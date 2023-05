Biohacking: Fenylalanin je aminokyselina, co snižuje chuť k jídlu, ale i depresi a úzkost

Fenylalanin je součástí aspartamu, jako takový má kontroverzní pověst. Vědci ale nacházejí řadu pozitivních efektů - na serotonin, dopamin i melatonin.

Fenylalanin, je další z řady aminokyselin v našem seriálu. Je esenciální aminokyselinou a jako takovou ho musíme přijmout stravou. Patří také mezi 20 aminokyselin, které spolu vytváří proteiny, základní stavební jednotky, z kterých sestávají veškeré tělesné tkáně a orgány. Fenylalanin je nezbytný pro řadu zásadních procesů v těle a pro průměrně zdravého člověka je jeho vyvážená hladina klíčová. Hraje ústřední roli při udržování normálního růstu a vývoje a je také důležitý pro syntézu některých hormonů a neurotransmiterů, které se podílejí na regulaci nálady a tělesné hmotnosti.

Melanin a dopamin

Jako ostatní esenciální aminokyseliny je fenylalanin zdrojem pro produkci rozličných zásadních sloučenin, jako další aminokyselina tyrosinu, který je dále prekurzorem neurotransmitteru a hormonu serotoninu, důležitého pro zachování dobré nálady a také stabilního svalového tonusu hladkého svalstva. Dále je prekurzorem kožního barviva a spánkového hormonu melaninu a hormonu štítné žlázy thyroxinu. Dále je na něm závislá produkce neurotransmitterů dopaminu, noradrenalinu a adrenalinu. Dopamin se v těle uvolňuje jako odpověď na intenzivní pozitivní situace a zábavné a nové zážitky. Noradrenalin a adrenalin zase produkují nadledvinky v reakci na stres.

Výzkumy ukazují schopnost fenylalaninu zlepšovat náladu a chránit před depresí. Studie publikovaná v časopise Journal of Neural Transmission například zjistila, že podávání 75-200 miligramů fenylalaninu denně 20 lidem zlepšilo několik příznaků deprese a snížilo nervozitu a úzkost. Některé výzkumy na lidech i na zvířatech také zjistily, že fenylalanin by mohl působit jako přirozenější prostředek proti bolesti než syntetická analgetika. Jedna studie na zvířatech ukázala, že injekční podávání kombinace aminokyselin, která zahrnovala i fenylalanin, pomohla koním snižovat chronickou bolest tím, že zachovává aktivitu specifických endorfinů v mozku.

Zajímavé jsou studie, které našly spojitost fenylalaninu a snižování tukové zásoby v těle. Jedna anglická například zjistila, že podávání fenylalaninu před jídlem snížilo motivaci subjektů konzumovat přílišné množství potravy a zvýšilo hladinu speciálního hormonu cholecystokininu (CCK), který podporuje trávení a snižuje přehnanou chuť k jídlu. Podobné výsledky přinesla i další studie in vitro v časopise American Journal of Physiology, která konstatovala, že fenylalanin dokázal zvýšit sekreci CCK, což by mohlo potenciálně pomoci při hubnutí.

Fenylalanin se přirozeně vyskytuje v celé řadě potravin, zejména v těch s vysokých obsahem rostlinných i živočišných bílkovin. Mezi nejbohatší přirozené zdroje fenylalaninu patří maso, ryby a drůbež, dále vejce, ořechy, semena a výrobky ze sóji. Fenylalanin se dále přidává do řady potravin a pochutin. Najdeme ho zejména tam, kde se používá sladidlo aspartam, protože fenylalanin je jeho součástí- žvýkačky, light limonády, diabetické potraviny a je v potravinách s označením „bez cukru“ či se „sníženým cukrem“,, atp.

Aspartam je průběžně zkoumán kvůli jeho možnému vlivu na metabolické zdraví a střevní mikrobiom a také z hlediska jeho role v dalších problémech, jako je rakovina a mentální problémy. Několik studií naznačuje, že existuje spojitost mezi konzumací umělých sladidel a metabolickými nemocemi jako kardiovaskulární onemocnění, cukrovka 2. typu a samotné přibývání na váze. Umělá sladidla mají minimální kalorickou hodnotu a tak se tyto efekty mohou jevit jako neintuitivní. Lze pro ně však najít fyziologická vysvětlení jako je stimulace střevní absorpce cukru, narušení schopnosti sladké chuti signalizovat kalorické důsledky, zvýšení chuti k jídlu a zhoršení glykemické či inzulínové reakce. Biohackeři většinou potraviny s aspartamem a potenciálně i dalšími sladidly bojkotují a sladkou chuť si užívají díky přirozeným zdrojům jako je čerstvé či sušené ovoce, v případě přislazování střídmě používají med nebo pravý javorový sirup.

Fenylalaninu tedy standardně přijmeme dost ve stravě a obecně není třeba přijímat doplňky stravy, leda v odůvodněných případech. Fenylalanin i v jídle je přímo nebezpečný pro nemocné fenylketonurií, což je vrozená metabolická porucha a tito lidé musí držet nízkoproteinovou dietu s minimálním podílem fenylalaninu.

