studie naznačují, že gynostema je také nápomocná při snižování úzkosti a zlepšování nálady.

Jako ženšen

Někdy se gynostema zaměňuje za příbuzného asijského ženšenu. Botanicky příbuzné tyto rostliny nejsou, ale účinky se podobají. Ty jsou povzbuzující, pomáhající proti únavě a zlepšující koncentraci výdrž. Výhodou ovšem je, že fakticky gynostema není stimulant, neobsahuje stimulující sloučeniny, jako například kofein. Přesný mechanismus energizujícího účinku gynostemy není znám, ale předpokládá se, že jedním je právě vysoký obsah aktivních látek. Dalším by mohl být vliv gynostemy na produkci enzymu AMPK v těle. Jedná se o enzym přítomný ve všech živých bytostech, který hraje důležitou roli v energetické rovnováze.

AMPK je známý jako hlavní regulátor energetického metabolismu v organismu tím, že funguje jako senzor energie v buňkách. Nedostatek buněčné energie stimuluje tvorbu AMPK. To znamená, že některé z nejlepších aktivátorů AMPK jsou prospěšné stresory, jako omezení příjmu kalorií, půst a intenzivní cvičení.

Dalšími stresory jsou rostlinné výtažky bohaté na fotochemikálie, a to zejména polyfenoly, jako zelený čaj a další byliny. Polyfenoly jsou obsaženy také v řadě druhů ovoce a zeleniny, jako zelená listová zelenina, bobulovité ovoce a v koření. Je dokázané, že tyto přírodní aktivátory AMPK vykazují řadu benefitů. Mezi tyto výhody patří snížení chronického zánětu, zlepšení metabolického zdraví a podpora zdravého stárnutí.

Chrání před cukrovkou

Právě tyto benefity gynostemy, jakožto AMPK aktivátoru, poskytují ochranu před chronickými onemocněními, jako je například cukrovka 2. typu. Tato nemoc je důsledkem porušeného metabolického zdraví. Jiaogulan obsahuje sloučeniny zvané gypenosidy, které vykazují antidiabetické účinky tím, že mohou pomáhat vyrovnávat hladinu cukru v krvi a předcházet inzulínové rezistenci. Každopádně lze gynostemu použít k diabetu jako doplňkovou léčbu.

Antioxidační a protizánětlivé účinky gynostemy pomáhají také opravovat DNA a ničit rakovinné buňky. To pomáhá v prevenci před některými typy rakovin. Podle studie z roku 2016 publikované v časopise Chinese Medicine „vědci rozpoznali více mechanismů účinku, pokud jde o protinádorové aktivity gynostemy, včetně zastavení buněčného cyklu, apoptózy, inhibice invaze a metastazování, inhibice glykolýzy a imunomodulačních aktivit“. Stejné účinky pomáhají se srdečně-cévními onemocněními. Adaptogenní účinky snižující dopady stresu také pomáhají s ustálením krevního tlaku. Gynostema obsahuje sloučeniny zvané saponiny. Tyto látky jsou schopné se vázat na cholesterol a tím se pak čistí cévy od jeho nánosů.

Prostě si uvařte čaj

Nejjednodušeji, jak lze konzumovat jiaogulan, je pravidelně si dopřát šálek čaje z něj připravený. Pro obecné zdravotní benefity, jako snížení únavy a zlepšení nálady si dáme 2-4 šálky gynostemy denně. Pro zdraví kardiovaskulární soustavy a pro podporu metabolismu se doporučuje zhruba 10 miligramů extraktu třikrát denně. Gynostema nemívá v rozumných dávkách vedlejší účinky. Biohackeři doporučují cyklickou suplementaci – pár měsíců konzumace s pár měsíců přestávky.

